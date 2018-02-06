Минфин поддержал инициативу депутатов Госдумы обязать интернет-компании принимать карты «Мир»

Внесённый в Госдуму в декабре прошлого года законопроект группы депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, обязывающий интернет-магазины вне зависимости от размеров их выручки принимать карты «Мир», был одобрен Министерством финансов России. Заключение на законопроект было подписано замминистра финансов РФ Алексеем Моисеевым и направлено на согласование в в Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи, Минюст, Роспотребнадзор, ФАС и Банк России.

Минфин РФ предложил обязать все компании в интернете принимать карты "Мир" https://t.co/eyS3FLz73R — Интерфакс (@interfax_news) February 5, 2018

Инициатива в случае ее принятия будет внесена в качестве поправки в статью 16.1 закона о защите прав потребителей. Пункт о форме и порядке оплаты при продаже товаров дополнят абзацем, в котором пропишут обязательства продавцов и исполнителей, осуществляющих реализацию товаров (работ, услуг) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вне зависимости от объема выручки, по обеспечению возможности оплаты с использованием национальных платежных инструментов.

В заключении Минфина утверждается, что внесенный в данной редакции законопроект не приведет к достижению положительного эффекта, так как доля продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли незначительна и, по данным Росстата, в 2016 году составила 1,1% от общего объема оборота розничной торговли.

«Для достижения поставленных задач без существенного повышения регуляторной нагрузки и дополнительных затрат хозяйствующих субъектов целесообразно закрепить обязанность по приему национальных платежных инструментов для всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих прием платежных карт при реализации товаров (работ, услуг)», — говорится в заключении Минфина.

Срок вступления в силу норм законопроекта Минфин предлагает увеличить до 180 дней. «Кроме того, требует проработки вопрос территориальной сферы действия положений законопроекта», — говорится в отзыве Минфина.

В настоящее время карты «Мир» обязаны принимать компании, годовая выручка которых превышает 40 млн рублей. Освобождены от использования карт компании с годовой выручкой менее 5 млн рублей или если точка оплаты товаров находится в месте, где нет интернета.

О том, что рано или поздно случится административное «принуждение в «Миру»», говорилось уже давно. Одними из первых на данную платёжную систему, которая не имела особой популярности у россиян, перешли российские компании, уязвимые для административного давления: РЖД, «Аэрофлот», «Мегафон», «Tele2» (владелец — «Ростелеком») и т.д. Затем интернет-лоббистами стала продавливаться инициатива о принуждении онлайн-бизнеса принимать карты «Мир».

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