Криминалисты МВД: компьютерная техника Дмитрия Богатова не содержит доказательств его вины

«По Богатову хорошие новости, — сообщил нам один из адвокатов Дмитрия и ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян. — Экспертиза не нашла ничего связанного с [экстремистскими] постами и терроризмом». 23 января 2017 года следователи наконец ознакомили защиту с результатами длившейся целых 8 месяцев компьютерно-технической экспертизы компьютерной техники, изъятой у обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам и терроризму московского математика Дмитрия Богатова. В результате дотошного исследования всех изъятых у Дмитрия ноутбуков и флешек специалисты Экспертно-криминалистического центра МВД подтвердили, что ни на одном из личных устройств, обнаруженных в его квартире, не было обнаружено никаких противоправных материалов и доказательств, связывающих его с инкриминируемым преступлениями. Таким образом, отметил источник, близкий к следствию, в ближайшее время следствие должно снять с него все обвинения.

Защита Богатова в лице адвоката Саркиса Дарбиняна недоумевает — зачем было столько времени держать математика под арестом, когда по множеству прямых и косвенных признаков была понятна его непричастность к каким-либо «призывам» и другим противоправным действиям:

«Довольно печально, что пришлось более 3 месяцев держать человека в СИЗО и еще 5 месяцев под домашним арестом, чтобы в результате выяснить полную непричастность Богатова к размещенным постам и инкриминируемым преступлениям. И это несмотря на то, что у него было железобетонное алиби, подтвержденное камерами магазина и данными систем контроля фитнес-центра, результаты независимого полиграфа, полностью исключающие его причастность к постам, а также подтвержденные открытые сведения, что он являлся оператором выходного узла Tor. Но все это казалось следствию неубедительным. Результаты компьютерно-технической экспертизы для нас были очевидны. Теперь же после того как эксперты авторитетного для российского следствия учреждения подтвердили отсутствие хоть каких-либо цифровых доказательств его причастности к совершенным деяниям, мы будем настаивать на скорейшем снятии всех обвинений с нашего подзащитного и его полной реабилитации за довольно сложное время, которое ему пришлось пережить из-за некомпетентности тех, кто это дело вообще против него возбудил».

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Адвокат также обязательно будет добиваться реабилитации Богатова после снятия с него обвинений. «После того, как эксперты авторитетного для российского следствия учреждения подтвердили отсутствие хоть каких-либо цифровых доказательств его причастности к совершенным деяниям, мы будем настаивать на скорейшем снятии всех обвинений с нашего подзащитного и его полной реабилитации за довольно сложное время, которое ему пришлось пережить из-за некомпетентности тех, кто это дело вообще против него возбудил», — подчеркнул защитник в интервью ТАСС, отказавшись от дальнейших комментариев в связи с подпиской о неразглашении.

Между тем, супруга московского математика Татьяна Фёдорова в своём telegram-канале сообщила, что «…Диме хотят продлить домашний арест ещё на два месяца. Пусть годик посидит, делов-то! Дата суда пока неизвестна. Почему это бесит больше всего именно сейчас: смотрите в следующих сериях»..

Напомним, Дмитрий Богатов был задержан в начале апреля прошлого года и помещён в СИЗО. Ему инкриминируются призывы к массовым беспорядкам и терроризму на основе постов в интернете под псевдонимом «Айрата Баширов», а также видеоклипа исполнителя Канье Уэста, который правоохранительные органы также отнесли к соответствующим «призывам». По версии следствия, Богатов под чужим аккаунтом размещал в интернете сообщения, в которых призывал к насилию во время акции, в частности, якобы предлагал приносить «на Красную площадь: тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт». Преподаватель отрицает, что призывал к беспорядкам и писал эти сообщения.

Но загвоздка в том, что сам Дмитрий являлся на тот момент администратором выходной ноды Tor, поэтому под несколькими «разжигающими» сообщениями высветился его IP-адрес. Несмотря на алиби Дмитрия, на независимое расследование пользователей Рунета, показавшее сомнительность выводов следствия, а также выход на связь с журналистами одного из анонимов, пользующихся псевдонимом «Айрат Баширов», суд и правоохранители не спешат освобождать его. Даже под домашний арест он был переведён только в конце июля. Проведённую в ноябре независимую экспертизу с помощью детектора лжи следствие, к сожалению, также отвергло.

В сентябре защита московского математика, настаивающая на незаконности лишения его свободы и содержания под стражей, пожаловалась в Европейский суд по правам человека. В том же месяце жалобу адвокатов Богатова на постановление следователя о возбуждении уголовного дела по второй, «террористической» статье Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения.

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