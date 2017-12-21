РосКомСвобода запускает общественную кампанию «Битва за Telegram»

РосКомСвобода запускает кампанию «Битва за Telegram» в поддержку популярного мессенджера на специально созданной для этого площадке telegram.vs.fsb.today, и мы приглашаем присоединиться к ней не только пользователей этого мессенджера, но и всех, кому небезразличны цифровые права и свободы россиян. Мы предлагаем подключиться к борьбе, подав гражданский иск против действий ФСБ и Роскомнадзора в отношении Telegram. Работу над иском ведёт юридическая команда РосКомСвободы и специалисты Центра цифровых прав. Они намерены обжаловать действия ФСБ в судах всех уровней, вплоть до Конституционного и ЕСПЧ.

Ни для кого не секрет, что в последнее время Telegram подвергается беспрецедентному давлению властей самых разных стран, но в первую очередь — российских спецслужб и государственных чиновников.

В мае-июне текущего года против мессенджера в российских официальных СМИ была развёрнута настоящая кампания по его дискредитации, основанная на сомниительных доводах силовиков и псевдоэкспертов в области IT. Сам интернет-сервис называли чуть ли не «прибежищем террористов», а его создателя, Павла Дурова, обвиняли в нежелании сотрудничать с силовиками (на их условиях), абсолютно игнорируя в своей риторике и технологические особенности функционирования большинства современных мессенджеров, и неизбежность нарушения как российского, так и международного законодательства. Причём многие центральные каналы российского ТВ и органы власти успешно пользуются этим мессенджером (например, профильный комитет Госдумы, через согласование с которым проходит множество регулирующих Рунет законов) — они ведут там свои паблики, каналы, чаты, многие из которых анонимны.

Как выяснилось, это шельмование стало лишь прелюдией к более серьёзному давлению как на Telegram, так и в целом на подобные интернет-сервисы, которое выразилось в принятии сомнительных законов, регулирующих их деятельность.

Этим летом и осенью продолжился «наезд» властей РФ на Telegram, а также лично на его владельца Павла Дурова. Градус противостояния был доведён властями до столь высокого уровня, что отношения между ними и мессенджером перешли из формата трудных и зачастую абсурдных переговоров к беспрецедентному судебному давлению, для чего были задействованы все доступные властям ресурсы.

Что произошло?

28 июня 2017 года Роскомнадзор включил Telegram в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), что дало ФСБ основание требовать от администрации сервиса предоставления ключей шифрования для декодирования сообщений всех пользователей. После отказа Павла Дурова выдать такие ключи, Telegram решением мирового судьи Мещанского районного суда г. Москвы был признан виновным в неисполнении требований ФСБ, и должен быть привлечен к административной ответственности. Также на мессенджер был наложен крупный штраф в 800 тысяч рублей.

Если решение вступит в силу и мессенджер Telegram не исполнит требование ФСБ, он будет навсегда заблокирован для российских пользователей на уровне всех операторов связи.

Попытка оспорить штраф в судебном порядке не увенчалась успехом — Мещанский суд города Москвы, проигнорировав доводы экспертов и представляющих интересы Telegram адвокатов «Агоры», оставил в силе предыдущее решение о наложении на компанию административного штрафа и принуждении мессенджера делиться с российскими правоохранительными органами пользовательской перепиской и так называемыми «ключами шифрования», к которым у компании на самом деле нет никакого доступа — уникальный код создаётся алгоритмами программы на устройствах отсылающего и принимающего абонентов. В секретных же чатах сообщения попросту стираются в течение определённого времени. Поэтому доступа ни к ключам, ни к переписке пользователей у владельцев компании нет.

Глава юридической практики РосКомСвободы Саркис Дарбинян в комменатриях «Ведомостям» заявил, что как минимум трое пользователей мессенджера уже готовы подать исковые заявления, но цифровые защитники намерены привлечь к акции как можно больше людей: «Дело против Telegram — это не просто частное дело коммерческой компании, — настаивает он. — Это дело против всех пользователей интернета в России, потому что в случае удовлетворения сомнительных требований ФСБ пользователи мессенджера могут больше не рассчитывать на стойкое и безопасное шифрование своей частной переписки». По словам Дарбиняна, заявители намерены пройти все инстанции — вплоть до Конституционного суда и ЕСПЧ.

Почему это важно для каждого?

Положения Федеральных законов №97-ФЗ от 05.05.2014 г. и №374-ФЗ от 06.07.2016 г. (в части обязанностей «организаторов распространения информации»), регулирующие деятельность ОРИ, как и вытекающие из него полномочия ФСБ истребовать «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений», значительно снижают уровень защищенности пользователей чатов, так как это фактически принуждает Telegram отказаться от оконечного (end-2-end) шифрования. Это значительно повышает уязвимость российских пользователей перед различными киберугрозами — слежки со стороны различных спецслужб и кибермошенничества.

