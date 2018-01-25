Интернет-сообщество по-разному оценило законопроект Минфина о криптовалютах

Минфин опубликовал проект закона о регулировании криптовалют в России. Реакция на документ у интернет-сообщества получилась совершенно разной — у кого-то он получил поддержку, а кто-то достаточно жёстко раскритиковал инициативу Минфина.

Законопроект регулирует операции с криптовалютами с позиции российского законодательства, а также дает определение некоторым связанным с этим процессом понятиям, например — майнингу, криптовалюте и токену:

Майнинг — предпринимательская деятельность, направленная на создание криптовалюты и/или валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты,

— предпринимательская деятельность, направленная на создание криптовалюты и/или валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты, Криптовалюта — вид цифрового финансового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций,

— вид цифрового финансового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций, Токен — вид цифрового финансового актива, который выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем с целью привлечения финансирования и учитывается в реестре цифровых записей.

Операторами обмена цифровых финансовых активов, согласно законопроекту Минфина, могут быть только юридические лица. «Оператор обмена цифровых финансовых активов — юридическое лицо, осуществляющее сделки по обмену цифровых финансовых активов одного вида на цифровые финансовые активы другого вида и/или обмену цифровых финансовых активов на рубли или иностранную валют»,— говорится в проекте закона. Нормы о налогообложении таких активов в документе не упомянуты. Физлицам для контакта с криптовалютами будет нужно обращаться к таким операторам.

Организаторам ICO в документе предлагается обязать раскрывать информацию о бенефициарах, месте нахождения эмитента, сведения о лицах, осуществляющих депозитарную деятельность, правах держателей токенов и порядок их осуществления.

Биржи смогут открывать кошельки только после проведения идентификации пользователей в соответствии с законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Порядок открытия и ведения счетов должен будет установить Центробанк.

Статьёй «Особенности выпуска токенов» данного законопроекта также устанавливаются ограничениях на операции с криптовалютами:

«Лица, не являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» квалифицированными инвесторами, могут приобрести в рамках одного выпуска токены на сумму не более пятидесяти тысяч рублей. При этом приобретение токенов лицами, не являющимися в соответствии с Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» квалифицированными инвесторами, осуществляется только путем зачисления приобретаемого им токена на специальный счет, открываемый приобретателю оператором обмена цифровых финансовых активов, являющимся владельцем цифрового кошелька, используемого для хранения информации о приобретаемых токенах и порядке доступа к реестру цифровых транзакций».

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Российские информагентства со ссылкой на Минфин сообщают, что по законопроекту имеется разногласие с Банком России в части предусмотренной возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту или иное имущество. По мнению ЦБ, такие сделки должны быть разрешены только в отношении токенов, выпускаемых с целью привлечения финансирования.

Минфин также завершает разработку проекта федерального закона, предусматривающего определение в законодательстве РФ понятия «денежные суррогаты», а также установление ответственности за их использование в качестве средства платежа. «Разработка данного законопроекта обусловлена необходимостью сохранения конституционного статуса рубля в качестве единственного законного платежного средства и обеспечения стабильности финансовой системы РФ», — отмечает ведомство.

Мнения представителей интернет-отрасли относительно законопроекта Минфина о регулировании криптовалют и операций с ними разделились.

Технический директор РосКомСвободы Станислав Шакиров в целом положительно отнёсся к документу. По его мнению, эта инициатива понизит риск заключения мошеннических сделок и защитит всех, кто проводит какие-либо операции с криптовалютами. Кроме этого, законопроект в какой-то мере регламентирует налоговое законодательство в этой сфере. Однако он высказал несколько замечаний к документу, особенно касаемо пунктов, которые трудно реализовать на практике. К примеру, пункт о том, что операции с криптовалютами могут осуществлять лишь юрлица, является недоработанным: во-первых, «невозможно всех школьников, которые сейчас что-то майнят на своих компьютерах, заставить регистрироваться в качестве юридических лиц», а во-вторых, это и незачем делать. Юрлицами же, по мнению Станислава, должны стать все, кто майнит или осуществляет другие операции с криптовалютами в «промышленных масштабах». Также он считает сомнительным пункт об ограничении приобретения в рамках одного выпуска токенов на сумму не более 50 тысяч рублей. Это и сложно проконтролировать, и не совсем понятен смысл таких ограничений.

