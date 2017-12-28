В Казахстане запретили анонимные интернет-комментарии

Казахстанцам запретили оставлять анонимные комментарии в интернете — теперь каждый пользователь должен будет пройти СМС-идентификацию или использовать электронную цифровую подпись (ЭЦП), чтобы комментировать публикации. ЭЦП представляет собой аналог аналог бумажной подписи, только в электронном формате. Подпись состоит из уникальной последовательности символов, созданных с помощью криптографической программы.

Предполагается, что размещение информации пользователем при этом будет осуществляться под своим именем или псевдонимом (вымышленным именем). Обезличивание персональных данных осуществляется на основании и в порядке, определенных соглашением.

Владельцы сайтов должны будут хранить данные пользователей все время, пока те пользуются услугами сайта, а также три месяца после того, как пользователь расторгнет соглашение.

По словам властей, документ направлен на обеспечение правового регулирования общественных отношений в области средств массовой информации, телерадиовещания, информатизации и связи, информационной безопасности.

Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам информации и коммуникаций был принят в ноябре текущего года нижней палатой парламента Казахстана — Мажилисом. В частности, ст. 36 закона дополнена пунктом 5-1, согласно которому «оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменной форме (в том числе электронной), с использованием идентификации на портале «электронного правительства» или посредством зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя путем отправления короткого текстового сообщения, содержащего одноразовый пароль для заключения соглашения».

«По вопросам Facebook, соцсетей, которые не находятся в Казахстане, мы будем вести соответствующую уведомительную работу, — подчеркивал в беседе журналистам министр информации и коммуникаций Даурен Абаев. — Это будет так же, как и сейчас. Если идет размещение призывов к противоправным действиям, мы пишем уведомление в Facebook, на Youtube, и эти материалы удаляются». Также он посетовал на сложность вычисления человека по IP, поскольку сетевой адрес легко скрыть, а ответственность за написанное в интернете, по мнению властей, пользователь всё-таки нести должен.

Сегодня этот закон был подписан Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. «Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций», направленный на совершенствование законодательства по вопросам информации и коммуникаций», — сообщается на сайте Президента РК.

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