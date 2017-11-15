Юристы «Центра цифровых прав» выявили в «пакете Яровой» нарушения уголовных норм

Решение направить официальное письмо министру связи Николаю Никифорову юристами РосКомСвободы и «Центра цифровых прав» было мотивировано тем, что глава Минкомсвязи в начале ноября этого года направил на окончательное утверждение проект постановления Правительства РФ по реализации требований «пакета Яровой» (374-ФЗ) в части определения сроков и объёма хранения информации, передаваемой операторами связи и «организаторами распространения информации» (ОРИ).

Руководитель юридической практики РосКомСвободы Саркис Дарбинян резонно заметил, что текст этого проекта не был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru, не обсуждался в открытой дискуссии с экспертами отрасли и обычными российскими пользователями интернета и связи, поэтому остаётся «интрига», обусловленная неприлично высокими цифрами, которые в апреле этого года огласила ФСБ — порядка 4,5 триллионов рублей (а по подсчётам отраслевых экспертов — намного больше, и эта цифра колеблется где-то районе 10 трлн руб.), что превышает годовую выручку всех операторов.

Разработанные Минкомсвязью подзаконные акты к «закону Яровой» противоречат уголовно-процессуальному законодательству. Чтобы избежать противоречия, сроки хранения трафика пользователей (сообщения, звонки, передаваемые файлы и т.д.) не должны превышать 24 часов в общем случае или шести месяцев для конкретных лиц — и только по решению суда.

Параметры постановления Правительства, которое оно должно принять в ближайшее время, должны строго подчиняться прямым нормам действующего процессуального и иного законодательства Российской Федерации. В своем письме, адресованном министру связи Никифорову глава юридической практики РосКомСвободы и партнер «Центра цифровых прав» Саркис Дарбинян подчеркивает, что ни о шести, ни о двух, ни даже о месячном сроке непрерывного хранения всеми операторами всей переписки всех пользователей и речи быть не может ввиду ограничений, имеющихся в действующем сегодня в России законодательстве.

Согласно действующему законодательству (УПК, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности (ОРД)», Федеральный закон «О связи»), нарушение конституционного права на тайну связи и тайну переписки может быть ограничено лишь в трех случаях:

по возбужденному уголовному делу в течении не более 6 месяцев;

в рамках ОРД не более 24 часов;

в рамках ФЗ “О противодействии терроризму” на территории РФ, где введен правовой режим “контртеррористической операции” на период её проведения.

Как уже неоднократно отмечалось экспертами и представителями отрасли, реализация «пакета Яровой» чревата множеством негативных последствий, в частности: многократным повышением тарифов на услуги связи всех операторов; громадными «дырами» в федеральном бюджете, который будет возмещать многомиллиардные расходы на НДС операторами связи, вынужденными закупать соответствующее; веерными отключениями электричества крупных городов, поскольку циклопические дата-центры, которые надо будет запустить к лету, необходимо будет обеспечивать электроснабжением; к тому же, весь трафик российских операторов, вопреки политике «импортозамещения», будет передан под прямой контроль зарубежных производителей соответствующего оборудования, поскольку в России подобного не производится и вряд ли будет налажен выпуск в необходимых для исполнения 374-ФЗ масштабах в ближайшие 7-10 лет.

Авторы закона неоднократно озвучивали спорный тезис, что «пакет Яровой» не противоречит Конституции России и федеральному законодательству в целом, однако в ходе юридического анализа, проведённого юристами «Центра цифровых прав», были найдены противоречия даже в случае реализации «поэтапного» внедрения 374-ФЗ, — как предлагает министр связи Никифоров, — начиная с одного месяца и потом постепенно увеличивая срок хранения трафика до полугода.

«Пакет Яровой» в каком-то смысле является нераспутываемым клубком технических и правовых противоречий, реализация требований которого, по мнению Саркиса Дарбиняна, видится скорее где-то в области фантастики и абсурда, но никак не в реалиях этого мира:

«Не надо быть специалистом, чтобы понимать невысокую юридическую технику, реализованную при принятии «пакета Яровой» и его абсолютную беспомощность перед лицом исламского терроризма. Однако, надо понимать, что этот закон никак не поменял и не отменил те условия ограничения фундаментальных прав каждого человека, гарантированных Конвенцией и Конституцией, которые еще давно были приняты законодателем. Для реализации предлагаемых Яровой максимальных сроков и объемов хранения необходимо либо регулярное, раз в 6 месяцев, поголовное возбуждение уголовных дел в отношении всех лиц, находящихся на территории Российской Федерации, либо введение режима контртеррористической операции на всей территории Российской Федерации на неопределенный период времени».

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Очевидно, что ни одно из таких предложений не вызываются текущей политической необходимостью.

В своём письме Саркис Дарбинян также отмечает, что установление верхнего предела сроков хранения пользователей в 13-ой и 15-ой статьях «пакета Яровой» корреспондирует с ограничениями, установленными частью 5-ой статьи 185 УПК РФ. Таким образом, при установлении порядка, сроков и объёма хранения сообщений пользователей операторов связи должны соблюдаться требования и положения УПК РФ, 114-ФЗ и 35-ФЗ. В противном случае законодатель внёс бы соответствующие поправки в вышеуказанные порядки ограничения конституционного права граждан на тайну связи.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в настоящее время правовые основания для записи и хранения сообщений всех пользователей на технических средствах (СОРМ) строго регламентируются действующим законодательством. Для реализации предлагаемых Яровой максимальных сроков и объемов хранения необходимо либо регулярное (раз в 6 месяцев) возбуждение уголовных дел в отношении всех лиц, находящихся на территории Российской Федерации, либо введение режима контртеррористической операции на всей территории Российской Федерации на неопределенный период времени.

Похожую мысль ранее высказывал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин:

«Конечно, до месяца — это уже послабление, но все равно закупка оборудования для хранения баз данных и так далее — все равно это серьезные расходы».

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Поэтому юристы «Центра цифровых прав» и РосКомСвободы предлагают внести изменения в проект Постановления, с единственно законной формулировкой, что срок хранения в отношении сообщений всех пользователей в Российской Федерации устанавливается на не более чем 24 часа, а в отношении лиц, по которым имеются законные основания подозревать их в совершении преступления — на срок, установленный решением с уда, но не более 6 месяцев.

Такая формулировка, по мнению юристов, не повлечёт непомерных расходов операторов и организаторов распространения информации, массового нарушения прав человека и гражданина в РФ, а также не запустит процесс неизбежной дальнейшей отмены подзаконных актов, входящих в очевидное прямое противоречие с нормами федерального законодательства и Конституции, имеющими приоритет по юридической силе.

С этим мнением согласны эксперты, представляющие отрасль. «Это также позволило бы избежать дополнительных инвестиций хотя бы в части оборудования по снятию данных, так как кольцевой буфер большинства СОРМ может осуществлять хранение до 24 часов»,— говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. С выводами согласны в Институте исследований интернета. «Если сам закон не противоречит действующему законодательству, то в отношении подзаконных актов в данной редакции такого сказать нельзя»,— отмечает директор по стратегическим проектам института Ирина Левова.

Авторы письма надеются, что обращение РосКомСвободы и «Центра цифровых прав» будет услышано в Минкомсвязи, а выбор со стороны Правительства РФ будет сделан в пользу того единственного правильного варианта, который возможен сегодня в рамках российского правового поля.

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