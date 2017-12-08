Telegram подал иск к ФСБ в Верховный суд России

Компания Telegram Messenger LLP подала в Верховный суд России административный иск о признании недействующим приказа ФСБ от 19 июля 2016 г. № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в сети интернет данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети. Об этом рассказал адвокат международной организации «Агора» Павел Чиков в своём Telegram-канале, а также выложил скрин самого иска:

Напомним, согласно данному приказу, все организаторы распространения информации (ОРИ), зарегистрированные Роскомнадзором и внесённые в соответствующий реестр, обязаны предоставлять так называемые «ключи шифрования» «Организационно-аналитическому управлению Научно-технической службы» ФСБ по первому требованию. В планах силовиков — значительно ужесточить требования данного приказа, в связи с чем ими были опубликованы соответствующие поправки к нему, где сказано о том, что интернет-ресурсам придётся отправлять свои «ключи» уже в «Центр оперативно-технических мероприятий», а не в вышеупомянутое Управление, и на всё про всё им даётся не более 10 дней. По мнению Гендиректора компании «ОрдерКом» Дмитрия Галушко, это свяжет руки ОРИ, фактически лишив их возможности оспорить действия ФСБ в суде.

Представляющий интересы Telegram адвокат «Агры» Рамиль Ахметгалиев не напомнил, что в октябре мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер на 800 000 руб. за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки своих пользователей, признав виновным в неисполнении федерального закона о хранении, исполнении и передаче информации (в версии, известной как «пакет Яровой»). Апелляционная жалоба на это решение сейчас находится в Мещанском суде Москвы. В ходе разбирательства юристы Telegram обнаружили серьезные недочеты в приказе, на который спецслужба ссылалась в своем протоколе об административном правонарушении.

Таким образом, уже в нынешнем состоянии данный документ представляет для интернет-сервисов головную боль.

Приказ издан не уполномоченным на то органом, утверждают заявители: по закону устанавливать порядок взаимодействия организаторов распространения информации в сети интернет с госорганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности, – прерогатива правительства. И работа над этим документом в кабинете министров еще идет, напоминает Ахметгалиев. Наконец, приказ был принят до вступления в силу поправок из «пакета Яровой», которые призван реализовывать, и не проходил общественного обсуждения.

Наконец, утвержденный ФСБ порядок предоставления информации устанавливает внесудебную процедуру получения сведений, составляющих тайну переписки. То есть вступает в противоречие с Уголовно-процессуальным кодексом и законом об оперативно-розыскной деятельности, где сказано: контроль за перепиской граждан возможен лишь при производстве по уголовным делам о преступлениях не менее чем средней тяжести и на основании судебного решения. Но какие-либо судебные решения в адрес Telegram не направлялись, отмечается в иске. А вот получение запрошенных ключей позволило бы ФСБ осуществлять контроль за перепиской всех пользователей Telegram (в России их более 6 млн аккаунтов).

Приказ ФСБ о порядке передачи ключей шифрования был принят 19 июля 2016 года. Утвердить этот порядок ведомству поручил президент Владимир Путин после подписания «пакета Яровой», который обязал мессенджеры предоставлять властям данные для декодирования сообщений. Само по себе это требование, как отмечают многие эксперты, является абсурдом, поскольку всё больше интернет-сервисов вводят функцию end-to-end-шифрования, когда ключ генерируется устройством пользователя, а не сервисом — у последнего к ключам доступа попросту нет.

Telegram зарегистрировался в России как распространитель информации летом 2017 года после угроз блокировки со стороны Роскомнадзора. После того ФСБ потребовали у мессенджера ключи шифрования. В октябре суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ передать ключи ФСБ. Компания оспаривает это решение.

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