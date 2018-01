Могут ли муниципальные сети спасти открытый интернет?

Сторонники свободного интернета были ошеломлены итогами декабрьского голосования, нанесшего удар по убежденности в том, что интернет должен быть свободным, справедливым и открытым для всех пользователей.

Да где там… Как писал в прошлом месяце журналист TechCrunch Дэвин Колдвей, в ближайшем будущем не стоит ожидать отмены решения на федеральном уровне, особенно учитывая республиканское большинство в Конгрессе и Верховном суде. Федеральная комиссия по связи (FCC) своим голосованием установила новые правила, которым все будут должны следовать.

Это означает, что битва за свободный интернет смещается на уровень провайдеров интернет-услуг. Несмотря на ряд обнадеживающих комментариев от интернет- провайдеров, лишь немногие активисты убеждены в том, что они не будут использовать новые возможности получения дохода, вытекающие из платной приоритизации.

К сожалению, у миллионов американцев практически нет выбора. Согласно исследованию, проведенному неправительственной организацией Институт местной самодостаточности (The Institute for Local Self Reliance, ILSR), около 129 миллионов граждан США имеют доступ в интернет, предоставляемый только теми провайдерами, которые нарушали ранее принцип сетевой нейтральности. И весьма призрачны шансы избежать негативных последствий отмены этого принципа у тех десятков миллионов американцев, которых все еще обслуживает только одна компания-провайдер.

Муниципальные сети

Для многих активистов единственная альтернатива этому заключается в разработке собственных инфраструктурных решений, и они все чаще обращают внимание на широкополосные сети на уровне муниципалитетов, как жизнеспособный путь обеспечения сетевого нейтралитета.

Эта идея проста. Доступ в интернет должен рассматриваться как право человека и разновидность коммунальной услуги, наподобие электричества. Так у нескольких интернет-провайдеров едва ли есть больший резон укладывать собственные оптоволоконные кабели в землю, нежели у нескольких электроэнергетических компаний создавать и эксплуатировать свои собственные электрические сети. Эти функции можно переложить на муниципалитеты. Города могут сами создавать основную инфраструктуру, а провайдеры на основе модели открытого доступа арендовать её пропускные способности для своих клиентов.

При этом идея не так уж и нова. По данным ILSR, уже 172 города в США провели практически всеохватные муниципальные широкополосные сети для своих жителей. Сотни других муниципалитетов имеют как минимум некоторую государственную широкополосную инфраструктуру.

На этой недели сторонники муниципальных сетей одержали важную победу в городе Форт-Коллинз в штате Колорадо, где городской совет единогласно принял решение о создании такой сети. Оно стало логичным продолжением получившего широкое медийное освещение референдума, прошедшего в городе в ноябре 2017 года, на котором 57% жителей поддержали эту идею.

Некоторые другие города, включая Сан-Франциско, также планируют двигаться в этом направлении, внедряя муниципальные сети.

Ошеломляющие трудности

Муниципальные сети кажутся настоящим спасением для отрытого интернета. Однако их внедрение может сопровождаться столь большим количеством проблем, что я не уверен в эффективности такого способа защиты сетевого нейтралитета.

Во-первых, немалые средства тратятся на кампании, направленные против этих инициатив. В Форт-Коллинзе, численность населения которого составляет 161 000 тыс. человек, в преддверии голосования по вопросу муниципальных широкополосных сетей интернет-провайдер Comcast потратил более 900 тыс. долларов на финансирование кампании против этой меры, в то время как группа местных сторонников данной инициативы смогла привлечь лишь 15 тыс. долларов.

В итоге активисты склонили общественное мнение на свою сторону. Но почему им вообще пришлось это делать? Еще в 2005 году телекоммуникационное лобби в Колорадо способствовало принятию закона штата, в соответствии с которым любой город, заинтересованный в организации муниципальных каналов широкополосной связи, должен был выдвинуть этот вопрос на общественное голосование. С тех пор десятки городов в Колорадо проголосовали за введение таких систем, доказав возможность получения подобными инициативами общественной поддержки. Однако проблемы будут возникать и в дальнейшем на различных стадиях реализации этих проектов.

