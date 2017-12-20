Путин одобрил миллионные штрафы для мессенджеров

Президент России подписал закон, который вводит штрафы до одного миллиона рублей для владельцев мессенджеров, которые не исполняют обязанности согласно недавно вступившему в силу федеральному закону №241-ФЗ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации и на официальном портале Кремля.

Новый федеральный закон от 20.12.2017 № 396-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» вносит изменения в существующий КоАП. Поправки предусматривают административную ответственность организаторов сервисов обмена мгновенными сообщениями за неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и защите информации.

Напомним, 241-ФЗ, принятый этим летом, вводит для мессенджеров ряд требований, как то: в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора ограничивать возможность передачи пользователем сообщений, содержащих противоправную информацию; сервисы также обязали обеспечивать возможность передачи электронных сообщений по инициативе госорганов в соответствии с законодательством РФ; законом устанавливается обязанность мессенджера идентифицировать пользователей по абонентскому номеру оператора на основании договора с оператором. Неисполнение этих и других прописанных в законе 241-ФЗ требований влечёт административное наказание для владельцев мессенджеров, и наказания регламентируются как раз «свежим» законом 396-ФЗ.

Нарушители действующего законодательства теперь обязаны будут выплатить штраф: от 3 тыс. до 5 тыс. руб. — для физлиц, сумма взыскания для должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. Помимо этого оператор связи сможет по решению Роскомнадзора заблокировать доступ к мессенджеру, не выполняющему требования об ограничении рассылки запрещенной информации. Ожидается, что закон вступит в силу 1 января.

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