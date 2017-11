Роскомнадзор: гиперссылки могут нарушать закон «о СМИ»

О том, что Роскомнадзор обвинил портал The New Times в нарушении ст. 4 Закона «О средствах массовой информации», запрещающей распространение материалов, содержащих нецензурную брань, сообщило само издание. Это нарушение предусматривает согласно статье 13.21 Кодекса об Административных правонарушениях, штраф для физического лица в размере до трех тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тыс., для юридического лица — от 20 до 200 тыс. рублей. Решение по составленным протоколам (включая размер штрафа — в случае согласия суда с Роскомнадзором) должен будет принять мировой судья Тверского района города Москвы.

Роскомнадзор нашел нарушения в гиперссылках на сайте The New Timeshttps://t.co/FQv2bRHLFA — Meduza (@meduzaproject) November 28, 2017

«Роскомнадзор, согласно составленным им протоколам, в результате внеплановой проверки newtimes.ru обнаружил аж три таких нарушения. И ни одного — непосредственно на сайте newtimes.ru, — недоумевает издание. — Все три нарушения содержались в гиперссылках на тексты, размещенные на других ресурсах».

The New Times подчеркивает, что Роскомнадзор составил протоколы о нарушении, но не вынес изданию предупреждение. В протоколах Роскомнадзора отмечается, что, согласно рекомендациям к закону «О СМИ», «к нецензурным словам и выражениям относятся четыре общеизвестных слова, начинающихся на «х», «п», «е», «б», а также образованные от них слова и выражения».

Первый протокол составили из-за публикации «Чичваркин в видеообращении раскритиковал возможное выдвижение Собчак в президенты», второй — из-за новости «Виторган ответил Чичваркину за Собчак матом» (обе заметки вышли в середине октября этого года). Третий протокол о нарушении был составлен из-за новости «Завершился баттл Оксимирона и американского рэпера Dizaster» от 16 октября. Публикация на сайте The New Times содержала ссылку на новость на «Медузе», в тексте которой также нет мата.

По словам адвоката The New Times Вадима Прохорова, издание намерено оспаривать новые обвинения:

«Нас карают за действия, которые мы в принципе не совершали, лишь, следуя правилам копирайта и защиты прав интеллектуальной собственности, сослались на источники новостей».

У российского надзорного ведомства к изданию The New Times поистине какой-то сверхповышенный интерес. В начале 2015 года районный суд Москвы признал законным требование Роскомнадзора заблокировать статью «Парад суверенитетов 2.0» о движениях, выступающих за федерализацию России. Попытка оспорить это решение не увенчалась успехом — в августе того же года Мосгорсуд встал на сторону Роскомнадзора.

В начале февраля 2016 года издание получило первое предупреждение от российского надзорного ведомства за нарушение, найденное в публикации «Лишь бы не было войны». Тогда в статье упоминалась запрещённая в России украинская радикальная организация «Правый сектор» без пояснения о её запрете на территории нашей страны. В середине апреля того же года мировой судебный участок Пресненского суда Москвы оштрафовал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на 44 тысячи рублей.

Затем предупреждение сайту newtimes.ru вынесли в декабре того же года из-за использования обсценного слова, начинающегося на «б», в материале «Чувства есть у всех, и каждый сам за них в ответе», использованного в прямой речи одного из героев репортажа.

Ещё одно предупреждение и сайт, и журнал The New Times получили за публикацию статьи «Из Калуги с джихадом». В тексте речь шла об этническом русском, в прошлом — активисте левого движения, который принял ислам и уехал воевать в Сирию на стороне одной из суннитских группировок. Несмотря на то, что российские официальные власти, включая президента Путина, неоднократно говорили о том, что в Сирии, в том числе в рядах запрещенной в России террористической организации «ИГ» и иных формирований, воюют несколько тысяч россиян, Роскомнадзор усмотрел в публикации признаки оправдания терроризма. The New Times оспорил предупреждение Роскомнадзора в суде, рассмотрение дела продолжается.

По закону о СМИ, если одно издание в течение года получит от Роскомнадзора два предупреждения, то федеральная служба может обратиться в суд и потребовать прекратить деятельность данного СМИ.

