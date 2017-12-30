Итоги госрегулирования Рунета в 2017 году

Новые законы привели и к новым практикам, которые серьезно повлияли на права человека в киберпространстве.

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Законодательство

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Закон “о зеркалах” или “Антипиратский закон ver. 3.0” (156-ФЗ от 01.07.2017)

Российские власти продолжают борьбу с пиратством даже несмотря на то, что эта борьба не приносит никаких плодов и никак не повышает уровень легальных продаж цифрового контента. Новый закон вступил в силу 1 октября 2017 года и определил двух новых субъектов в борьбе с цифровым пиратством. Законом определено понятие «зеркала» пиратского сайта, подлежащего блокировке, как «копия заблокированного сайта». Так, за Минкомсвязью было закреплено право самостоятельно определять зеркала пиратских сайтов, ранее уже заблокированных Роскомнадзором, и ограничивать к ним доступ на постоянной основе без обращения в суд. Кроме того закон возлагает на операторов поисковых систем обязанность по прекращению доступа к «зеркалам» и выдачу ссылок на них в течение суток с момента получения требования от Роскомнадзора.

В начале декабря в Минкомсвязи отчитались, что за 2 месяца 255 сайтов было признано зеркалом. А в середине ноября этого года Роскомнадзор сообщил о 780 пиратских сайтах, которые исчезли из поисковой выдачи российских поисковых систем. Однако за это время было создано несколько тысяч новых зеркал и в настоящее время пиратских сервисов, предлагающих в режиме онлайн посмотреть сериалы и полнометражные фильмы, значительно меньше не стало.

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Закон “о запрете VPN” (276-фз от 30.07.2017)

Блокировка сайтов в Рунете стала привычным делом и даже возможная блокировка сервиса Telegram в начале 18-го года уже никого не удивляет. Ограничение доступа со стороны Роскомнадзора к таким ресурсам и сервисам как Rutracker, LinnkedIn, PronHub или Zello не приносили особого дискомфорта российским пользователям по причине того, что за 5 лет действия различных законов об онлайн-фильтрации, приведших к ограничению доступа более чем к 9 млн веб-ресурсов, россияне прекрасно научились использовать прокси-сервера, VPN, Tor и различного рода плагины чтобы быстро и легко забыть про странные решения российских властей и восстанавливать доступ к информации. Было очевидно, что так долго продолжаться не будет. Инициатива о регулировании технических средств, позволяющих обходить государственные блокировки, в этот раз прилетела со стороны лобби правообладателей, которые довольно справедливо замечали, что техническая возможность обойти ограничения делает неэффективной всю процедуру закрытия сайта через Мосгорсуд и Роскомнадзор. Инициатива закрыть для россиян возможные лазейки для обхода гос.блокировок нашла искреннюю поддержку в лице российских властей, которые быстро превратили лоббистскую хотелку в жизнь.

Закон был принят в конце июля этого года и 1 ноября 2017 года он уже вступил в законную силу. Несмотря на то, что он запомнился российским пользователям как закон о запрете VPN, в принятом нормативном акте не так все просто. ФСБ получила полномочия определять сервисы, относящиеся к анонимайзерам. И в случае признания их таковыми, они будут включены в реестр Роскомнадзора и должны будут обязаны выгружать данные из Единого реестра, как это делают уже сегодня операторы связи, чтобы ограничивать доступ к запрещенному контенту и сервисам. И если они сами этого делать не будут, их самих ждет блокировка. До настоящего времени такие сервисы не определены, подзаконные акты не приняты, а правоприменение по закону еще не началось, но уже сразу ряд VPN-сервисов заявили о нежелании сотрудничать с российскими властями.

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Закон “о мессенджерах” (241-ФЗ от 30.07.2017)

Медиакоммуникационный союз, представляющий операторское лобби, не оставлял целый год попытки отрегулировать работу мессенджеров, которые серьезно наступают на пятки традиционных средств коммуникаций с использованием инфраструктуры операторов. Прибыль операторов связи от продажи звонков и СМС очевидно ежегодно снижается за счет использования пользователями бесплатных мессенджеров, позволяющих как мгновенную доставку аудио/видео, так и любого иного контента. Желание ввести мессенджеры под правовое регулирование совпало и с желаниями силовиков обязать администраторов сервисов идентифицировать пользователей в целях защиты публичных интересов и борьбы с терроризмом. Деанонимизация всех пользователей — это одна из задач, которая была поставлена в мае Указом Президента по утверждению «Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы».

