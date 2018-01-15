К искам против Apple присоединяется и Россия

Россияне подадут иски к корпорации Apple из-за преднамеренного замедления работы iPhone не самых последних поколений, — об этом сообщили управляющий партнер NLF Group Максим Карпов и партнер Lex Borealis Дмитрий Пономарев, представляющие интересы ряда владельцев смартфонов этой марки. В начале этой недели будут поданы первые иски в Тверской районный суд Москвы и другие суды.

У юристов уже есть первый пул истцов — около десяти человек, и в случае успешного исхода дела они рассчитывают довести их количество до нескольких сотен. NLF Group оплачивает судебные расходы истцов в обмен на долю в материальной компенсации.

«Обычно правовой инвестор заходит в дело, когда сумма потенциального взыскания превышает сумму расходов примерно в десять раз. У нас есть первый пул истцов — около десяти человек, в случае создания успешной правоприменительной практики мы без труда доведем их количество до нескольких сотен», — сообщил Карпов.

Как полагают представители истцов, замедление работы устройств Apple по закону «О защите прав потребителей» должно быть истолковано как «очевидный недостаток товара». По словам Пономарева, если в товаре обнаруживаются недостатки, не оговоренные продавцом, потребитель вправе потребовать замены на товар этой же марки либо товар другой марки с перерасчетом покупной цены, потребовать «соразмерного уменьшения покупной цены или незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара». Скорее всего, представители истцов сосредоточатся на третьем и четвертом требованиях, а общая сумма исковых требований, по предварительным оценкам, составит «несколько десятков миллионов рублей».

В конце декабря 2017 года стало известно, что Apple намеренно тормозит работу устройств прошлых поколений. В США, Израиле и Франции к Apple подали уже десятки исков, готовятся к подаче заявления в Южной Корее, Канаде, Австралии. Корпорация опубликовала открытое письмо, признала ошибки и пояснила, что замедляла работу устройств для продления срока их службы и предотвращения неожиданных отключений. Apple также пообещала снизить стоимость негарантийной замены батареи с $79 до $29. Согласно подсчетам банка Barclays, это решение может принести компании убытки в размере $10 млрд, сообщал Business Insider. Износ аккумулятора считается одной из главных причин покупки новых моделей iPhone.

Эксперты считают, что перспективы истцов выиграть спор против Apple в России неоднозначны. Требования к Apple в части незамедлительного устранения недостатков товара справедливы, считает юрист Heads Consulting Ирина Баскакова. По ее мнению, вопрос в том, удастся ли доказать, что замедление произошло из-за злого умысла ответчика с целью необоснованного обогащения. «Кроме того, остается открытым вопрос, возможно ли технически предотвратить этот недостаток и окажется ли мера полезной для пользователя. Зарубежный опыт по аналогичным искам также может быть использован в качестве прецедента по умолчанию»,— добавляет она, полагая, что в итоге стороны могут прибегнуть к мировому соглашению.

По мнению юриста Дмитрия Петрова, который в 2017 году добился от Apple решения о создании в России ремонтного производства полного цикла, где компания будет заменять, в том числе, поврежденные дисплеи смартфонов, шансов у истцов немного: «Во-первых, нужно будет доказать, что права потребителя нарушены из-за ухудшившихся качеств товара — к примеру, факт того, что потребительские свойства товара стали при замедлении совершенно другими, чем сразу после покупки». Для этого должна быть проведена экспертиза. Но, подчеркивает юрист, Apple и сама может провести экспертизу и доказать, что работа устройства замедляется, но это происходит в рамках общего функционирования смартфона. Кроме того, добавляет он, Apple уже заявила, что так они продлевают срок службы устройства, «намекая, что это нормальная практика».

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