На вопрос — нужно ли ограничивать предельную сумму, которую неквалифицированный инвестор может вложить в цифровые активы, также попытался ответить директор по развитию экосистемы «Сколково — венчурные инвестиции» Станислав Колесниченко: «Если мы говорим о токенах, которые не являются ценными бумагами, а являются предоплатой за какие-то продукты или возможностью расчета на платформе покупки каких-то услуг, скорее всего, здесь не нужно ограничивать суммы инвестиции, потому что, с нашей точки зрения, наверное, этот рынок не стоит регулировать так, как хотят его регулировать в рамках этого законопроекта. Если мы говорим о рынке ценных бумаг, и не инвесторы, а компании, которые хотят выпускать токен, аналогичны по правам в ценных бумагах, то здесь необходимо регулирование. Классическое регулирование заключается в том, что компании необходимо сделать определенные действия в рамках закона о ценных бумагах. Если они хотят выходить на публичный рынок, биржи, не биржи, как угодно можно это называть, и в данном случае можно всегда пойти по нескольким путям, можно сосредоточиться на квалифицированных инвесторах, в России это более структурированное понятие, чем на Западе, либо сделать публичное размещение через биржу, зарегистрировав проспект эмиссии, соответствующей требованиям ЦБ. Возможно, в данной ситуации ограничение в виде суммы инвестиций имеет смысл, но, наверное, не такое маленькое, как было предложено в законопроекте, и я еще раз оговорюсь, имеет только с точки зрения токена, который выпускается в виде ценных бумаг».

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин заявил, что их организация «позитивно оценивает этот документ», но есть замечание в первую очередь по организации ICO. РАКИБ предлагает «дополнить всё регистрацией непрофессиональных инвесторов и созданием в стране статуса криптопредпринимателя с облегчённым налогообложением». «Нужно пойти дальше и сразу вводить регистрацию электронных кошельков, привязанных к этим предпринимателям. Дать им возможность инвестировать, но вести контроль деятельности кошельков», — отметил Припачкин.

В целом о невозможности какого бы то ни было государства регулировать криптовалюты и blockchain, хотя к этому и стремятся в данный момент правительства многих стран, заявляет администратор отраслевого telegram-канала «DeCenter — Биткоин и блокчейн»:

«Простите, не могу молчать. Все правительства мира сейчас активно готовят законопроекты и регуляции по крипте и блокчейнам. Им кажется, что это «какая-то программка где-то в облаке», на которую можно наложить правила сосуществования с реальным миром. На деле же все намного интересней: Биткоин и производная от него — технология блокчейн — были созданы как раз для того, чтобы избавиться от любых посредников, к которым относятся банки, правительства, люди, кто угодно. Это p2p системы уровня «распределенных реестров» — distributed ledger technology — DLT, и они не будут подчиняться регуляциям, даже если очень захотят. Посмотрим на вещи трезво: блокчейны зависят только от спроса пользователей и поддержки майнеров/валидаторов. Только вторые могут под давлением первых внести измения в код. Код, который является конституцией, безупречно исполняемой каждую секунду своего существования. Крипта — это деньги нового поколения, программируемый капитал, он вытесняет все вот эти «вам нельзя сделать эту операцию, потому что счет открыт в другом отделении» или «мы сейчас подумаем, насколько вы хороши для нас». Код — он и в Африке код, и мы все перед ним равны, а он работает на всех нас. Не хочу вдаваться в популизм, но крипта реально даст многим новые возможности, которых они не имели раньше из-за географической удаленности, отсутсвия связей, банального взятничества и прочих рукотворных проблем общества. Правительства хотят регулировать этот новый рынок. С таким же успехом кони могут попробовать регулировать электромобили. Ваш Капитан Очевидность».

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Администраторы ещё одного telegram-сообщества FSCP, специализирующегося на криптовалютах и современных технологиях, увидели несоответствие терминологии законопроекта с некоторыми уже принятыми в криптосреде понятиями, а также непонимание авторами токумента самого процесса операций с криптовалютами: «Трактовка майнинга не согласуется с понятиями принятыми в отрасли. Под определение точно попадает соло-майнинг, но самой распространенной формой является пул (в трактовке — «валидатор»), плюс воркеры, которые согласно математике, не могут считаться валидатором, так так не знают — что считают и не контактируют напрямую с блокчейном. Но учитывая правоприменительную практику и компетентность, последнее, вероятно, придется доказывать в суде отдельно. Кроме этого, пул находится в другой юрисдикции в большинстве случаев, а получение токенов от него майнером за аренду мощностей, по факту, — приток криптовалютных средств в страну».

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