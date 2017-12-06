В Минфине хотят уголовного наказания для тех, кто захочет расплатиться криптовалютой

Уголовную ответственность за организацию расчётов денежными суррогатами в особо крупном размере предлагает ввести заминистра финансов Алексей Моисеев. Он напомнил, что согласно Конституции средством расчёта на территории РФ является рубль. Он уточнил, что наказания будут «в основном, административными», однако ответственность может быть ужесточена для тех, кто организует расчеты суррогатами в крупных суммах. Разрабатываемые Минфином поправки внесут изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в закон «О Центральном банке» и в Уголовный Кодекс.

«Нельзя рассчитываться ни в чем другом, — сказал Моисеев, — ни в жетончиках «Монополии», ни деньгами из World of Tanks, ни какими-нибудь другими расписками, подписками, записками. Рассчитываться можно только рублем Российской Федерации. Если у вас мало рублей Российской Федерации, вы можете поменять ваши биткоины на рубли и пойти за рубли купить в LavkaLavka пирожок. Это вы можете сделать, но прийти в LavkaLavka и платить биткойнами вы не можете — это конституционный принцип».

«90-м годам привет, когда на каком-то системном уровне организовывались какие-то суррогаты денежные. Тогда за это будет вплоть до уголовного [наказания]», — отметил он.

Моисеев привел пример возникновения уголовной ответственности: «Кто-то специально придумает какую-то криптовалюту, которая специально будет использоваться для замещения рубля с целью неуплаты налогов или чего-нибудь в этом роде, тогда будет возможность».

Разработать законодательную базу по регулированию и налогообложению финансовых операций с криптовалютами в конце октября Президент России Владимир Путин поручил к лету 2018 года. Поручение было дано в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Правительству РФ совместно с Банком России.

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