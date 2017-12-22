Беларусь приняла декрет, разрешающий проводить операции с криптовалютами

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики». Об этом он сообщил сегодня на встрече с представителями деловых кругов. По словам Лукашенко, главная цель документа — создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт:

«Главная цель документа — создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали здесь свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт. Вторая цель декрета — инвестиции в будущее. Это IT-кадры и образование. Третья — внедрение новейших финансовых инструментов и технологий. Ведущие экономики мира ещё только присматриваются к этому новому явлению. Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. У нас есть все шансы стать региональным центром компетенций в этой области».

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Физические лица теперь смогут официально владеть токенами и криптовалютами, а также майнить их, хранить, менять, покупать и продавать за белорусские рубли, иностранную валюту или электронные деньги, а также дарить и завещать токены. Майнинг и продажа токенов не считаются предпринимательской деятельностью.

Юрлица смогут выпускать собственные токены через компании-резиденты белорусского Парка высоких технологии (ПВТ, специальная экономическая зона для развития ИТ-компаний). Также они смогут покупать и продавать токены через криптовалютные биржи.

Лукашенко также пообещал дальше менять нормативно-правовую базу согласно веяниям цифровой эпохи, а также обратился к представителям бизнеса с просьбой оценить предпринимаемые властями усилия по законодательному регулированию новых технологий и предпринимательства: «Я готов вас услышать. И если мы что-то недоработали и видим это, мы должны предпринять эти шаги. Половинчатых решений быть не должно, если мы знаем, куда идти и как идти. Я не сторонник этого. Естественно, жизнь меняется. Мы даже в начале года не могли говорить о каких-то там майнингах, блокчейнах и этой новой криптовалюте. А уже сегодня это становится реальностью. Поэтому жизнь и, естественно, нормативно-правовая база будут меняться».

Согласно декрету, до 1 января 2023 года не признаются объектами налогообложения обороты, прибыль (доходы, выручка) от различных операций с токенами. Основные нормы декрета вступят в силу через 3 месяца после его официального опубликования.

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