Закон определяет понятие «организатора обмена мгновенными сообщениями и возлагает на на него новые обязанности. В частности, владельцы мессенджеров обязаны «осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи». Мессенджеры также будут обязаны ограничивать доступ к противоправной информации и аккаунтам по требованиям российских правоохранительных органов. За неисполнение нового закона внесены серьезные административные штрафы. За каждое нарушение предусмотрен штраф от 800 тыс. до 1 млн руб. Помимо этого, оператор связи сможет по решению Роскомнадзора заблокировать доступ к мессенджеру, не выполняющему требования об ограничении рассылки запрещенной информации. Закон вступает в силу с 01 января 2018 г.

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Закон “о СМИ-иноагентах” (№327-ФЗ от 15.11.2017)

В условиях холодной кибервойны, которая всерьез завязалась в последнее время между США и Россией, и в ответ на принудительную регистрацию Russia Today в таком статусе в США на том основании, что американский Минюст посчитал, что канал действует в интересах российского правительства, а значит должен отчитываться о своих доходах и, вероятно, маркировать свою продукцию, российские парламентарии в стремительно приняли закон, который определяет, что любые СМИ, получающие финансирование из-за рубежа должны быть зарегистрированы как иностранные СМИ , выполняющие функции иностранных агентов. Закон вступил в силу с момента его опубликования и уже действует.

Закон также предусматривает быструю внесудебную блокировку сайтов организаций, признанных «нежелательными» на территории РФ. Согласно новому закону сразу же был заблокирован целый пакет интернет-ресурсов вышеозначенных организаций, среди которых и все веб-сайты и проекты «Открытой России» а также все, прямо или косвенно связанные с нею организации. Список ежедневно пополняется новыми зеркалами.

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Закон “об онлайн-кинотеатрах” (№87-ФЗ от 01.05.2017)

Особенностью 2017 года, в отличии от предыдущих годов регулирования Интернета, стало желание отрегулировать отдельные частные сегменты цифровой экономики — мессенджеры, поисковики, анонимайзеры, соцсети. В своей антитеррористической борьбе не прошли депутаты стороной конечно и мимо онлайн-кинотеатров. Теперь владельцы онлайн-кинотеатров будут обязаны не допускать использование своего аудиовизуального сервиса для «совершения уголовно наказуемых деяний», в том числе «распространении материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» или же «публично оправдывающих терроризм».

Кроме того, законом устанавливается, что владеть таким аудиовизуальным сервисом может только российское юрлицо, либо же россиянин, который не имеет гражданства другого государства. Иностранцам, в свою очередь, можно будет владеть более 20% сервиса только в случае, если количество пользователей этого аудиовизуального на территории России составляет менее 50% от общего количества его пользователей, — и то лишь в том случае, если это будет согласовано с правительственной комиссией. Все эти ресурсы, согласно документу, включат в специальный реестр. Его созданием и ведением займется Роскомнадзор. Документ вступил в силу с 1 июля 2017 года..

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Законопроект “о товарных агрегаторах”

Под №126869-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» (в части усиления защиты прав потребителей, приобретающих товары (услуги) через Интернет”.

Положения законопроекта вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере электронной торговли, а также подразумевают введение необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

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Самые громкие дела по Интернету в 2017 года

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Дела о блокировках сайтов в рунете в ЕСПЧ

За 5 лет законодательства об ограничении доступа к сайтам в рунете, в силу весьма плохого механизма реализации, так или иначе подвергались блокировке более 9 млн веб-ресурсов. За это время у владельцев веб-сайтов и пользователей накопилось немало претензий ко всему законодательству о блокировке сайтов и сложившейся практике. После поражений в национальных судах, которые в 100% случаях стояли на стороне Роскомнадзора, органов прокуратуры и других гос.ведомств, наделенных полномочиями определять незаконную информацию, 5 заявителей дошли до ЕСПЧ. В 2017 году Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению нескольких жалоб против России, поданных владельцами сайтов, заблокированных на всей территории страны. Среди заявителей и сама “РосКомСвобода” в связи с необоснованным решением по разделу интернет-портала организации “Инструментарий” со списком инструментов для анонимного и безопасного использования интернета. Другие жалобы касаются сайтов ЕЖ.ру (Ежедневный журнал) и сайта Worldview of Russian Civilization. Все эти дела ЕСПЧ решил объединить в “единый пакет” и рассмотреть одновременно.

По состоянию на конец 2017 г. по делу уже получен отзыв России. ЕСПЧ также привлёк к участию в деле “РосКомСвободу” по жалобе Харитонова против России. Юристы организации подготовили для суда письменный комментарий о правилах блокировки онлайн-контента в России и в мире и неблагоприятных побочных эффектах от излишних блокировок. К рассмотрению жалобы В.Харитонова также присоединились международные правозащитные организации: Access Now, Article 19, Фонд электронных рубежей (EFF) и Европейский институт информационного общества. Судебное разбирательство по сайту В.Харитонова было порождено неопределённостью и непродуманностью порядка и правил ограничения доступа к сайтам операторами связи на основании ст. 15.1 закона “Об информации”: с 2012 г. Роскомнадзор буквально в ручном режиме, в форме рекомендаций, разрешал операторам связи блокировать незаконный контент не прицельно по указателю страницы, а по сетевому адресу, что неизбежно приводит в блокировке сторонних сайтов, не только нарушителей.

