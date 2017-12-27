Краудфандинговым площадкам предлагают пройти госаккредитацию

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ), наблюдательный совет которой возглавляет советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко, разработала законопроект о регулировании краудфандинга. Законопроект предлагает участвовать в «распределенном финансировании» гражданам, индивидуальным предпринимателям и юрлицам, а их деньги должны привлекать аккредитованные площадки. Аккредитацией займется государство. Площадкам нужно будет раскрыть своих бенефициаров (владеющих более 10% капитала площадок), а их руководители не должны иметь судимостей за экономические преступления. Еще площадки должны вести реестр сделок и раскрывать основные критерии отбора проектов для инвестирования, но сами эти критерии пока не ясны, следует из проекта документа.

Законопроект предполагает ограничения для инвесторов. Частные лица не смогут вкладывать в один проект более 20 млн руб., индивидуальные предприниматели – более 100 млн руб. А вот для юридических лиц ограничений не предусмотрено. Также перед инвестированием инвестора ждет тест по основам финансовой грамотности. Платформы должны будут регистрировать в блокчейне – документ вводит определение «распределенного реестра». Поэтому удалить или изменить записи в реестре будет невозможно, гласит проект документа.

По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект РАКИБ может использоваться для создания закона по регулированию ICO и криптовалют. Аксаков уточнил, что суммы вложений для квалифицированных инвесторов можно не ограничивать, а правила для неквалифицированных, наоборот, ужесточить: например, позволить вкладывать в один проект вместо 20 млн рублей не более 100 тысяч рублей и суммарно не более 1 млн рублей в год.

О намерении привлечь государство в регулирование краудфандинга стало известно в августе текущего года. «Дорожная карта» по развитию краудфандинга, предусматривающая комплекс мероприятий по созданию системы регулирования и функционирования этого рынка, была в середине лета утверждена рабочей группой под руководством главы службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Михаила Мамуты.

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