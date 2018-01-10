Минтруд разрешил чиновникам не отчитываться за криптовалюту

Госслужащие смогут не указывать криптовалюты в декларациях о доходах и расходах за 2017 год. Криптовалюты не включены в форму справки о доходах из-за отсутствия их законодательного регулирования. Такой документ был недавно разработан Минтрудом. Это новые методические рекомендации для чиновников «по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год)». Этот документ ведомство разрабатывает ежегодно при участии администрации президента и Генпрокуратуры. Госслужащие ориентируются на него во время декларационных кампаний.

В новых рекомендациях пункт о том, что можно не декларировать полученные в натуральной форме товары и услуги, дополнен словами о том, что «формой справки не предусмотрено указание… виртуальных валют». К ним относится в том числе биткоин, курс которого поднялся за минувший год в 15 раз и достигал $20 тыс.

В Минтруде объяснили, что в справку о доходах не включены криптовалюты, потому как «в настоящее время подходы к определению и регулированию криптовалют в Российской Федерации на законодательном уровне не определены».

Эксперт центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Владислав Цепков заметил, что необязательность декларирования виртуальных валют допускает получение взяток, например, биткоинами, однако реализовать их может быть проблематичным: «Криптовалюта не является средством платежа, ее невозможно потратить. Если же они ее продадут и получат реальный доход, его будет необходимо декларировать, поэтому риски минимальны».

Минтруд напоминает, что сведения о доходах, расходах и имуществе за 2017 год предоставляют работники госорганов, супруг или супруга и несовершеннолетние дети. Справки о доходах обязаны предоставить лица, занимающие госдолжности Российской Федерации, государственные должности субъектов, муниципальные должности. Также обязаны предоставить сведения о доходах работники госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и так далее.

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