Полиграф, который прошёл математик Богатов, отвергнут следствием

Защите дали отрицательный ответ следователя касаемо результатов полиграфической экспертизы обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам и терроризму администратора выходной ноды Tor Дмитрия Богатова. Об этом сообщили супруга обвиняемого Татьяна Фёдорова, а также один из защитников Дмитрия — Саркис Дарбинян. «Адвокаты получили ответ от следователя, — написала Татьяна в своём Telegram-канале. — В приобщении к материалам дела результатов полиграфической экспертизы отказано. Причём в самых гнусных формулировках. Если кратко, то не дело адвоката вообще этим заниматься, потому что на все воля следователя. А уж если вы экспертам деньги платили, значит они точно лица заинтересованные. Презумпция невиновности? Не, не слышал».

Супруга Богатова также приводит скриншоты полученного от следователей решения, где сказано, что при проведении экспертизы якобы были «грубо нарушены нормы Уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующие порядок назначения и производства судебной экспертизы — в соответствии со ст. 195 УПК РФ производство судебной экспертизы назначается следователем путём вынесения соответствующего постановления». Следователи упирают на то, что ранее Богатов отказался от проведения психо-физиологической экспертизы при допросе 18.10.2017, и эта аргументация следствия выглядит, по крайней мере странно, поскольку оно уже продемонстрировало свою крайнюю загруженность особо срочными делами, если до сей поры, спустя более чем полгода, не удосужилось закончить экспертизу всех изъятых у московского математика компьютеров на предмет установления его причастности к инкриминируемым ему деяниям. Следствие в своём ответе называет проводившуюся с Дмитрием процедуру прохождения полиграфа «манипуляцией», а также делает вывод о заинтересованности полиграфолога, поскольку он получил от обвиняемого вознаграждение за оплату своих услуг. Исходя из этой логики, напрашивается вывод, что следователи работают все эти восемь месяцев за «Спасибо, товарищ!».

Юрист РосКомСвободы и один из адвокатов Богатова, Саркис Дарбинян, выразил своё крайнее удивление поведением следователей и утверждает, что отвергнутая ими экспертиза в любом случае будет подшито вместе с другими документами к делу, и защита будет ссылаться на результаты полиграфа, если дело дойдёт до суда:

«Это совершенно не то, как мы хотели бы видеть ход следствия по делу. Следователи как будто уже доказали его вину и теперь отказываются приобщать доказательства, представленные защитой, ставя под сомнения объективность проведенного исследования без какой-либо разумной аргументации. Тем не менее, эта экспертиза никуда уже не денется из материалов дела и будет подшита вместе с ходатайством о приобщении новых доказательств. Если дело все же дойдет до суда, мы конечно будет ссылаться и на неё, как на собранное по делу доказательство в пользу обвиняемого. Несомненно, мы считаем неправомерным отказ в приобщении к материалам дела результата полиграфа, который полностью подтверждает невиновность Богатова, и будем его обжаловать. Кроме того, защита все ещё ждёт ознакомления с результатами компьютерно-технической экспертизой, которую уже ну очень сильно затянули! Сегодня также в Мосгорсуде должна быть рассмотрена апелляционная жалоба на продление срока содержания под стражей. Ещё предстоит много работы, но мы уверены, что этот ад для Димы скоро все же закончится и он будет полностью реабилитирован».

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Дмитрий Богатов прошел тест на полиграфе в конце октября. В проведении теста участвовали известные полиграфологи Олег Барышев и Андрей Молчанов, которые оба в прошлом служили в МВД, и результаты экспертизы показали, что московский математик говорит правду о своей невиновности.

Математик Дмитрий Богатов был задержан в апреле 2017 года — его заподозрили в том, что он под псевдонимом «Айрат Баширов» в форумах и соцсетях призывал устроить массовые беспорядки на акции протеста 2 апреля в Москве. Когда суд отказался его арестовать, в дело добавили призывы к терроризму, после чего Богатова все-таки заключили под стражу.

Богатов говорит, что не имеет отношения к этим записям и в момент их публикации не был дома, и даже более того — он не находился в это время за компьютером, чему есть подтверждение на видеозаписях из супермаркета и фитнес-зала. По его словам, записи через его IP-адрес мог опубликовать кто угодно, так как он был оператором выходного узла (ноды) анонимной сети Tor.

В защиту Богатова началась общественная кампания, в рамках которой, в частности, в администрацию президента передали письмо полутора тысяч преподавателей и студентов МГУ. Правозащитная организация «Мемориал» признала Богатова политзаключенным. В июле Дмитрия Богатова перевели из СИЗО под домашний арест.

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