Блокировка информации в соцсетях вместо решения проблем с безопасностью в школах

Блокировка в социальных сетях групп, пропагандирующих насилие с применением холодного оружия в школах, началась сегодня, таких групп выявлено немного, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин:

«Группы, призывающие к резне в школах, будут заблокированы, поскольку в своей деятельности они сразу же попадают и под призывы к терроризму, и под экстремизм, потому что они пропагандируют массовое антисоциальное поведение, по сути дела, провоцируют школьников на самоубийство. Таким образом, по аналогии с «Синим китом» они вне всякого сомнения будут заблокированы».

«В сущности, между ними [группами, пропагандирующими терроризм, самоубийства и нападения на школы] нет разницы, они так же пропагандируют асоциальное и деструктивное поведение, поэтому должны быть уничтожены», — считает он.

.

.

По полученной Роскомсвободой информации от пользователя, Роскомнадзор уже начал осуществлять блокировку групп во ВКонтакте: «Пример https://vk.com/columbinecrimestory

Группы по сути ничего не пропагандируют, на главной странице было написано, что действия стрелка не одобряют, а только рассказывают полную историю. Все это на фоне необычного нападения в школе с отсылкой на этот аккаунт в СМИ, который был подписан на 4 группы про колумбайн».

.

Тем временем, следствие по делу о нападении на школьников в Улан-Удэ рассматривает, в числе прочих, версию о принадлежности нападавшего к «криминальной субкультуре АУЕ» — ранее о возможной связи нападавшего с данной субкультурой сообщили несколько учеников школы № 5, в которой произошло нападение.

Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло ранее сообщил, что девятиклассник, совершивший нападение на школьников в поселке Сосновый бор в Бурятии, по предварительной информации, состоял в закрытой группе в соцсетях и мог быть связан с нападавшими на школы в других регионах. Полпред сравнил ЧП в Бурятии с суицидальной «игрой» «Синий кит», которая была популярна у подростков в прошлом году.

Напомним, утром 19 января в школе №5 в Улан-Удэ произошло ЧП: в класс русского языка и литературы бросили бутылку с зажигательной смесью. Выбегающим детям нападавшие — их число уточняется — наносили удары ножом. Пострадали три семиклассника — две девочки и мальчик, а также преподаватель русского языка и литературы и сам нападавший. Свидетельница инцидента в бурятской школе заявила о том, что учеников предупреждали о нападении через мессенджер (возможно, Viber). Несколькими днями ранее аналогичная трагедия произошла в средней школе города Перми. СМИ утверждают, что в обоих случаях устроившие бойню подростки были замечены в симпатиях к резне в американском городе Колумбайн, произошедшей ещё в 1999 году. Конфликт с применением холодного оружия также на днях произошёл в школе деревни Смольное Челябинской области, однако правоохранители изначально не связывали это ЧП с пермским. Теперь полиция уже выдвигает версию о взаимосвязи трех нападений на школы посредством социальных сетей. На днях также в Симферополе (Крым) между двумя лицеистами вспыхнул конфликт, закончившийся стрельбой в обидчика из пневматического пистолета.

Стоит заметить, что подобные инцидентны в учебных заведениях России происходили, на самом деле, на протяжении всего 2017 года. Поэтому делать поспешные выводы о присутствующей между всеми произошедшими в стране ЧП взаимосвязи, тем более — связанной с определёнными группами в соцсетях, все-таки преждевременно.

Но никакой морально-этический кодекс или полученное ещё в советской школе воспитание не останавливает политиков, уже давно сделавших себе пиар на трагедиях, в очередной раз напомнить о себе, анонсировав введение нового регулирования государством интернета. Словно воспользовавшись горячими клавишами «Ctrl+C» и «Ctrl+V», Елена Мизулина практически слово-в-слово повторила свой сентябрьский спич о необходимости регулировать виртуальное пространство, поскольку та дарит иллюзию получения второй жизни и учит жестокости, пообещав также приступить к обсуждению соответствующего регулирования в ближайшее время:

«На следующей неделе мы проведем в рамках временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса обсуждение ситуации с экспертами и представителями родительских организаций и предложим необходимые меры».

.