Если наши сообщения и звонки перестанут быть надежно зашифрованными, любое лицо, имеющее никем не контролируемый доступ к СОРМ-3, сможет получить доступ к нашей частной и деловой переписке. Вследствие этого возникают большие риски утечек частной информации. Это мы видим, например, когда на черном рынке появляются базы ГИБДД, Налоговой службы, медицинских учреждений и т.д. То же самое произойдет и с содержанием наших звонков, интернет-переписок, а также непосредственно с самими ключами шифрования.

Комментируя недавний вердикт Мещанского суда, известный журналист «Эха Москвы» Александр Плющев сказал:

«Очень напоминает историю «Apple против ФБР», когда последнее требовало доступ к заблокированному телефону стрелка из Сан Бернардино. Apple тогда отказало, мотивируя тем, что это приведет к появлению в руках спецслужбы (откуда он может попасть в руки кого угодно) бэкдора, позволяющего вскрыть не только этот, но и вообще любой другой телефон Apple. Почти то же самое и здесь, но есть и нюанс: предоставить такой доступ технически невозможно: шифрование переписки происходит на конечных устройствах. Тут, в общем, и универсальный бэкдор не особенно поможет. Очевидно, что суд не понимает, или не хочет понимать, как устроен и работает Telegram, сегодняшнее решение — еще один шаг к блокировке этого сервиса в России».

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Примерно о том же самом недавно говорил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ), мотивируя свой отказ проголосовать за законопроект, налагающий крупные штрафы на мессенджеры, отказывающиеся исполнять сомнительные законы, регламентирующие их деятельность. Но, к сожалению, большинство парламентариев его доводы проигнорировало.

Выходит, что технологические особенности работы современных гаджетов и интернет-сервисов предельно понятны только самим создателям и пользователям, однако сотрудникам российских правоохранительных и судебных органов, а также законодательной и исполнительной власти РФ вникать в суть их работы почему-то вот уже несколько лет не досуг.

Необходимость надежного шифрования

Мессенджеры стали неотъемлемой частью нашей жизни. Люди используют их для передачи невероятного количества личной информации — от частных разговоров до наших фотографий, музыки, наших заметок, календарей и контактов, нашей финансовой информации, данных о здоровье, о покупках, и даже о том, где мы были и куда мы идем.

Telegram стал не только популярным сервисом для защищенных чатов, но и полноценным медиа, в котором пользователи получают релевантную информацию в подписываемых каналах и имеют возможность использовать различные автоматические сервисы с помощью умных ботов.

Вся эта информация должна быть защищена от хакеров, преступников и голодных до слежки спецслужб, которые хотят получить к ней доступ, украсть ее и использовать ее без нашего ведома или разрешения. Мы ожидаем, что компании вроде Telegram сделают все возможное, чтобы защитить нашу информацию. Вот почему шифрование стало настолько важным для всех нас.

Важность конфиденциальности переписки, а также гарантии недоступности её третьим лицам подтвердили российские журналисты Александр Плющев и Олег Кашин — они подали иск к ФСБ во все тот же Мещанский суд Москвы с требованием защитить тайну связи в мессенджере. К сожалению, оба иска недавно были судом отклонены.

Опасный прецедент

Дело в том, что ФСБ просит от Telegram не просто ключи от дешифровки чата конкретных пользователей, которые могут быть причастны к каким-то преступлениям — силовикам нужны алгоритмы для дешифровки всех пользователей мессенджера для того, чтобы самостоятельно вскрывать шифрование любой переписки без всяких ордеров и судебных решений. Для этого Telegram придется отказаться от оконечного шифрования, лишив своих пользователей возможности хранить собственные ключи. Если это будет сделано, то безопасным этот мессенджер уже больше никогда не будет. Да и пользователи других мессенджеров и защищенных сервисов столкнутся с аналогичной ситуацией.

Сегодня они пришли за Telegram, а завтра нас полностью лишат приватности.

Какие положения закона нарушают требования ФСБ?

Требования Федеральных законов №97-ФЗ от 05.05.2014 г. и №374-ФЗ от 06.07.2016 г., и совместные действия ФСБ и Роскомнадзора ограничивают конституционные права пользователей Рунета:

Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения (из ст.23 Конституции Российской Федерации).

Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются (из ст.24 Конституции Российской Федерации).

Если Telegram всё же будет заблокирован, поскольку он физически не может выполнить требования ФСБ, это нарушит право граждан на доступ к информации (ст.29 Конституции РФ).

Почему требования ФСБ являются невыполнимыми?

