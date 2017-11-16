Город майнеров в Сибири как точка роста экономики

Операции по купле-продаже физлицами криптовалют на организованных торгах в рамках соответствующего закона планируется запретить, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев:

«Торговлю криптовалютой разрешать в Российской Федерации пока не предполагается. То есть предлагается только проведение ICO».

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Он напомнил, что по этому поводу проходила «достаточно публичная» дискуссия между Минфином и Центробанком, где последний высказывал более жёсткую позицию по запрету криптовалют, а Минфин — более мягкую. В частности, Минфин предлагал всё-таки разрешить физлицам и квалифицированным инвесторам торговлю криптовалютами на лицензированных биржах. Но в итоге всё-таки взяла верх запретительная политика Центробанка. Так что такого разрешения не будет. Судя по всему, сохранится нынешний статус-кво: торговля будет осуществляться только на подпольных биржах в интернете без государственных гарантий.

Моисеев против изменения Гражданского кодекса для создания статуса криптовалют. Он считает, что они вполне вписываются в имеющееся определение «иного имущества», но дискуссии на этот счёт продолжаются. Статус криптовалют должен быть описан в законодательстве до 1 июля 2018 года, также как понятие технологии распределённых реестров (блокчейна), токена и смарт-контракта.

Видимо, исходя из полиции финансовых регуляторов, которую они озвучивали уже на протяжении долгого времени, депутатам Госдумы пришла в голову мысль создать в Сибири или на Дальнем Востоке специальный город для майнинга криптовалюты. По словам депутата Бориса Чернышова, «биткоин-сити» пополнит бюджет страны, обеспечит людей рабочими местами, а также привлечет бизнес-туристов.

«Такое место станет деловым форумом, принесет инвестиции из-за рубежа. Это драйвер, точка роста», — добавил Борис Чернышов.

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Идея депутата уже нашла поддержку у интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, который, впрочем, заявил, что это предприятие нужно ограничить от вмешательства государства.

«Государству нечего делать в бизнесе, государство должно формировать правила игры. У любого дела должен быть бенефициар, тот, кто кровно заинтересован в этом деле, иначе все это обречено на провал», — отметил Мариничев.

Эксперты подсчитали, что «майнинговый город» может быть построен максимум за год, а его доходность составит до нескольких десятков биткоинов в день.

Чернышов направил предложение в Минпромторг и Минкомсвязь, однако в обоих ведомствах сообщили, что документ не получали.

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