Депутаты решили штрафами победить современные технологии

Госдума в третьем (окончательном) чтении приняла законопроект №184271-7 о штрафах за неисполнение закона о мессенджерах. Для физических лиц максимально возможное наказание — 5 тыс. рублей, для юридических – 1 млн.

«За» проголосовало 336 депутатов, «против» — двое.

Неисполнение организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями обязанностей, установленных законодательством РФ об информации, информационных технологиях и защите информации, будет наказываться штрафом для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, по этой статье будут нести административную ответственность как юридические лица.

Авторы этой инициативы — заместители председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова («Единая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ), а также член комитета Госдумы по экономической политике Олег Николаев («Справедливая Россия»).

Летом этого года был принят закон, регулирующий деятельность мессенджеров, вводящий в законодательство понятие «мессенджер», а также прописывающий обязанности для подобных сервисов. В частности, мессенджеры в течение суток с получения требования Роскомнадзора обязали ограничить возможность передачи пользователем сообщений, содержащих противоправную информацию. Сервисы также обязали обеспечивать возможность передачи электронных сообщений по инициативе госорганов в соответствии с законодательством РФ.

Согласно этому закону, сведения об абонентском номере пользователей мессенджера могут передаваться третьим лицам только с согласия первых. Закон также устанавливает обязанности мессенджера идентифицировать пользователей по абонентскому номеру оператора на основании договора с оператором, за исключением ряда случаев.

Перед голосованием слово взяли депутат Алексей Куринный (КПРФ) и Рафаэль Марданшин («Единая Россия»).

По мнению Куринного, законопроект имеет массу внутренних противоречий и даже формально сегодня малоприменим. Он требует от владельцев сервисов мгновенных сообщений много того, что они чисто физически не смогут выполнить. Если требование хранить в России данные российских пользователей, считает представитель КПРФ, ещё возможно осуществить, то хранение всей переписки в течение шести месяцев для многих неисполнимо, особенно принимая во внимание, что у многих мессенджеров сообщения удаляются в течение нескольких дней — так настроены алгоритмы сервиса. Следовательно, выполнить требования этого закона невозможно, а значит гораздо более реально постоянно получать штрафы из-за «несовершенства» программного обеспечения сервиса. Депутат особо заострил внимание коллег на требовании предоставления ключей шифрования силовым органам — Куринный напомнил, что ещё на заре обсуждения всех касающихся интернет-сервисов законопроектов было сказано, что систем декодирования не существует, поскольку технология сквозного шифрования этого не позволяет. «А есть и более совершенные методики, — отметил депутат, — где шифрование никак не зависит от владельцев, которые сами не имеют доступа к этим «ключам»». Тем более невозможно сделать дешифровку или деблокировку для правоохранительных органов. Поскольку сейчас сквозное шифрование применятеся практически всеми популярными сервисами, под штрафы попадут все мессенджеру, которые в данный момент действуют на территории России, уверен депутат.

«Принимать закон в таком виде, когда он не имеет чёткой задачи и чётких механизмов реализации, нельзя, — уверен Куринный. — Фракция КПРФ голосовать за законопроект не будет». Интересен тот факт, что одни из тех, кто внёс этот документ в Госдуму, был его коллега по фракции Ющенко.

Выступавший следом единоросс Марданщин напомнил, что это смежный законопроект с уже принятым ранее законом о регулировании мессенжеров. Естественно, его фракция поддерживает документ, и будет голосовать «за». Принятый ранее закон 241-ФЗ требует от мессенджеров идентифицировать пользователей и предоставлять допуск к программе только после идентификации пользователей, но в настоящий момент процедура запроса информации в месседжерах затруднена, заявил Марданшин, поскольку сам мессенджер не знает, кто пользуется его услугами. «Запрос подобной информации нужен исключительно для расследований, — заверил единоросс. — Информация о переписке, а также сама переписка будет предоставляться только по решению суда. А для пользователей процедура идентификации будет простой — нужно будет просто ввести код с полученной смски». Кроме этого, добавил он, закон обяжет сервисы мгновенных сообщений блокировать спам и рассылку фейковых новостей, и принимаемый законопроект о штрафах лишь налагает ответственность на тех, кто его откажется исполнять.

К сожалению, голос разума, который попытался донести до депутатов коммунист Куринный, услышан не был, и законопроект приняли в окончательном чтении. Сейчас документ должен одобрить Совет Федерации, после чего он попадёт на подпись Президенту.

Отношение к одобренному закону в телекоммуникационной среде сложилось противоречивое.

«Депутаты просто не представляют себе, сколько в мире существует мессенджеров, — рассказывал в интервью журналистам представитель отрасли. — Также не понятно, почему всех пользователей обязывают указывать свои номера телефонов. Возникают вопросы, как быть с детскими мессенджерами (такой продукт, делает, например, Disney) и с пользователями, ранее зарегистрированными в мессенджерах (например, многие пользователи Facebook не указывали свои номера телефонов)».

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