Путин считает криптовалюты средством расчета, но не накопления

На встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств Президент России Владимир Путин поддержал консервативный подход Центробанка к криптовалютам, поскольку за криптовалютами нет никакого обеспечения и служить они могут не средством накопления, а только расчетом:

«Ведет себя Центральный банк консервативно, на мой взгляд, эта консервативность пока имеет под собой основание, потому что известно, что за криптовалютой ничего нет, она не может быть средством накопления, за ней нет никаких материальных ценностей, (она) ничем не обеспечена, она может быть в известной степени и в известных ситуациях средством расчета, это быстро делается и эффективно».

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Кроме этого, Президент высказался по вопросу регулирования криптовалют. По словам главы государства, сейчас контроль за криптовалютами «в значительной степени» является прерогативой ЦБ, но в будущем «наверняка нужно будет законодательное регулирование».

Путин отметил, что власть при работе с криптовалютами не может позволить повторения ситуации с «обманутыми дольщиками». Если законы будут отрегулированы недостаточно эффективно, то потом «государство будет нести ответственность за ту тяжелую ситуацию, в которую люди могут попасть». «Сейчас это в основном ответственность самого человека, а государству стоит только прописать «это можно, а это нельзя», а если пропишет еще неточно, тут же возникнут какие-то проблемы, которые нужно будет решать», — подчеркнул он.

В качестве примера Президент привел валютную ипотеку, и хотя россиян предупреждали о рисках, «никто не слышал». «Нельзя ни в коем случае сделать, чтобы это было какое-то прокрустово ложе, в котором не подвинуться. Но если уж регулировать, то самое необходимое», — добавил российский лидер.

О настороженном отношении к криптовалютам Путин заявлял еще в июле 2017 года. Тогда он также отмечал «большие колебания» на рынке криптовалют, которые могут привести «к очень серьезным потерям» для физических и юридических лиц, которые в них вкладываются.

В октябре Путин вновь отметил серьезные риски при использовании криптовалют. По его словам, с помощью криптовалют злоумышленники могут отмывать капитал, полученный преступным путем, уходить от налогов и финансировать терроризм. «В случае сбоя системы или надувания пузырей, как сейчас модно иногда говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта», — подчеркивал Путин.

Тем временем, впервые в России частными инвесторами была приобретена электростанция для майнинга криптовалют. Бизнесмен Алексей Колесник купил у «Т Плюс» Виктора Вексельберга две небольшие ТЭС в Пермском крае и Удмуртии, на основе которых может создать дата-центр и майнинговую ферму. Алексей Колесник подтвердил журналистам, что рассматривает вариант с майнингом криптовалюты, но скорее на площадке в Удмуртии, тогда как основной проект — создание дата-центра. «В перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг. К тому же есть закон Яровой о том, что информация должна храниться в России, а дата-центр — это обычная серверная комната»,— сказал господин Колесник.

В последнее время, на фоне резкого роста котировок основной криптовалюты — биткоина, даже крупный государственный бизнес задумался об участии в его майнинге, хотя бы в качестве продавца электроэнергии. Так, об интересе к созданию майнинговых центров говорил в июле прошлого года глава ВЭБа Сергей Горьков, а вице-премьер Юрий Трутнев предлагал использовать для этого энергомощности Дальневосточном федеральном округе. Там же, в ДФО ЦБ РФ первой разрешил проводить торги с криптовалютами онлайн-системе «Восход», созданной для привлечения инвестиций в проекты Дальнего Востока.

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