Решившись на строительства собственных широкополосных сетей, города должны заняться прокладкой кабелей. На данный момент большинство муниципалитетов, в которых внедрение таких сетей оказалось успешным, были пригородами, где строительство инфраструктуры обходится значительно дешевле и быстрее, нежели в плотнозаселенной городской среде.

Форт-Коллинз как раз и является типичным городом со средней плотностью населения. Она составляет примерно 3 тысячи человек на квадратную милю, что в 6 раз меньше, чем в Сан-Франциско. В целом развертывание муниципальных широкополосных сетей займет от трех до пяти лет в зависимости от размера города. И время может только увеличиться, если телекоммуникационные компании будут создавать юридические препоны этому процессу.

Согласно последнему бизнес-плану, Форт-Коллинз планирует потратить примерно 130-150 миллионов долларов на развертывание и запуск муниципальной сети широкополосной связи. С учетом возможных перерасходов и задержек это составит порядка тысячи долларов на человека.

Развертывание таких сетей становится экспоненциально более сложным и дорогостоящим в таких крупных городах, как Нью-Йорк. Ближайшим ориентиром в этом отношении является развертывание телекоммуникационной компанией Verizon своего сервиса широкополосного доступа Fios. В пределах Нью-Йорка оно обошлось ей в миллиарды долларов, охватывая при этом только две трети домохозяйств. Если учитывать еще и заоблачные затраты на строительные работы, которые сопровождают крупные инфраструктурные проекты в подобных городах, то введение в строй муниципальных широкополосных сетей в них произойдет к тому времени, когда мы будем путешествовать на Марс на Маск-мобиле.

Даже если город способен построить свою сеть, могут возникнуть проблемы с еѐ эксплуатацией. В первую очередь это может произойти из-за стремительной эволюции интернет-технологий. На смену dial-up’у пришли сетевые кабели, которые сменило оптоволокно. Ожидается, что сети 5G осуществят очередную революцию в области городской связи. И все это случилось всего за два десятилетия. В отличие от традиционных коммунальных услуг, таких как водоснабжение, канализация или электричество, доступ в интернет развивается с поразительной скоростью, требуя увеличения инвестиций для внедрения ультрасовременных технологий.

Другая проблема заключается в фильтрации контента и конфиденциальности. Даже если муниципальные широкополосные сети будут бесплатны и отрыты, какой контент будет предоставляться находящимися в государственном или муниципальном владении провайдерам? Можно не сомневаться, что у пользователей из Сан-Франциско все будет в порядке, но не возникнет ли вариативность в уровне свободы интернета в случае прочих десятков тысяч американских городов? Телекоммуникационные компании, конечно, тоже активно прибегают к фильтрации контента, но ими движет мотив получения прибыли. А вот новоизбранный мэр города с функционирующей муниципальной сетью вполне может задаться вопросом о том, какие сайты вам можно посещать, а какие вы посещать не должны.

Некоторые люди рассматривают муниципальные широкополосные сети как возможное спасение свободного интернета. Однако я в это не верю. Затраты в миллиарды десятков долларов и годы ожидания момента введения этих сетей в эксплуатацию – это далеко не самое оптимальное решение проблемы с сетевой нейтральностью.

Хоть FCC и приняла решение об отмене этого принципа, оно не может быть вечным. Конгресс может принять любой закон для регулирования телекоммуникаций. И при всей сложности изменения законодательства в пользу сетевой нейтральности, это будет намного проще и дешевле альтернативы с муниципальными широкополосными сетями.

Оригинал: techcrunch.com

Перевод: Максим Волков, специально для РосКомСвободы

