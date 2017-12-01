Ростех с партнёрами освоит миллиарды рублей под «пакет Яровой»

Гендиректор компании «Норси-Транс», занимающейся производством СОРМ, Сергей Овчинников сообщил журналистам, что Ростех и Национальная компьютерная корпорация создают систему для хранения данных для исполнения «пакета Яровой». Данная система носит название Tatlin.

«НКК тесно кооперируется с Ростехом, так как у него есть большие производственные мощности. Насколько я знаю, они уже сделали совместное предприятие и сейчас активно тестируют продукт. Возможности там большие: эта СХД сможет хранить петабайты данных»,— сообщил господин Овчинников.

По его словам, со стороны Ростеха проект реализуется концерном «Автоматика», а со стороны НКК — дочерней компанией ООО «КНС Групп». Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», концерну «Автоматика» и «КНС Групп» принадлежит ООО «Национальные технологии», зарегистрированное 31 октября. Как сообщили в пресс-службе «Ростеха», данное СП создано для совместной реализации комплексных технологических проектов (причём изначально госкорпорация рассчитывала стать единственным оператором хранилища данных, но идею не поддержало правительство). «Объявление первых совместных продуктов запланировано на первый квартал 2018 года. Подробная информация последует позже. Если эти разработки будут востребованы для реализации тех или иных государственных задач, мы будем готовы поставлять их на рынок»,— заявили в госкорпорации.

Между тем, гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков заявил, что необходимость хранения аудиозаписи звонков и содержания переписки абонентов потребует от «МегаФона» 35–40 млрд рублей в течение пяти лет. «Я исхожу из предпосылок, что данные нужно будет хранить один месяц, разговоры — шесть месяцев, а оборудование будет российским», — уточнил он.

Причём ранее операторы давали прогноз по объему расходов в сотни миллиардов рублей. Текущая оценка затрат гендиректором «МегаФона» схожа с суммой, которую ранее назвал глава одного из крупнейших в России производителей техники для съема данных с сетей — компании «Норси-Транс» Сергей Овчинников: «Для крупного оператора из «большой тройки» это обойдется в 30 млрд руб. в течение 7–8 лет. Закон же будет реализовываться постепенно: у операторов сейчас есть какой-то бюджет на СОРМ, и понятно, что сильно увеличить его они не смогут. Все будет делаться за счет модернизации существующих решений, уже установленных на сетях у операторов».

Судя по всему, вопрос о поэтапном внедрении «пакета Яровой», о котором заявляли чиновники Минкомсвязи и силовики, уже практически решён. Напомним, министерство предлагает начать хранить трафик по «пакету Яровой» один месяц. Постепенно этот срок будет увеличен до полугода.

Как часто уже замечали эксперты, а также представители отрасли, смысла в хранении такого массива данных, а также пользовательского трафика, как того требует 374-ФЗ, нет. Доказательства успешности применения подобных методов в борьбе с терроризмом так и не были предоставлены ни интернет-сообществу, ни операторам, власти просто требуют, чтоб им поверили на слово. Более того, подобная слежка, по мнению адвоката и правозащитника, в прошлом — сотрудника ФСБ Владислава Юсупова, нарушает сам принцип работы спецслужб, которые работают с агентурной информацией, и не должны заниматься разгребанием куч информационного мусора, поскольку это вредит деятельности правоохранителей, парализуя их работу.

Напомним также, что международное рейтинговое агентство Fitch считает, что что требования 374-ФЗ поставят операторов перед рядом сложноразрешимых финансовых проблем и непредсказуемо повлияет на рынок телекома, отчего российский телеком рискует уйти в крутое пике.

В апреле текущего года Федеральная служба безопасности оценила сумму затрат операторов связи и интернет-провайдеров для выполнения требований «пакета Яровой» в 4,5 трлн рублей. По расчетам ФСБ, затраты операторов на закупку оборудования составят примерно 3 трлн рублей. Еще в 1,5 трлн рублей в Минкомсвязи оценивают расходы на создание сопутствующей инфраструктуры и организацию каналов связи. А комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационным коммуникациям заявила, что проект постановления Минкомсвязи по реализации «закона Яровой» в несколько раз увеличивает потенциальные расходы участников рынка — до 10 триллионов рублей. Примерно такую сумму ещё год назад озвучивали другие эксперты, причём, по их мнению, сумма эта ещё не окончательная.

В начале этого учебного года с участием компании Ростех разразился скандал, когда в тагильские школы были доставлены якобы отечественные планшеты, в которых бдительные блогеры и журналисты узнали enTourage eDGe, которые были презентованы американской компанией еще в 2012 году. При этом сумма реализации американских планшетов в интернете колебалась от 1,7 до 2,6 тысяч рублей, а стоимость устройства, которое поступило в свердловские школы, оценивалось «более чем в 20 тысяч рублей».

.

.

Читайте также:

ФСБ и Минкомсвязь предлагают начать хранить трафик по «пакету Яровой» один месяц

🔓

Fitch: российский телеком из-за «пакета Яровой» рискует уйти в крутое пике

🔓

ФСБ подтвердила непомерно высокую цену, которую заплатят россияне за «пакет Яровой»

🔓

«Прыжок веры» пакета Яровой

🔓

ФСБ идентифицирует пользователей онлайн-игр и соцсетей через sim-карты

.