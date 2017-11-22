В России предложили государственно регулировать интернет-распродажи

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) в преддверие акции распродаж «Чёрная пятница», которая пройдёт 23-26 ноября, снова озадачилась регулированием интернет-торговли. На этот раз АКИТ предлагает разработать и принять федеральный закон «О распродажах». По мнению Ассоциации, в России растёт популярность глобальных скидочных акций, в том числе «чёрной пятницы». Однако проведение распродаж до сих пор никак не регламентировано, и этим пользуются недобросовестные предприниматели. Они искусственно завышают цены на товары, а затем продают их со скидкой.

Авторы инициативы предлагают закрепить в законе понятие распродаж и самые распространённые их виды, а также установить ответственность для нечестных предпринимателей и потребителей.

В организации обращают внимание на позитивный опыт регулирования распродаж за рубежом. Например, в Италии власти каждый год утверждают официальный календарь распродаж. Бутики и другие магазины могут устраивать акции вне графика только с разрешения властей. В противном случае бизнес ждут штрафы.

«И если крупным интернет-магазинам с этой ситуацией бороться легче, то маленькие магазины несут большие трудовые и денежные затраты», — объясняет президент АКИТ Алексей Фёдоров.

Член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Виталий Бахметьев сообщил, что готов поддержать законопроект.

«В законопроекте нужно прежде всего предусмотреть механизмы, не допускающие манипулирования ценой, когда её сначала поднимают, а потом опускают, и других нечестных действий. Если разработают такой документ, принять его будет правильно. Но прежде всего с ним нужно будет ознакомиться, почитать, что в нём конкретно предлагается», — сказал Бахметьев.

По словам председателя коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константина Трапаидзе, в предлагаемом законе следует предусмотреть даты общероссийских распродаж, а скидки вне графика называть уценкой. Он добавил, что в законе необходимо утвердить минимальную скидку во время разрешённых распродаж. Однако она должна быть гибкой и зависеть от самих товаров. Закон не должен давать кому-либо из участников рынка конкурентных преимуществ, подчеркнул юрист.

Скептически высказался об инициативе сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин. Он полагает, что вместо отдельного закона нужно принять поправки к уже действующим документам:

«Распродажи — это не такая вещь, которая должна регулироваться специальным законом. Сложность законодательства предполагает его плохую работу. Потому что образуется множество подзаконных документов, которые порой оказываются чуть ли не в противоречии друг с другом. Например, можно ввести простую корректировку: цена на товар может понижаться только от первоначальной стоимости. Тогда исчезнут игры с покупателем, что за 10 дней до распродажи цены поднимают, а потом делают 30-процентную скидку».

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Егармин рассказал, что в организацию приходит много обращений от потребителей, которые жалуются на нечестные скидочные акции. Например, некоторые продавцы ради привлечения клиентов идут на обман.

«Бывают полумошеннические схемы. Например, я занимался схемой одного из производителей смартфонов. Они рассылают всем своим подписчикам уведомление, что такого-то числа конкретный популярный телефон будет дешевле на 25%. А когда человек заходит на этот сайт, телефона «нет в наличии». Хотя после уведомления прошло всего несколько минут. При этом предлагают куда меньшие скидки на более дорогие модели», — сказал он.

Такие нарушения должны регулироваться уголовным и административным законодательством, заключил Егармин.

С предложением ввести в России закон о распродажах АКИТ обратилась к главе Минпромторга Денису Мантурову, но официальная позиция ведомства по поводу регулирования распродаж пока не озвучена.

Член комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рифат Шайхутдинов в беседе с Федеральным агентством новостей назвал эту инициативу АКИТ излишней:

«Распродажи никак не ущемляют права потребителей, поэтому я не вижу необходимости их регулировать».

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При этом депутат предположил, что вопрос о введении закона о распродажах в преддверии «Черной пятницы» мог быть поднят специально, чтобы привлечь внимание к акции.

По мнению Шайхутдинова, рынок должен действовать по рыночным законам.

«Контроль и надзор нужно сокращать. Рынок должен сам себя регулировать, — считает парламентарий. — Если есть недобросовестные продавцы, которые заявляют, что сделали скидку на товар, а на самом деле — нет, то это очень быстро становится известно. Такие продавцы без всяких законов потеряют доверие потребителей. А если на распродажах злоупотребляют покупатели, которые возвращают приобретенные со скидкой товары, требуя за них полную стоимость, то это дело правоохранительных органов, которые занимаются мошенниками. Торговцы здесь при чем? Пытаться все зарегулировать — это современная тенденция, но предпринимателей она не поддерживает».

На днях АКИТ озвучил ещё одну инициативу. Ассоциация предлагает рассмотреть возможность ввести обязанность принимать к оплате карты «Мир» для всех интернет-магазинов в РФ. Такая просьба изложена в письме АКИТ главе Минфина Антону Силуанову, сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Сейчас карты национальной платежной системы «Мир» обязаны принимать только интернет-магазины с выручкой более 40 млн рублей в год. По мнению АКИТ, большое количество российских интернет-магазинов работает только по наличному расчету, полученные таким образом средства в дальнейшем используются в нелегальных целях.

Предлагаемая мера, по оценке АКИТ, поможет поднять долю безналичных платежей в РФ в электронной коммерции до 72% (в 2016 году доля оплаты картами товаров и услуг в совокупном объеме розничной электронной коммерции не превышала 30%, подсчитали в ассоциации). Минфин разослал предложения АКИТ соответствующим министерствам и ведомствам и попросил высказаться к следующей неделе.

Президент АКИТ Федоров подтвердил наличие такого письма, пояснив, что в общем объеме российской интернет-торговли, который в 2017 году может достичь 1,15 трлн рублей, 70% приходится на российские компании (их порядка 40 тысяч), то есть объем торговли только российских магазинов достигнет 805 млрд рублей. При этом магазины с оборотом более 40 млн рублей обеспечивают лишь половину этого объема, порядка 400 млрд рублей приходится на мелкие интернет-магазины. Таким образом, снятие ограничения в 40 млн рублей годовой выручки повысит долю безналичных транзакций в интернет-торговле более чем до 70%.

«Мы хотим обязать абсолютно всю торговлю, не только онлайновую, но и офлайновую (принимать карты «Мир»), но надо начать с онлайна, чтобы популяризировать банковские карты в России, чтобы убрать «черную» интернет-торговлю», — подчеркнул Федоров.

Федоров напомнил, что АКИТ также намеревается просить регулятора о снижении ставки эквайринга, чтобы повысить долю прозрачных безналичных платежей.

После того, как у российских банков в 2014 году из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и Mastercard, властям РФ тогда пришлось в ускоренном порядке создавать собственную платежную систему, и была создана Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором системы «Мир».

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