Куба увидела в свободном интернете угрозу для своего суверенитета

Кубинский МИД вручил в ноту протеста временному поверенному в делах США на «Острове Свободы» Лоуренсу Гамбинеру в связи с инициативой американской администрации по расширению доступа к интернету на острове. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте кубинского внешнеполитического ведомства.

Государственный департамент США заявил на прошлой неделе, что он созвал целевую группу для содействия «свободному и нерегулируемому потоку информации» на «Острове Свободы», который имеет один из самых низких уровней проникновения интернета в мире. По словам американского ведомства, группа рассмотрит пути «расширения доступа в интернет и независимых средств массовой информации».

«В записке Министерства иностранных дел обращение к правительству США с просьбой прекратить подрывные, интервенционистские и незаконные действия против Кубы… и призывает его уважать кубинский суверенитет принципы Устава ООН», — говорится в заявлении министерства.

МИД островного государства выразил протест против попыток правительства США «грубо нарушить суверенитет Кубы в том, что касается права на самостоятельное регулирование информационных потоков». В ноте также отмечается, что Куба будет и дальше регулировать распространение информации. «Это является ее суверенным правом и общепринятой практикой во всех странах мира, включая США», — подчеркнул МИД карибского государства.

Напомним, согласно исследованию Tor Project, которое проводилось в рамках проекта Open Observatory of Network Interference (OONI), стало известно об очень низком уровне проникновения интернета в кубинское общества. Доступ к интернет на Кубе предоставляется госмонополистом ETECSA, и является одним из самых дорогих в мире. Причём из-за того, что кубинцы не могут позволить себе иметь хороший интернет дома, а большинство точек доступа расположены к парках, собственно «доступом» это назвать нельзя, скорее — «посещением».

Посещение интернета в эквиваленте на доллары США стоит около $1,5 в час при зарплате 25 долларов в месяц. С другом стороны, доступ к внутренней интрасети дешевле более чем в 10 раз. Из-за высокой стоимости интернета, ограниченной доступности публичных точек Wi-Fi, неудивительно, что только 32,5% населения Кубы имеют доступ к Сети.

На Кубе также до сих пор достаточно сильна цензура. Так, в сентябре 2016 года власти «Острова Свободы» заставляли операторов блокировать информацию со словами «демократия» и «голодовка».

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