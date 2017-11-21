Легализация биткоина в России: запретить нельзя позволить

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил регулировать криптовалюты посредством закона о ценных бумагах:

«Я считаю, что это могут быть точечные поправки в определенные законодательные акты, ну и, вполне возможно, что непосредственно в закон о рынке ценных бумаг».

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Аксаков добавляет, что рассматривает криптовалюты как финансовый инструмент.

«Криптовалюты правильнее называть криптоинструментами. На мой взгляд, это финансовый инструмент, который должен регулироваться, и может, я еще не готов утверждать окончательно, законом о рынке ценных бумаг. Все инструменты, касающиеся финансового рынка, в том числе все производные, у нас описаны в законе», — добавил депутат.

Ранее глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил о том, что легализации криптовалюты биткоин на правовом уровне в России не будет.

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Всероссийского молодежного форума в Госдуме, Николай Никифоров поставил под сомнение легализацию биткоина в каком-либо правовом статусе в России. При этом министр отметил, что применение технологии блокчейн, лежащей в основе биткоина, «вполне возможно»:

«Биткоины – это некий зарубежный проект применения технологии блокчейн. Российское законодательство никогда не будет рассматривать биткоин как некую правовую сущность в юрисдикции РФ, но применение технологии блокчейн, применение различных цифровых токенов, я думаю, вполне возможно».

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До этого, как отмечал портал, со скептическими комментариями в отношении биткоина выступали в Минфине и Минэкономразвития России. Примерно неделю назад Министерство финансов умудрилось обнаружить в торгах с биткоинами признаки финансовой пирамиды, посчитав скачки курса криптовалюты доказательством того, что спрос на этот актив якобы спекулятивный.

Напомним, в последнее время криптотехнологии вызывают заметный интерес у российских властей на самом высшем уровне. По предположению некоторых отечественных и западных экспертов, операции с криптовалютами позволят России избежать западных санкций, поэтому власти и форсируют эту тему, но они пока ещё не определились — разрешать ли совершать сделки с биткоином простым россиянам. Чаще ответ от властей отрицательный, но и даже он до сих пор звучит как-то неопределённо и до сих пор ни в каком законодательном акте не зафиксирован. При этом сайты биткоин-бирж блокируются по искам прокуратур целыми «пакетами».

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