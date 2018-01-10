Новый немецкий закон «о языке вражды» принёс с собой серьёзную цензуру

Закон, запрещающий “язык вражды” (hate speech), принятый в Германии в прошлом году и вступивший в активную фазу правоприменения с начала этого года, уже начал давать первые результаты. Однако они разительно отличаются от того, чего ожидали немецкие правительственные чиновники и сторонники регулирования, не связанные с государственными структурами.

Закон плох не только тем, что он криминализирует определенную риторику, что само по себе проблематично. Все намного сложнее. Вместо того, чтобы наказывать немецких граждан, публикующих оскорбительные комментарии, правительство нацелилось на американские социальные сети, требуя от них удаления нелегальных постов в течение суток. В ином случаем компаниям придется заплатить штраф в размере до 50 миллионов евро. Помимо этого, ответственные сотрудники этих компаний, которые обязаны осуществлять удаление такой информации, могут быть лично оштрафованы на сумму до 5 миллионов евро в случае несвоевременной реакции на требования правительства.

И это очень плохо. Определение того, что законно, а что – нет, будет осуществляться субъективно со стороны правительственных наблюдателей. Столкнувшись с перспективой крупных штрафов, Twitter, Facebook и другие компании, вероятно, не будут оспаривать большинство правительственных запросов на удаление контента. Хуже того, это побудит подобные компании проявлять инициативу, усугубляя присущую немецкому закону о “языке вражды” размытость формулировок. Таким образом, “ложные срабатывания” уже будут предзаданы.

Но никто не мог ожидать, что побочный ущерб будет нанесен столь скоро.

3 января Немецкая ассоциация журналистов опубликовала сообщение, в котором подвергла критике новый закон о “языке вражды”. Согласно этому материалу, аккаунт немецкого сатирического журнала Titanic был заблокирован после публикации пародийных антимусульманских комментариев.

Журнал Titanic подтрунивал над Беатрис фон Шторх – членом партии Альтернатива для Германии (AfD) – обвинившей полицию в своем твите на арабском языке в попытке “потворствовать варварским мусульманским ордам насильников”.

Twitter немедленно приостановил действие её аккаунта, а её комментарии проверяются прокуратурой на предмет “языка вражды”.

Журнал Titanic опубликовал во вторник вечером шуточное послание от якобы госпожи фон Шторх в адрес полиции. Оно гласило: “Последнее, что мне хочется сделать, – это успокоить варварские мусульманские полчища насильников”.

Это была именно та разновидность побочного ущерба, о которой предупреждали журналисты и сатирики в ходе разработки законопроекта. Закон может не только нанести потенциальный вред журналистике, но и ограничить свободу слова в других областях, например, в сатире.

Авторы журнала Titanic были поражены таким ходом событий. Вероятно, они не ожидали того, что американская компания будет принимать решения о допустимости тех или иных высказываний, опережая реакцию немецких цензоров. Прокуратура рассматривает комментарии политиков на предмет нарушения закона, но никто, похоже, не готов объяснить, почему Twitter решил удалить еще и аккаунт сатирического журнала. Согласно его издателям, сама федеральный канцлер Меркель уверяла авторов в том, что закон не будет иметь такого эффекта. Однако мы можем наблюдать его уже прямо сейчас.

Законы, регулирующие общественную риторику, должны применяться с надлежащей осторожностью, а все потенциальные проблемы должны быть прописаны с ювелирной точностью. Однако такое случается редко, если вообще случается. Немецкий закон о “языке вражды” за неполную неделю с момента вступления в силу стал применяться против ни в чем не повинных лиц. И это только начало.

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Оригинал: techdirt.com

Перевод: Максим Волков, специально для РосКомСвободы

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