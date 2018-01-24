DuckDuckGo обновил инструментарий для обеспечения конфиденциальности в интернете

Анонимный поисковик DuckDuckGo обновил свое мобильное приложение и расширения для браузеров, среди ключевых нововведений оказалась функция блокировки трекеров на сторонних сайтах и ряд других инструментов по обеспечению конфиденциальности пользователей.

Трекеры, борьбой с которыми озаботились в DDG, используются для отслеживания пользователей в интернете через установлении уникального идентификатора для каждого браузера, посещающего конкретный сайт. Они позволяют собирать информацию о поисковых запросах, истории поиска, настройках браузера и т.д.

Приложение доступно для Android и iOS, а расширения можно установить в Google Chrome, Mozilla Firefox и Safari (в будущем ожидается также выпуск расширения для Opera).

“Наше видение заключалось в том, чтобы установить стандарт доверия в интернете. До недавнего времени мы были в первую очередь сосредоточены на собственной поисковой системе, поскольку очень сложно конкурировать с Google на их основном рынке. Но теперь, чувствуя себя более уверенно, мы начали работу над реализацией нашего широкого видения защиты людей в интернете. В последние два года проблемы неприкосновенности частной жизни окончательно выдвинулись на передний план. Людям нужно простое и интуитивное решение по обеспечению их конфиденциальности”

Комментарий генерального директора и основателя компании DuckDuckGo Гейба Вайнберга

Цель DDG как раз и заключалась в создании простого инструмента обеспечения конфиденциальности, который сочетает собственную анонимную поисковую систему с целым набором специальных функций – от блокировщика трекеров до модуля криптографической защиты, автоматически направляющего пользователя на защищенную версию сайта (при её наличии).

Среди введенных новаций оказалась также система рейтингования посещенных веб-сайтов по уровню конфиденциальности. Эта оценка высчитывается на основе наличия скрытых трекеров на сайтах, использования защищенного соединения, а также специфике политики конфиденциальности конкретных интернет-ресурсов. Последний момент особенно важен для DDG, поскольку, несмотря на их сотрудничество с имеющим схожие цели проектом по рейтингованию сайтов Terms of Service; Didn’t Read, большинство существующих моделей политики конфиденциальности персональных данных на сайтах до сих пор остаются неизученными. Новый инструментарий призван помочь в сборе такой информации.

По словам Вайнберга, для создания блокировщика отслеживания DDG использовали технологии от EasyList и Disconnect, а также проводила собственные тесты, чтобы минимизировать возможные проблемы с доступом к отдельным сайтам. DDG планирует и дальше дорабатывать эту технологию. Уже в скором времени к ней может быть добавлен модуль, препятствующий работе скрытых инструментов для добычи криптовалюты за счет вычислительных мощностей пользователей.

В последние годы люди поняли, что основная угроза конфиденциальности связана не только и не столько с государственными программами массовой слежки, сколько со сбором такими компаниями, как Google или Facebook, огромного количества персональных данных. Еще одна негативная сторона рекламных моделей, опирающихся на сбор больших данных о пользователях, заключается в возникновении “информационных пузырей” – определении того, какую информацию нужно показывать пользователю на основе собранных данных о его местоположении, посещенных сайтах, поисковой истории и т.д. Согласно Вайнбергу, предлагаемый DDG блокиратор в отличие от многих похожих продуктов выдает информацию о попытках отслеживания пользователя в необобщенном виде, позволяя им понять, какие конкретно сайты и компании пытаются собрать данные об их действиях.

.



.

Читайте также:

Анонсирована защищённая точка доступа Karma Black с поддержкой Tor и анонимности

🔓

Microsoft и Amazon предоставляют инструменты для обхода блокировок в Иране. Почему этого не делает Google?

🔓

Сервисы VPN обвиняют Apple в поддержке государственной цензуры в Китае

🔓

Всё больше сайтов в зонах .RU и .РФ переходят на безопасные соединения через HTTPS

🔓

Tor Project запускает тестирование onion-сервисов нового поколения

.