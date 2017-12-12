Мещанский суд не стал отменять штраф для Telegram

Мещанский районный суд Москвы рассмотрел апелляцию на штраф в 800 тысяч рублей, к которому приговорили компанию Telegram за отказ выполнять требования ФСБ и предоставлять данные пользователей. Судья Юлия Мордвина оставила решение предыдущего суда в силе.

Суд оставил в силе решение о штрафе Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки https://t.co/wg4O7PJHxi С Днем Конституции! — Медиазона (@mediazzzona) December 12, 2017

Во время судебных прений адвокат «Агоры» Рамиль Ахметгалиев, представляющий в суде интересы Telegram, попросил суд обратить внимание на процедуру, по которой направлялся запрос. «Иностранная компания под юрисдикцией другого государства — порядок отношений не просто регламентирован, он давно отработан. Это может быть запрос через систему МИД, между правоохранительными органами и так далее. Почему в обход всех установленных процедур был направлен это этот запрос? Это еще раз говорит, что он был незаконным!» — сказал адвокат.

Он отметил, что суд неправильно применил нормы материального права. Контроль за перепиской может быть осуществлен только на основании судебного решения, однако ФСБ вводит суд и общественность в заблуждение, говоря, что имеет основания для такого контроля.

Следующим выступил адвокат Дмитрий Динзе. Он рассказал о технической стороне вопроса. Адвокат обратил внимание, что в своем запросе ФСБ ссылалась в том числе и на то, что в Telegram осуществляют деятельность террористической направленности два абонента, которые, на самом деле, не могли этого сделать — братья Аброр и Акрам Азимовы, обвиняемые в совершении теракта в Петербурге, находятся под стражей еще с апреля.

«То есть с апреля 2017 года эти телефоны бездействуют, а в июле — я не думаю, что они кому-то принадлежат. Соответственно, ФСБ вводит суд в заблуждение относительно двух абонентов. Службе было известно, кому конкретно принадлежали телефоны. Более того, эти два телефона никогда не использовались в мессенджере Telegram, только в WhatsApp. У меня есть доказательства», — сказал Динзе.

Затем адвокат посвятил судью в тонкости шифрования end-to-end, а также рассказал некоторые принципы работы чатов в Telegram:

«ФСБ России, а именно аналитической службе, должно быть известно, что фактически невозможно с технической точки зрения предоставить ключи дешифрования сообщений, которые были перехвачены в трафике. Из запроса не следует, что какой-либо трафик был перехвачен вообще, был ли он зашифрован, проходил ли через анонимайзеры — они шифруют трафик, и он в принципе не подлежит какой-либо дешифровке».

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ФСБ требует ключи, но это фактически невозможно сделать, поскольку ключи могут быть предоставлены только на определенную сессию c определенным временем соединения и IP-адресом, отметил Динзе. В онлайн-режиме невозможно предоставить ключи, потому что сама инфраструктура Telegram разбита на разные блоки, которые находятся в разных государствах: часть ключа может быть в Англии, часть в Германии, часть в США. Это разные юрисдикции, в одной из них невозможно составить ключ, отмечает адвокат, ссылаясь на инструкцию Telegram. Научно-технический отдел ФСБ, считает он, не может этого не знать, а значит намеренно вводит в заблуждение суд.

После были выслушаны показания экспертов в области криптографии, которые подтверждают доводы защиты.

Но в итоге судья посчитала довод защиты о нарушении подследственности несостоятельным: иностранные граждане и юридические лица подлежат административной ответственности на общих основаниях. Telegram зарегистрирован в реестре Роскомнадзора, а следовательно на него распространяются правила. «Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. При этом осуществление свобод может сопровождаться правилами, санкциями и ограничениями», — отмечает судья.

Иные доводы представителей Telegram голословны, а постановление мирового суда мотивировано вынесено с соблюдением сроков, считает судья, поэтому постановление остается без изменений, а жалоба без удовлетворения. Штраф в 800 тысяч рублей остается в силе.

«Очень напоминает историю «Apple против ФБР», когда последнее требовало доступ к заблокированному телефону стрелка из Сан Бернардино, — комментирует вердикт Мещанского суда известный журналист Александр Плющей. — Apple тогда отказало, мотивируя тем, что это приведет к появлению в руках спецслужбы (откуда он может попасть в руки кого угодно) бэкдора, позволяющего вскрыть не только этот, но и вообще любой другой телефон Apple. Почти то же самое и здесь, но есть и нюанс: предоставить такой доступ технически невозможно: шифрование переписки происходит на конечных устройствах. Тут, в общем, и универсальный бэкдор не особенно поможет. Очевидно, что суд не понимает, или не хочет понимать, как устроен и работает Telegram, сегодняшнее решение — еще один шаг к блокировке этого сервиса в России».

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