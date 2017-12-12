Генпрокуратура заблокировала ряд сайтов иностранных НКО из-за их нежелательности

Генеральная прокуратура России заблокировала ряд интернет-ресурсов по политическим причинам, таким образом воспользовавшись недавно принятым федеральным законом 327-ФЗ, который позволяет немедленно блокировать сайты организаций, признанных «нежелательными».

В своём Telegram-канале «Открытая Россия» ночью сообщила:

«Генпрокуратура внесла наш сайт в реестр запрещенных ресурсов. Причина — «призывы к беспорядкам». Оставайтесь с нами в социальных сетях — будем держать вас в курсе».

.

«Роскомнадзор ссылается на статью 15.3 ФЗ «Об информации», — пишет «Открытая редакция». — Там написано, что Генпрокуратура может требовать без суда заблокировать сайты, призывающие к экстремизму или массовым беспорядкам. С 25 ноября этого года туда добавился пункт о сайте нежелательных организаций. Так как прокуратуре не привыкать противоречить самой себе и путать нас с нежелательной лондонской, это может быть оно. Нам, конечно же, никто ничего не объяснял».

Под генпрокурорскую блокировку попали ещё несколько сайтов, связанных с проектами Ходорковского:

Движение «Открытая Россия» or.team,

Сайт непосредственно самого политика и бизнесмена khodorkovsky.ru,

«Открытого университета» openuni.io,

«Открытых выборов» ov.openrussia.org (в реестре напрямую нет, есть вероятность, что их задевает из-за внесения в реестр множества IP-адресов Amazon Web Services‎, облако которого использует данный ресурс).

Ограничен доступ оказался и к сайту «Института современной России» — imrussia.org, основанного сыном Михаила Ходорковского — Павлом в Нью-Йорке в 2010 году. Организация является частью движения «Открытая Россия», деятельность её направлена на поддержку прав человека, законности и гражданского общества в России.

Но и это ещё не всё. Генпрокуратура решила за один вечер и ночь внести в реестр заблокированных сайтов множество сайтов иностранных НКО:

Инвестиционный фонд развития средств информации — mdif.org — некоммерческая организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, чьей задачей является поддержка независимых информационных агентств и продвижения свободной информации в странах с неблагополучной медиа-атмосферой;

Национальный демократический институт по международным вопросам — ndi.org — организация, созданная правительством Соединенных Штатов, финансируемая Национальным фондом демократии (NED) для продвижения демократии в развивающихся странах. Финансирование осуществляется федеральным правительством, различными международными агентствами развития и частными фондами. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне, округ Колумбия. Напомним, сайт NED был внесён в реестр заблокированных ещё задолго до принятия закона о досудебной блокировке интернет-ресурсов «нежелательных организаций»;

Фонд Джорджа Сороса «Открытое общество» — opensocietyfoundations.org — организация, поддерживающая программы в области образования, культуры и искусства, здравоохранения, гражданских инициатив, способствующих развитию идей и механизмов открытого общества;

Сайт форума неправительственных организаций (НПО) стран Черноморского региона — blackseango.org. Этот форум был запущен в 2008 году по инициативе Фонда развития НПО в Румынии, при поддержке Министерства иностранных дел Румынии, Фонда развития ООН, Черноморского фонда по региональному сотрудничеству, Гражданского общества в Центральной и Восточной Европе и Еврокомиссии. Задача форума — создание открытого пространства для обсуждения, взаимных знаний и понимания, коммуникации и сотрудничества между представителями гражданского общества, правительствами и международными организациями, действующими в более широком регионе Черного моря;

Американо-российский фонд USRF — usrf.us — некоммерческая организация, целью которой является содействие экономическому, правовому и институциональному развитию России. О создании фонда объявили президенты обеих стран, Джордж У. Буш и Владимир Путин, в 2006 году, зарегистрирован фонд в 2008-2009 годах.

Начали сбываться худшие опасения экспертов — власти России просто выдавливают из информационного поля сайты и организации, транслирующих иную точку зрения на происходящие в стране и за её пределами события. С принятием федерального закона 327-ФЗ не случилось ничего неожиданного — просто был сделан ещё один виток в процессе закручивания гаек. Как это ни прискорбно.

День Конституции России Генпрокуратура решила отметить ударно!

.



.

Читайте также:

По решению суда заблокирован сайт Национального фонда демократии

🔓

Эксперты: Первые блокировки иностранных СМИ могут начаться уже со следующей недели

🔓

Депутаты предлагают крупно штрафовать СМИ за нарушение закона об «иноагентах»

🔓

Роскомнадзор запустит мониторинг выдачи новостей российских ресурсов в Google

🔓

Экспресс-метод внедрения закона «о СМИ — иностранных агентах»

.