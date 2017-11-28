Роскомнадзор хочет закрывать зарубежные СМИ в течение месяца

Роскомнадзор определил процедуру, по которой будет прекращаться распространение зарубежных периодических изданий. Основанием для этого может стать нарушение закона о противодействии экстремизму и ст. 4 закона о СМИ, запрещающей «злоупотреблять свободой СМИ», в том числе использовать их для «разглашения сведений», составляющих гостайну, распространения «порнографии, культа насилия и жестокости», а также «нецензурной брани». Соответствующий документ был опубликован надзорным ведомством на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

За нарушениями будут следить территориальные органы Роскомнадзора. В течение пяти рабочих дней территориальное управление должно обратиться к главе ведомства, после чего он или его заместитель в течение 10 дней примут решение о дальнейшем распространении издания.

Процедуру потребовалось разработать, так как ранее такой порядок отсутствовал, отметили в Роскомнадзоре. В июле Владимир Путин подписал поправки к закону о СМИ, которые наделили ведомство полномочиями аннулировать разрешения на распространение продукции зарубежного печатного издания.

Ведомство разработало приказ на фоне подписания закона, позволяющего признавать СМИ иностранным агентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. Решение о признании СМИ иноагентом будет принимать Минюст, который уже направил письма «Голосу Америки», телеканалу «Настоящее время» и «Радио «Свобода»».

Член президентского Совета по правам человека Иван Засурский полагает, что речь может идти об иностранных газетах, которые распространяются на территории РФ, например в аэропортах:

«Создается механизм на законных основаниях запрещать распространять иностранные газеты в виде их физических версий. Это может быть The New York Times, немецкие и французские газеты».

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Подавляющее большинство печатных изданий имеют интернет-версию, поэтому блокировка их страничек в Сети, скорее всего, будет осуществляться «автоматически» и по гораздо более упрощённой схеме, выработанной Роскомнадзором с начала запуска реестра запрещённых сайтов.

Выход проекта приказа по времени совпал с очередным обвинением издания The New Times в нарушении закона «О СМИ» по части распространения материалов, содержащих нецензурную брань. На этот раз Роскомнадзор счёл нарушением указание в материалах интернет-издания гиперссылок на ряд статей, которые располагаются на других ресурсах.

Дата окончания общественного обсуждения проекта приказа Роскомнадзора — 22 декабря 2017 года. До этой даты вы можете оставить свои пожелания и замечания к документу в разделе «Ваши предложения».

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