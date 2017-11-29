Депутаты предлагают крупно штрафовать СМИ за нарушение закона об «иноагентах»

В Государственную думу внесен законопроект №326908-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который вводит специальные штрафы за нарушение порядка работы СМИ в статусе иностранного агента. Документ внесли председатель комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава аналогичного комитета в Совете Федерации Андрей Клишас.

В пояснительной записке сказано: «Проект федерального закона разработан в целях установления административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента».

В пункте «Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента» предлагается ввести административный штраф для граждан в размере десяти тысяч рублей; на должностных лиц — пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — пятисот тысяч рублей.

Повторное нарушение в течение года предложено наказывать штрафом от 50 тысяч рублей для физических лиц до миллиона рублей — для юридических. Каждое последующее нарушение (третье и более в течение года) будет наказываться штрафом 100 тысяч рублей или арестом до 15 суток для физических лиц и штрафом в размере 5 миллионов рублей — для юридических. Законопроект, по замыслу авторов, должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

Принятие и реализация данного закона, по словам авторов документа, традиционно «не потребует расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, а также не повлечет каких-либо изменений финансовых обязательств государства».

Кодекс об административных правонарушениях уже предусматривает наказание за нарушение порядка работы некоммерческих организаций в статусе иностранного агента. Максимальное наказание для юридических лиц — штраф 500 тысяч рублей.

Закон о СМИ-иноагентах (или «закон Russia Today»), ради которого, собственно, и вносится законопроект №326908-7, был принят Госдумой в спешном порядке сразу во II и III чтениях. Изначально закон предполагал только быструю блокировку сайтов «нежелательных организаций», однако после того, как российские информагентства Russia Today и Sputnik, обвинённые властями США в «пророссийской пропаганде», вынуждены были зарегистрироваться в американском Минюсте как «иностранные агенты», власти в качестве «зеркального ответа» внесли в этот законопроект поправки, приравнивающие иностранные и получающие финансирование из-за границы российские СМИ к «иностранным агентам».

Без каких-либо колебаний законопроект был на прошлой неделе одобрен Советом Федерации, причём сенаторы во время обсуждения не скрывали, что работать закон будет в ручном режиме и является «вынужденной мерой», затем его подписал Президент России Владимир Путин в качестве федерального закона 327-ФЗ.

Теперь признанные «иностранными агентами» СМИ должны будут отчитываться перед российским Минюстом России о своей работе и маркировать свою продукцию. Пока министерство не внесло ни одно СМИ в реестр иностранных агентов, хотя ещё до окончательно принятия закона уже поспешило разослать ряду изданий письма о возможных ограничениях в работе. В письме Министерства юстиции не уточняется, какие меры могут последовать после принятия поправок. Документ лишь указывает на то, что на работу редакций могут быть наложены ограничения.

Недавно также на общественное обсуждение Роскомнадзором был выложен проект приказа, согласно которому ведомство получит полномочия прекращать распространение зарубежных периодических изданий. Основанием для этого может стать нарушение закона о противодействии экстремизму и ст. 4 закона о СМИ, запрещающей «злоупотреблять свободой СМИ», в том числе использовать их для «разглашения сведений», составляющих гостайну, распространения «порнографии, культа насилия и жестокости», а также «нецензурной брани». Дата окончания общественного обсуждения проекта приказа Роскомнадзора — 22 декабря 2017 года. До этой даты вы можете оставить свои пожелания и замечания к документу в разделе «Ваши предложения».

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