Fitch: российский телеком из-за «пакета Яровой» рискует уйти в крутое пике

«Продолжающаяся неопределенность в отношении применения «пакета Яровой» увеличивает риск того, что многие российские телекоммуникационные компании могут столкнуться с значительными одноразовыми инвестициями, ведущими к всплеску разбалансированности соотношения вложений капитала в ценные бумаги с фиксированными и нефиксированными доходами в 2018 году, — заявляет международное рейтинговое агентство Fitch в недавнем докладе, касающемся прогнозу влияния 374-ФЗ на телеком-отрасль. — На наш взгляд, маловероятно, что связанные с этим расходы будут полностью переложены на плечи потребителей, и это может отрицательно повлиять на прибыльность и движение денежных средств в отрасли».

Требования «пакета Яровой» заключаются в том, что участникам телеком-рынка надо будет хранить огромные объёмы трафика, включая видео, аудио, текстовую и графическую информацию, а значит для этого понадобятся новые ёмкости для хранения в беспрецедентных масштабах, утверждают эксперты Fitch. «В худшем случае для хранения большей части клиентского трафика, — отмечают они, — операторам также необходимо будет почти вдвое увеличить свою пропускную способность, поскольку любой поток данных для отдельного клиента также одновременно должен направляться в хранилище».

Потенциальные финансовые последствия новой законодательной нормы могут быть значительными. Самими регулирующими органами в октябре 2017 года вероятные первоначальные разовые инвестиции были оценены в десятки миллиардов рублей только на одного оператора, при этом общая сумма инвестиций ранее не превышала 100 млрд руб. на одного оператора за трёхлетний период. «Операторы с высокими объемами трафика, такие как провайдеры фиксированной широкополосной связи (например, “Ростелеком” с рейтингом «BBB-«, прогнозом «стабильный»), столкнутся с более высокими потребностями в инвестициях, чем операторы только мобильной связи (к примеру, ООО Т2 РТК Холдинг; «B+», прогноз «негативный»)»,— уточнили в Fitch.

Агентство полагает, что операторы не смогут полностью переложить дополнительные расходы на абонентов. «Российский телекоммуникационный рынок является зрелым, а конкуренция — интенсивной. Резкое повышение цен вряд ли будет хорошо воспринято потребителями и может привести к существенным изменениям долей рынка»,— добавляет Fitch.

«Мы продолжаем рассматривать потенциальное влияние «закона Яровой» как несущие риски, поскольку законодательные требования могут измениться, а его применение отсрочено, — отмечают эксперты Fitch. — Исторически сложилось так, что бизнес смог достичь дружеских компромиссов с властью, однако по факту всего за несколько месяцев до вступления закона в силу и начала реализации обозначенных в нём требований, установленных регулятором, мы считаем риск «крутого пике» значительным и потенциально обременительным».

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