Жалоба “РосКомСвободы” затрагивает иную проблему ограничения доступа к информации в России. В 2015 г. по заявлению анапского прокурора суд признал раздел старого сайта организации “Инструментарий”, размещённый на странице rublacklist.net/bypass, “анонимайзером” и информацией, запрещённой к распространению на территории России (администрацию сайта при этом к делу не привлёк). Ни одна из инстанций российского правосудия не посчитала, что рассмотрение дела в отсутствие владельца сайта нарушает право “РосКомСвободы” на судебную защиту своих интересов. Отсутствие в то время каких-либо норм, запрещающих использование анонимайзеров и распространение информации о них, также не смутило российских судей. В результате, правоприменительный креатив анапской прокуратуры и российских судов докатился до ЕСПЧ.

Дела по сайтам Каспаров.ру, Грани.ру и ЕЖ.ру связаны с внесудебными блокировками сайтов по требованию Генеральной прокуратур РФ в рамках так называемого “закона Лугового” (т.е. за призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в несанкционированных властями публичных акциях). Судебные дела, направленные на обжалование решений Генеральной прокуратуры России, закрутились из-за того, что требования Генпрокуратуры были сформулированы крайне неясно, какой именно контент не понравился правоохранителю, выяснилось только на этапе обжалования его решений в суде. При этом, удаление спорного контента не повлекло снятие блокировки. Так что ЕСПЧ придётся также разобраться с “неопределённостью” Генеральной прокуратуры РФ в сфере блокировки онлайн-контента.

Таким образом, в 2017 году ЕСПЧ взялся за комплексное рассмотрение проблем, связанных со свободой слова и распространения информации в рунете, с правоприменением норм о блокировках, а также с порядком обжалования блокировок владельцами сайтов.

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ВКонтакте против «кравлинга» данных

В 2017 г. в судебной практике была также затронута проблематика использования открытых данных пользователей социальных сетей. В январе администрация ВКонтакте подала в Арбитражный суд г. Москвы иск против двух организаций ООО “Дабл” (Double Data) и Национального бюро кредитных историй, которые на основании анализа профилей в соцсетях оценивали кредитоспособность заемщиков, после чего продавали данные банкам.

Предъявляя иск, ООО “ВКонтакте” исходило из того, что ни администрация социальной сети, ни пользователи не давали разрешения на коммерческой использование размещённых на платформе социальной сети данных о пользователях как составной части базы данных. Но в первой инстанции ООО “ВКонтакте” проиграло дело, что было воспринято как поддержка курса на свободу обмена информацией. Администрация ВКонтакте подала апелляционную жалобу, её рассмотрение начнётся уже в следующем году. Исход данного дела может повлиять на правовой статус так называемого “кравлинга” данных (т.е. автоматизированного сбора данных с сайтов третьих лиц).

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Дело “блогера Руслана Соколовского”

Большой резонанс в 2017 году вызвало дело Youtube-блогера Руслана Соколовского, закончившееся обвинительным приговором. Для блогера всё началось с саркастической реакции на сюжет телеканала “Россия 24”, в котором прозвучал тезис о том, что “ловлю покемонов” в церквях можно трактовать как оскорбление чувств верующих (это пришлось на пик популярности игры Pokemon Go). Соколовский записал на видео, как ловит покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови, а потом выложил ролик в интернет. Так Соколовский хотел опровергнуть тезис госканала, однако сюжет телеканала “Россия 24” не был опровергнут, а наоборот подтвердился и оказался пророческим.

11 мая 2017 г. Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга признал видеоблогера Соколовского виновным в оскорблении религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ), возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК РФ) и незаконном обороте технических средств негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ) и назначил наказание в виде условного срока в 3,5 года (с 3-хлетним испытательным сроком) и обязательными работами. Помимо ролика с ловлей покемонов судебный процесс касался и других выпусков видеоблога Соколовского. Данный судебный процесс оказался богат на перлы. Как следует из приговора, видеоблогер из шутника превратился в преступника, отрицая существование бога, Иисуса, пророка Муххамеда, сравнивая Иисуса с зомби и наделяя качествами покемонов представителей бестиария японской мифологии.

