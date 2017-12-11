Минкомсвязь предлагает разбить «пакет Яровой» на терабайты и гигабиты

В распоряжении РосКомСвободы оказался разработанный Минкомсвзязью проект постановления Правительства РФ, который должен утвердить порядок, сроки и объем хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи в рамках реализации требований федерального законы №374-ФЗ («пакет Яровой»). В проекте документа, который должен вступить в силу с 1 июля 2018 года, на операторов возлагается обязанность осуществлять «съем с оборудования средств связи и хранение текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи (далее – сообщения электросвязи), переданных (принятых) в процессе оказания им услуг связи, на территории Российской Федерации в принадлежащих оператору связи технических средствах накопления информации».

Допускается по согласованию с уполномоченным органом федеральной службы безопасности, осуществляющим взаимодействие с оператором связи, использование для хранения пользовательских звонков и переписки технических средств накопления информации, принадлежащих другому оператору связи.

Под техническими средствами накопления информации подразумеваются оборудование средств связи, включая программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Требования к применяемым техническим средствам накопления информации устанавливает федеральный орган исполнительной власти в области связи (Минкомсвязи) по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности (ФСБ).

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«Оператор связи, оказывающий услуги междугородной и международной телефонной связи, услуги телефонной связи в выделенной сети связи, услуги связи персонального радиовызова, услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования и в выделенной сети связи, услуги подвижной радиотелефонной и спутниковой связи, услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, внутризоновой телефонной связи, местной телефонной связи (в том числе с использованием таксофонов и средств коллективного доступа), обеспечивает хранение в технических средствах накопления информации голосовой информации и текстовых сообщений пользователей услугами связи в течение шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки». Из проекта постановления Правительства РФ.

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Операторы обязаны хранить всю «снятую» информацию в течение шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки.

Операторам связи, оказывающим услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, необходимо обеспечить хранение абонентских сообщений, причём как отправляемых, так и посылаемых в его сети. Введение в действие требований «пакета Яровой» предлагается с меньших объёмов, постепенно увеличивая их до планировавшихся изначально:

«Оператор связи, оказывающий услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, обеспечивает хранение сообщений электросвязи, отправляемых и получаемых абонентами данного оператора, в технических средствах накопления информации следующего объема:

с 1 июля 2018 года в объеме 350 Тбайт информации на 1 Гбит/с емкости (пропускной способности) введенного в эксплуатацию оборудования средств связи по состоянию на 01.07.2018;

с 1 июля 2019 года объем хранения увеличивается на 15%, и далее ежегодно, до 1 июля 2023 года включительно». Из проекта постановления Правительства РФ.

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Ответственность за защиту собираемых данных и соответствующих технических средств от несанкционированного доступа ложится на самих операторов. Удаление из технических средств накопления информации сообщений электросвязи по истечении срока их хранения или переполнении технических средств накопления информации осуществляется автоматически в соответствии с предусмотренными программным обеспечением алгоритмами и требованиями к применяемым техническим средствам накопления информации.

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«Оператор связи обеспечивает защиту технических средств накопления информации от несанкционированного доступа к ним и хранящейся в них информации в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти в области связи, по защите сетей связи иоборудования средств связи, обеспечивающего выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий, от несанкционированного доступа к ним и передаваемой по ним (хранящейсяв них) информации.

Удаление из технических средств накопления информации сообщений электросвязи по истечении срока их хранения или переполнении технических средств накопления информации осуществляется автоматически в соответствии с предусмотренными программным обеспечением алгоритмами и требованиями к применяемым техническим средствам накопления информации». Из проекта постановления Правительства РФ.

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В случаях, установленных федеральными законами, хранящиеся сообщения электросвязи предоставляется уполномоченному органу в области безопасности или иным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Передача хранящихся сообщений электросвязи уполномоченному органу осуществляется от технических средств накопления информации оператора связи через точки подключения к пункту управления оперативно-розыскными мероприятиями уполномоченного органа. Необходимое количество и тип цифровых каналов, а также точки их подключения к пункту управления оперативно-розыскными мероприятиями определяет уполномоченный орган.

О том, за чей счёт операторам придётся осуществлять все вышеописанные действия, в документе не сказано ничего. Напомним, вопрос финансирования «пакета Яровой» является одним из самых больных как для властей, так и для представителей отрасли, которым придётся его выполнять. В апреле этого года Федеральная служба безопасности оценила сумму затрат операторов связи и интернет-провайдеров для выполнения требований «пакета Яровой» в 4,5 трлн рублей. По расчетам ФСБ, затраты операторов на закупку оборудования составят примерно 3 трлн рублей. Еще в 1,5 трлн рублей в Минкомсвязи оценивают расходы на создание сопутствующей инфраструктуры и организацию каналов связи. Причём ранее власти старались уходить от столь неудобной темы — затраты на реализацию требования 374-ФЗ, а один из лоббистов закона, сенатор Виктор Озеров, называл какие-то совершенно нереальные цифры — около 3 млрд рублей.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует операторам связи финансовые и технические проблемы, из-за которых весь российский телеком может уйти в «крутое пике».

Но проблема ещё в том, что эффективность «пакета Яровой» не доказана никем, власти требуют от пользователей и отрасли просто поверить им на слово, хотя эксперты уже не раз утверждали, что польза от тотальной слежки сомнительна, силовикам придётся разгребать горы информационного недешифруемого мусора, работа с которым в лучшем случае поможет найти какие-то цифровые следы злоумышленников, уже совершивших преступления, но никак не предотвратит ни терактов, ни любых других противоправных деяний.

«Пакет Яровой» также входит в противоречия с законодательством ЕС, запрещающем слежку за пользователями без санкции суда, что повлечёт для российских операторов, предоставляющих услуги связи для граждан Евросоюза (а это будет происходить при любом соединении, даже исходящем из России), крупные штрафы.

Под скандальный закон попадают и российские структуры зарубежных операторов, и если им придётся раскрыть персональные данные пользователей спецслужбам, это нарушит европейский регламент о защите личной информации, поэтому зарубежный телеком может уйти из страны в случае вступления в силу 374-ФЗ в полном объёме.

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