Требуя от Telegram предоставить ключи для дешифровки, ФСБ рассчитывает перехватывать сообщения всех пользователей интернет-сервиса. В мессенджере помимо обычных чатов возможен также режим «секретных» чатов с шифрованием, при котором лишь отправитель и получатель обладают ключами к ним. Сообщения в секретных чатах не дублируются на сервере компании и не расшифровываются администратором сервера. Таким образом, в этой части компания даже физически не может исполнить данное требование ФСБ.

Не исключено, что в ФСБ надеются в итоге заставить Telegram либо изменить ПО и отказаться от возможности шифрования, либо разработать «бэкдор» — лазейку, открывающую доступ ко всем чатам. Но в таком случае, кроме получения незаконного доступа к пользовательской переписке, силовики сделают также «подарок» хакерам, которым найти эту дыру и запустить в неё вредоносные программы будет делом времени.

Чего мы хотим добиться?

Мы хотим обжаловать требования ФСБ в судах, в том числе в Конституционном суде РФ, Верховном суде РФ и ЕСПЧ, потому что считаем недопустимым давление на мессенджер с целью лишить нас возможности самостоятельно генерировать и хранить ключи от наших чатов. Реализуя свое конституционное право на судебную защиту, мы будем, используя все механизмы национальных и международных судов, оспаривать подобные требования ФСБ & Роскомнадзора, а также обжаловать федеральный закон №97-ФЗ, положения которого прямо нарушают наши цифровые права и наше незыблемое право на тайну личной жизни и тайну переписки.

Руководитель РосКомСвободы Артём Козлюк считает, что необходимо защищать свои конституционные права на защиту от слежки всеми имеющимися законными средствами, где ценным будет любой вклад — и информационный, и правовой:

«Взаимодействуя в приватном режиме в цифровой среде, мы хотим, чтобы адресатами наших сообщений, звонков, любой передаваемой информации были конкретные люди, с которыми мы готовы делиться личными и конфиденциальными данными. На это у всех нас есть право в соответствии с конституционными нормами о тайне связи и запрете сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни без нашего согласия. Когда неправомерными действиями, будь то атаки злоумышленников или действия госорганов, нарушаются наши права, то мы имеем право защищать себя любыми законными методами. Я бы выделил 3 направления такой защиты: широкое информирование, использование технического инструментария для сохранения приватности и организация судебного процесса против неправомерных действий по доступу к личным данным. Два первых направления мы широко используем в нашей деятельности и рассказываем пользователям, как им защитить свои данные в цифровом мире, например в формате проекта safe.roskomsvoboda.org. Теперь же мы запускаем общественную кампанию, в ходе которой каждый пользователь может участвовать в коллективном судебном иске против государственного давления на Telegram и другие мессенджеры с целью передачи компетентным органам ключей шифрования, а также доступа к переписке и звонкам пользователей. Мы готовы оспаривать эти неправомерные требования не только в российском суде, но и в международных институтах».

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Каким образом вы можете поучаствовать в кампании по защите Telegram?

Можно присоединиться к коллективному иску по обжалованию требований ФСБ и Роскомнадзора по истребованию ключей шифрования. Давление на власти методом «коллективной судебной тяжбы» покажет, что в независимом и свободном мессенджере заинтересованы многие россияне, и они готовы отстаивать свои конституционные права в суде.

Правозащитная организация «Агора» недавно отправила в ООН жалобу по делу «ФСБ против Telegram», и это может стать одной из необходимых точек давления на российские власти. Однако для того, чтоб заручиться международной поддержкой, необходимо пройти всю цепочку судебных тяжб в самой России, и потом с имеющимися на руках судебными решениями обращаться в высшие судебные инстанции, вплоть до ЕСПЧ и ООН.

Участники кампании «Битва за Телеграм» пойдут в суд вслед за Агорой, которая ведет обжалование наложения на мессенджер почти миллионного штрафа, и административным иском Кашина-Плющева, которые выступают против передачи ключей шифрования, причины нарушения конфиденциальности личной переписки пользователей.

Пользователи мессенджера могут присоединиться к коллективному иску по обжалованию требований ФСБ и Роскомнадзора по истребованию ключей шифрования на специальном сайте: telegram.vs.fsb.today

Юристы, ведущие дело, считают, что коллективный судебный иск придаст больший резонанс делу и наглядно покажет, что в независимом и свободном мессенджере заинтересовано очень много граждан России и они готовы отстаивать свои конституционные права в суде.

Что ещё можно сделать:

Расскажите о кампании друзьям. Информационный резонанс не должен затухать до полной победы пользователей над госмашиной, которая давно уже оторвалась от реальности.

Поддержите нашу кампанию с помощью денежного пожертвования — на работу юристов, адвокатов, информационное и техническое сопровождение

Установите баннер или обложку кампании на Facebook, в других соцсетях или на своём сайте.

Совместными усилиями мы можем защитить свои права и спасти популярные интернет-сервисы от произвола властей!

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