В результате обжалования данного приговора Свердловский областной суд смягчил наказание видеоблогеру до двух лет и трёх месяцев условно. Но защита Соколовского намерена добиться полной отмены приговора, поскольку считает, что в действиях блогера нет состава преступления, а в основу приговора положены сомнительные показания свидетелей и экспертов. Адвокат блогера Алексей Бушмаков выбрал символичный день для подачи кассационной жалобы на приговор в Верховный Суд РФ — День Конституции РФ, отметив, что это будет первое дело по ст. 148 УК РФ, дошедшее до ВС РФ. Как замечает глава Центра “Сова” А. Верховский, в 2016 г. правоприменение по ст. 148 УК РФ активизировалось только в 2016 г. и границ у неё нет, статью можно применить к чему угодно. Именно в этом и состоит опасность ст. 148 УК РФ для свободы слова в интернете, возможность рассмотрения дела блогера Соколовского в Верховном суде вселяет надежду на его разъяснения по делу и в целом по абсурдной судебной практикой, связанной с данной нормой.

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Дело “узника Tor” Дмитрия Богатова

В отличие от блогера Соколовского, осуждённого за ловлю покемонов в храме и за активные и резкие высказывания в своём видеоблоге, московский математик Дмитрий Богатов не совершил ровно никаких действий и не делал никаких публичных высказываний в сети, но всё-таки был арестован по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 212 УК РФ (“приготовление к организации массовых беспорядков”), ст. 205.2 УК РФ (“призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма с помощью интернета”). Теперь ему грозит до 22 лет лишения свободы за два тяжких инкриминируемых деяния.

Дмитрий Богатов провёл несколько месяцев в заключении, а сейчас находится под домашним арестом (до 31 января 2018 г.) лишь из-за того, что он организовал выходной узел сети Tor (поэтому его и стали называть “узником Tor”). Именно через этот узел пользователь под псевдонимом “Айрат Баширов” опубликовал сообщения, которые Следственный комитет посчитал опасными для общественного порядка — но арестовали не автора, а администратора узла с идеальным алиби. Следствие до сих пор не объяснило, почему именно IP-адрес Богатова оно считает “авторским”, хотя, по предоставленным владельцем сайта данным, комментатор осуществлял вход на форум с множества IP-адресов, разбросанных по всему миру (от Подольска до Токио).

Защитники Д.Богатова обжаловали решения о возбуждении уголовного дела, а также решение об аресте, однако суд апелляционной инстанции не внял доводам защиты. Пока суд и следователи закрывали глаза на реальные обстоятельства дела и доказательства, опровергающие версию следствия, журналисты смогли разыскать настоящего “Айрата Баширова”, который подтвердил, что спорные комментарии на форме Богатов не писал и не имеет к аккаунту никакого отношения. Защита Богатова в сентябре отправила в ЕСПЧ жалобу на арест “узником Tor”. За время абсурдного следствия над математиком Богатовым, в его поддержку сформировалось целое международное движение #freeBogatov. Имя Богатова и сети Tor стали символом летнего протестного движения за свободу Интернета в 2017 году. Данный кейс ярко демонстрирует направленность политики госорганов против анонимности в сети и попытки ограничить право на анонимность, признанное ООН одним из основополагающих прав человека.

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Битва за Telegram

В 2017 г. российские власти решились на официальный выпад против мессенджера Павла Дурова Telegram. 20 июня 2017 г. Роскомнадзор включил Telegram в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), что дало ФСБ основание требовать от администрации сервиса предоставления ключей шифрования для декодирования сообщений пользователей мессенджера по “закону Яровой”. Telegram не повиновался, поэтому в октябре 2017 г. Мещанский районный суд г. Москвы вынес решение о 800-тысячном административном штрафе (на основании ч. 2 ст. 13.31 КоАП РФ). Юристы правозащитной группы “Агора” по поручению Павла Дурова обжаловали данное решение в суде апелляционной инстанции, однако суд вышестоящей инстанции повёл себя ожидаемо и оставил решение о штрафе в силе. Отказ от предоставления данных о пользователях является основанием, для блокировки мессенджера. Помимо обжалования штрафа юристы “Агоры” подали административный иск о признании недействующим приказа ФСБ от 19 июля 2016 г. № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в сети интернет данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети, на который ведомство ссылается в протоколе об административном правонарушении.

В битву за Telegram включились и его пользователи. В конце октября известные российские журналисты Олег Кашин и Александр Плющев подали иски против ФСБ в защиту тайны связи в мессенджерах. Своё решение подать иск они мотивировали тем, что требование ФСБ к Telegram по передаче ключей шифрования затрагивает их право на конфиденциальное общение, в том числе с источниками информации. В декабре 2017 г. “РосКомСвобода” запустила общественную кампанию “Битва за Telegram” (на портале telegram.vs.fsb.today) в поддержку мессенджера, предложив остальным пользователям присоединиться к обжалованию действий ФСБ, Роскомнадзора и решений судов против Telegram, чтобы предотвратить блокировку мессенджера и защитить свои права на тайну связи, переписки, частной жизни и на шифрование и защиту собственных данных от незаконного доступа кого бы то ни было.

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