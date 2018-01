Microsoft и Amazon предоставляют инструменты для обхода блокировок в Иране. Почему этого не делает Google?

В последние недели многие иранцы принимают участие в массовых антиправительственных протестах. Эти протесты встречают жесткое сопротивление со стороны властей, а в интернете усиливается цензура. После многих лет растущих ограничений иранцы приноровились обходить государственную цензуру, вылившуюся в суверенизацию национального сегмента интернета, получившего говорящее название “Фильтрнет”. Они все чаще обращаются к сервисам по обходу блокировок, таким как Tor или VPN.

Но обход цензуры происходит не только с помощью специальных приложений, поскольку государственные цензоры научились эффективно их блокировать. Чтобы выйти из такой ситуации подобные приложения могут скрывать свой трафик в соединениях с популярными и разрешенными к использованию сервисами.

Этот метод сокрытия конечного адреса получил название domain fronting. Он предполагает использование специальными приложениями доменных адресов таких популярных платформ, как GitHub или Amazon Web Services (AWS), чтобы затруднить блокировки приложений в странах вроде Китая или Ирана. Domain fronting делает трафик определенного приложения похожим на трафик основного сайта или службы, которые с меньшей вероятностью будут заблокированы из-за репутационных издержек. Блокировка таких облачных сервисов, как AWS или Microsoft Azure, используемых для предоставления множества различных услуг, будет восприниматься намного хуже, чем блокировка только тех приложений, которые используются для обхода государственной цензуры. Технология сокрытия конечного адреса domain fronting применяется в рамках концепции “побочной свободы” (collateral freedom).

Помимо GitHub и AWS иранцы могли бы использовать аналогичный сервис от компании Google. Однако Google App Engine блокирует трафик исходящий из Ирана. Получается, что вовсе не иранские власти, а компания Google осуществляет блокировки, не позволяя местным активистам использовать нужные им сервисы во время протестов!

Мессенджер со сквозным шифрованием Signal использует GAE для обхода цензуры в таких государствах, как Египет, ОАЭ и Оман. Но в Иране это не сработает, поскольку Google блокирует свой сервис в этой стране. Создатель Signal Мокси Марлинспайк утверждает , что Google запрещает доступ к GAE в Иране, соблюдая режим санкций.

Однако не совсем ясно, действительно ли нынешний режим санкций, установленных США в отношении Ирана, запрещает Google предоставлять доступ к GAE в этой стране. Сама компания отказывается давать комментарии по этому вопросу. По словам иранских сторонников свободного интернета и экспертов по ирано-американской цифровой политике, Google выходит за рамки того, что требуется делать в соответствии с санкциями США. Из-за этого иранские активисты не могут прибегать к domain fronting для преодоления государственной цензуры.

“Google – единственная крупная компания, которая создает больше ограничений, нежели она должна выполнять в рамках санкционного режима”, – сказал Нима Фатеми, независимый специалист по безопасности в Иране, просивший ранее Google снять данное ограничение.

Колин Андерсон, исследователь, который долгое время изучал установленный США санкционный режим, сообщил изданию Motherboard, что гражданское общество подталкивает Google к такому решению с 2013 года. Но для компании это явно не является приоритетом. Она ограничивает доступ к некоторым своим сервисам не только в Иране, но и на Кубе, в Крыму, Северной Корее, Судане и Сирии.

Андерсон полагает, что, по мнению Google, GAE подпадает под экспортные ограничения правительства США. Но другие похожие службы, такие как Microsoft Azure или CloudFront от Amazon, доступны в Иране и используются для “доменного фронтирования”. Теоретически Марленспайк может изменить принципы работы Signal, чтобы использовать Azure или CloudFront для осуществления domain fronting, но эти два сервиса гораздо менее популярны в Иране, чем GAE, поэтому режим может с большей вероятностью их заблокировать. Согласно Андерсону, в качестве альтернативы такому решению Google может обраться к Министерству финансов США с просьбой сделать для неё исключение в рамках режима санкций.

Сами иранцы весьма недовольны таким положение вещей. Проживающая в Лондоне гражданка Ирана Азадэ Акбари разместила онлайн-петицию, требуя от Google открыть доступ к GAE для иранских пользователей. К 17 января петиция набрала более 8 тысяч подписей.

This is how you can support Iranians right now. Please share & sign this petition to ask @Google to lift anti-censorship blocks #GoogleForIran #IranProtests https://t.co/3Wv5aoqjuF

— Azadeh Akbari (@azadeh_akbari) January 5, 2018