Технология blockchain делает «право на забвение» бессмысленным

С января 2016 года в России действует так называемое «право на забвение», к которому правозащитники и интернет-отрасль отнеслись изначально скептически. Более того, федеральный закон 264-ФЗ стал использоваться не столько для защиты персональных данных, сколько для удаления определённой прослойкой граждан из интернета сведений об их связях с криминалом или радикальными группировками. Собственно, об этом в частности эксперты и правозащитники предупреждали российских законотворцев, однако их мнения никто не услышал.
Показателен в этом плане случай с удалением из поиска Google ссылок информационно-аналитического центра «Сова». Напомним, в августе прошлого года общественная организация РосКомСвобода совместно с информационно-аналитическим центром «Сова» в рамках работы Центра цифровых прав подали в Арбитражный суд Москвы иск к Google с целью оспорить крайне неоднозначные нормы закона «о праве быть забытым». Поводом стало удаление из поисковой выдачи ссылок на сайт «Совы». Обе новости, на которые вели эти ссылки, рассказывали о приговорах участникам неонацистских группировок и ксенофобам, но фигуранты этих дел решили воспользоваться «правом на забвение», дающим возможность удалять из интернета информацию, которая может каким-то образом вредить их репутации.
В начале июня Московский арбитражный суд рассмотрел по существу иск «Совы» к компании Google и отказал в его удовлетворении. В сентябре Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Московского арбитражного суда. В середине декабря РосКомСвобода и «Сова» подали кассацию на вышеупомянутые судебные решения. Обе организации уверены, что поскольку деяния, что общественная значимость новостных заметок Центра «Сова» очевидна, поэтому удаление ссылок на них из поиска Google препятствует распространению и получению информации, которая обладает высокой общественной значимостью, а значит нарушает законодательство РФ.
Но проблема реализации «права на забвение» актуальная не только для России, и даже более того — оно несёт риски для современных технологий, входя с ними в неразрешимые противоречия. Согласно аналитическому исследованию проектного менеджера и эксперта AgroChallenge Foundation Сергея Голубева, это право конфликтует с технологией blockchain.
«Право быть забытым» (The right to be forgotten), которое изложено в новом Общем регламенте защиты данных (General Data Protection Regulation (GDPR)) Европейского союза, а именно в статье 17, и которое фактически вступило уже в силу 28 мая 2017 года, позволяет любому лицу исправить или удалить свои персональные данные, которые влияют на него, и прекратить их использование, если они (эти данные) больше не нужны для собранных конкретных целей или если вы не отозвали свое согласие на их использование. «Это право может конфликтовать с Blockchain, — утверждает Голубев, — поскольку одним из видов использования этой технологии является неизменное хранение документов и их неизменность в информационном плане носит постоянный характер, так как именно эта неизменяемость и есть основная особенность этой новой технологии, и поэтому она может столкнуться с фундаментальными принципами Права на Забвение».
Следует учитывать, также напоминает эксперт, что при регистрации данных в блокчейн, они становятся уникальными, неповторимыми и не удаляемыми:
«Это качество внесения и хранения информации является основой надежности данной технологии, поскольку попытка изменить полностью или частично просто невозможна в рамках криптографических возможностей. Эта особенность — обоюдоострый меч, с одной стороны, гарантирует безопасность информации и позволяет системе защищаться от незаконных или дублированных транзакций, но, с другой стороны, предотвращает возможность ее устранения. Кроме того, невозможность исправить ложные данные может привести к нанесению вреда пользователям».
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Стоит также заметить, что технология blockchain сейчас во всём мире, в том числе и Европейском союзе находится на пике популярности — её стараются внедрить банки, финансовые, государственные организации и IT-компании, поэтому столкновение её с принятыми ранее закона просто неизбежно.
Несмотря на то, что, как утверждается, GDPR является технологически нейтральным и адаптирован для обработки персональных данных в разных контекстах, структурах и манерах, в случае технологии блокчейн, тем не менее, возникает много вопросов. Ответы будут разными для разных типов сетей, отмечает Голубев, однако есть некоторые общие моменты:
В данный момент, подчёркивает эксперт, сторонники GDPR и блокчейна указывают на одно и то же: необходимость коренным образом изменить способ управления персональными данными.
Здесь также стоит отметить, что современная концепция защиты персональных данных появилась ещё в XIX веке — ещё тогда говорили о «праве быть оставленным в покое». Но тогда люди не могли себе представить появления современных технологий, а также коренного пересмотра отношения к информации человечеством в целом. О схожей проблеме, напомним, недавно говорил исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов, только уже касаясь противоречий в отношениях между всемирной Сетью и авторским правом, принципы которого остаются неизменными с момента возникновения — т.е. с XVIII века.
По мнению адвоката РосКомСвободы Саркиса Дарбиняна, представляющего в суде интересы центра «Сова», новые технологии не всегда могут быть адекватно восприняты традиционным законодательством, поэтому уже сейчас необходимо искать консенсус между сторонниками защиты персональных данных и сторонниками развития технологии blockchain:
«Естественно, блокчейн-технологии являются вызовом традиционному законодательству. Мы видим — даже GDPR, который был назван «технологически нейтральным», имеет определённые противоречия с blockchain-системами. Как этот вопрос будет решаться? Мне кажется, должен быть найден консенсус между зашитой персональных данных и теми, кто развивает blockchain-сети.
Естественно, блокчейн является не проблемой для защиты персональных данных, а даже его решением. Но для этого разработчикам надлежит учесть ряд моментов, связанных с безусловно важным правом человека самостоятельно владеть своими данными, управлять ими и иметь возможность их удалить из тех информационных систем, в которых они, по его мнению, больше не являются актуальными».
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Совершенно очевидно, что в целом для человечества назрел ряд актуальных дискуссий касаемо пересмотра целого пакета правовых актов, чтоб привести их в соответствие с реалиями нынешней цифровой эпохи, а также интересами общества в целом.
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