Комментируя ЧП в Бурятии, Мизулина назвала его жутким и, в связи с тем, что это не первый случай, заявила о необходимости рассматривать эту ситуацию системно. «Есть основание полагать, что это целенаправленная акция, организованная через группы в социальных сетях. В связи с этим стоит вспомнить о суицидальных группах, деятельность которых оказалась организованной и спланированной целой группой лиц», — сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что среди детей в интернете в таких группах сейчас активно распространяют информацию о том, что жизнь не одна, что будет другая жизнь, как в игре, и все можно будет начать с начала. «Детям даются различные задания, в том числе предлагают нападать на полицейских и совершать иные антисоциальные действия, за которые получаются оценки», — рассказала сенатор.

Она убеждена, что правоохранительным органам необходимо обратить особое внимание на такого рода группы, огромное количество которых, по информации экспертов Лиги безопасного интернета, существует в соцсетях.

«Это новая реальность, нужно срочно принимать меры. Причем сами соцсети необходимо подключать к ограничению такого рода опасного контента», — уверена Мизулина.

Стоит заметить, что в большинстве случаев ЧП, произошедшие в школах, связаны с конфликтами между преподавателями и школьниками, когда катализаторами становились плохие оценки или замечания в поведении того или иного подростка. Четких подтверждений того, что столь необъяснимая жестокость вызвана воздействием каких-либо групп в социальных сетях, до сих пор ни правоохранителями, ни журналистами предоставлено не было. Однако выводы, основанные на гораздо ранее озвученных амбициях политиков о цензурирование интернета и, в частности, соцсетей, сделаны были моментально. Хочется призвать всех к голосу разума и хотя бы дождаться результатов расследований.

Достаточно взвешенную позицию продемонстрировал глава инфокомитета Госдумы Леонид Левин: «Трагедии, произошедшие в Пермском крае и республике Бурятия, при всей их чудовищности не должны лишать нас здравого смысла. Сегодня все возможности для блокировки групп, где призывают к насилию в школах, у Роскомнадзора есть. В этой связи нецелесообразно вводить дополнительное законодательное регулирование – необходимо отслеживать подобный контент и оперативно блокировать его».

«Нам нужно понимать, что Интернет в любом виде – соцсеть, мессенджер или сайт – только ускоряет продвижение информации, которую в него загружают люди. Поэтому любые запреты информационных каналов могут лишь ограничить распространение, но не решить суть проблемы. Взгляды и намерения таких людей подобными мерами не изменить. В современных условиях всегда найдется способ распространить и взгляды тем или иным способом. Если мы не будем заниматься воспитанием наших детей, не будем знать, о чем они думают, к чему стремятся, то мы никогда не сможем оградить их от вызовов современности в надежде на то, что поместили их под надёжный, непроницаемый информационный колпак», — отметил он.

Также хочется напомнить, что за пять лет блокировок интернет-ресурсов, даже согласно данным из официальных источников, ситуация ни с одной из поднятых законодателями проблем не улучшилась. Проблемы в семье и обществе происходят не в виртуальном мире, а в офлайне, поэтому их корень всё же следует искать в реальности, а не заниматься борьбой с ветряными мельницами.

.

UPD! Школьники, напавшие на школу № 5 в Улан-Удэ, не пользовались ВКонтакте для координации своих действий. Более того, они не посещали соцсеть уже больше года. Об этом сообщила пресс-служба соцсети:

«Участники событий не использовали ВКонтакте для координации действий. Подозреваемые не посещали «ВКонтакте» с 2014 и 2016 года соответственно. Внутренний мониторинг не выявил никаких активных страниц предполагаемых виновников».

.

Пресс-служба ВКонтакте также предположила, что нападавшие использовали «один из популярных мессенджеров». Тем не менее, несколько групп уже заблокировано, а Мизулина запускает процесс очередного закручивания гаек.

.



.

Читайте также:

4,5 года блокировок сайтов не помогли в борьбе с наркоманией

🔓

Мизулина видит корни проблем реального мира в виртуальных играх

🔓

4,5 года блокировок сайтов не помогли в борьбе с наркоманией

🔓

Спекуляция на группах смерти

🔓

Правительство и КС выступили за сохранение наказаний за мыслепреступления

.