Украинские депутаты повышают планку кибербезопасности

На днях вместе с представителями IT-отрасли и государственных ведомств Украины было проведено заседание рабочей группы касаемо уточнения законодательства Украины в сфере кибербезопасности, в котором приняла участие представитель «БПП», депутат Верховной Рады Украины Ирина Фриз. По её словам, сегодня киберугрозы постоянно растут на фоне развития информационных технологий — если несколько лет тому назад кибератаки рассматривались преимущественно как инструмент организованных преступных групп и отдельных хакеров-злоумышленников, то сегодня все активнее кибератаки осуществляют «специальные органы определённых держав в диверсионных целях».

Подальший розвиток кібербезпеки буде віднесено до забезпечення національної безпеки України – Ірина Фрізhttps://t.co/l5qKq3dy4c pic.twitter.com/zAiDlgn39w — UA-Solidarnist-NATO (@UA_Sldrnst_NATO) January 23, 2018

«Мы обязаны усилить наши возможности, снизить риски и общий уровень угроз», — подчеркнула Фриз. По её словам, вопросы развития кибербезопасности Украины должны быть законодательно отнесены к вопросам гарантии национальной безопасности. Фриз также сообщила, что по результатам рабочей встречи был составлен список законодательных норм, которые необходимо одобрить Верховной Раде в ближайшее время.

Депутат также напомнила что в октябре 2017-го года Верховной Радой был принят закон Украины «Об основных положениях обеспечения кибербезопасности Украины», который стал «первым шагом в направлении безопасности киберсферы страны. И сегодня Украина, по словам Фриз, нуждается в качественном нормирования законодательной базы для практической реализации Стратегии по кибербезопасности и в соответствии с требованиями ЕС и НАТО.

На встрече также обсуждались краткосрочные планы по усилению и популяризации кибергигиены как экспериментального факультатива для общеобразовательных учреждений. Реализация первых шагов в этом направлении запланирована уже на начало февраля этого года. «Результаты станут базой для будущего внедрения таких курсов На общеукраинском уровне», — сообщила депутат «БПП».

Напомним, власти Украины наложили санкции на ряд российских интернет-компаний, что стало поводом для блокировки таких популярных ресурсов, как ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Mail.ru и множество других онлайн-сервисов. Однако несмотря на уход определённой части украинской интернет-аудитории на сервисы Google и в Facebook, ВКонтакте и Яндекс до сих пор входят в пятёрку самых посещаемых украинцами российских ресурсов.

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