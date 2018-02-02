Центробанк и Минфин: пускать ли россиян в криптоофшоры?

Российские финансовые регуляторы сделали ряд важных заявлений, которые могут обозначить дальнейший тренд в области госрегулирования криптовалют.

Замминистра финансов Алексей Моисеев на встрече с журналистами заявил, что Минфин рассматривает возможность организации обмена криптовалюты в России на территориях со специальными налоговыми режимами:

«В принципе, мы рассматриваем возможность реализации организованных торгов на острове Русский, острове Октябрьский. Но, конечно, мы полагаем, что надо в России этот обмен разрешить. Может, это не будет на общей территории, но в рамках специальных территорий, вроде «Свободный порт Владивосток». Там уже присутствует элемент офшора. Сейчас готовится законопроект про острова Русский и Октябрьский, где будет еще более особый режим».

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Замминистра отметил, что в этом вопросе у Минфина есть разногласия с Банком России. Моисеев обратил внимание, что в Москве действуют несколько тысяч обменников, которые позволяют обменивать криптовалюту за рубежом. «И никакой проблемы в том нет. Наоборот, наша задача — чтобы несколько «обелить» этот рынок, она заключается в том, чтобы сделать возможным обмен на территории России», — пояснил Моисеев.

В свою очередь, Центробанк не исключает блокировки на территори России белорусских сайтов по торговле криптовалютами, если оценка покажет вредоносность этих сервисов, заявил журналистам первый замглавы Банка России Сергей Швецов.

«Мы смотрим, как будет организована эта торговля. Боюсь, что нам придётся блокировать сайты, предоставляющие доступ гражданам РФ. Если оценка покажет вредоносность сервисов, которые будут предоставляться со стороны белорусского проекта, то мы предпримем меры по блокировке сайта», — сказал Швецов.

Напомним, недавно Беларусь стала своего рода криптовалютным офшором, и с 28 марта там можно будет проводить операции с криптовалютами, став резидентами «Парка высоких технологий». В то же время премьер-министр республики Беларусь Андрей Кобяков отметил, что власти страны не рассматривают вопрос введения криптовалюты в стране «во внутреннем обороте», а также намерены протестировать технологию blockchain в рамках «цифровой песочницы».

«Мы просто попытались впервые в мире урегулировать отношения по поводу основных инструментов технологии blockchain, майнинга, прежде всего. Но подчеркиваю, что мы это делаем в рамках регуляторной площадки, «песочницы». И если здесь будет что-то серьезное получаться, то мы будем, конечно, реализовывать на своем внутреннем рынке», — добавил он.

Интересный прецедент, между тем, произошёл сегодня в Москве — столичный Арбитражный суд обязал признанного банкротом гражданина Илью Царькова предоставить суду сведения об имеющейся у него криптовалюте для разрешения вопроса о возможности включения ее в конкурсную массу. «Обязать Царькова раскрыть состояние онлайн-кошелька с (принадлежащим ему) идентификатором», — сказала судья Лариса Кравчук. Суд рассматривал заявление Алексея Леонова, финансового управляющего Царькова, требующего включить содержимое криптокошелька должника в конкурсную массу и обязать Царькова предоставить ему доступ к криптокошельку путем передачи пароля от него.

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