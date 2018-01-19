Правила продажи лекарств через интернет напишет Минздрав

По поручению Правительства России, Минздрав в рамках реализации плана «Развитие конкуренции в здравоохранении» Минздрав должен к ноябрю 2018 года подготовить проект, который устанавливает правила дистанционной торговли лекарственными препаратами аптеками и организациями, включая механизм ограничения доступа к сайтам в интернете.

Ожидается, что реализация этой меры позволит создать равные условия работы аптечных организаций и пресекать оборот фальсифицированных и недоброкачественных препаратов.

Доставку лекарственных препаратов при продаже их через интернет должны осуществлять специалисты со средним фармацевтическим или медицинским образованием, чтобы сразу проконсультировать покупателя, считает директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

«Отрадно, все вроде бы договорились о том, что есть такая возможность – обеспечить доставку специалистами с фармацевтическим, медицинским средним образованием. Это должны быть специалисты, однозначно. Потому что отложенной консультации не может быть в отношении применения, а любой препарат, он небезопасный», – сказала представитель Минздрава в кулуарах Гайдаровского форума.

Максимкина отметила, что законопроект, регулирующий интернет-продажу лекарств, будет рассмотрен в весеннюю сессию в Госдуме. «Идет дискуссия о том, включать или не включать на первоначальном этапе возможность интернет-продажи препаратов, которые рецептурно выпускаются. В принципе, все-таки первоначально была концепция такая, что пустить пробный… с безрецептурными», – добавила она.

По ее словам, рецептурные лекарства могут быть включены на втором этапе. Но это произойдет не раньше, чем маркировка станет обязательной для всех фармпроизводителей, а также когда все медицинские организации начнут использовать в своей деятельности электронные рецепты.

В середине декабря депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом». Ранее предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января 2018 г., однако этого не произошло.

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