8,5 заблокированных зеркал в день: в Минкомсвязи отчитались о своих «антипиратских» действиях

255 сайтов было признано Минкомсвязью «зеркалами» заблокированных в России пиратских сайтов, в результате доступ к ним был прекращен, сообщил замминистра связи Алексей Волин. Данная мера де-юре с начала октября текущего года осуществляется в отношении «копий уже заблокированных пиратских сайтов» в ускоренном порядке и без решения суда, но де-факто новая норма начала действовать с ноября — чиновникам потребовалось время на выпуск подзаконных актов и формирование соответствующей комиссии.

Заявки на блокировку «зеркал» правообладатели присылают в Минкомсвязь, решение о блокировке принимает специальная комиссия при министерстве, в которую входят правообладатели и представители интернет-отрасли. Потребовать блокировки «зеркал» может лишь тот правообладатель, который добился «вечной» блокировки оригинального сайта через Мосгорсуд. По данным ассоциации «Интернет-видео», к 1 октября 2017 года под вечную блокировку в России попало около 300 пиратских сайтов. У них было примерно 2500 зеркал. При этом источник из среды продюсеров отмечает, что лишь около 30 медиакомпаний в России сумели добиться в суде «вечной» блокировки того или иного сайта.

По словам Алексея Волина, правообладатели пока не проявляют большой активности в выявлении копий уже заблокированных сайтов:

«Мы рассчитывали получить в четыре раза больше заявок от правообладателей, которые активно настаивали на необходимости блокировки «зеркал»».

.

В середине ноября этого года Роскомнадзор отчитался о 780 пиратских сайтах, которые исчезли из поисковой выдачи российских (и не только) поисковых систем — данная мера также входит в требования федерального закона 156-ФЗ «о зеркалах».

«Действующие в России поисковые системы Yandex, Mail.ru, Rambler, «Спутник» и Google прекратили выдачу сведений о пиратских интернет-ресурсах, заблокированных на постоянной основе по решению Мосгорсуда», – говорилось в сообщении надзорного ведомства.

Из поисковой раздачи соответствующие сайты стали пропадать в самом начале октября, причём Google поначалу не спешил убирать из выдачи наиболее популярные пиратские сайты, однако позже присоединился к блокировке.

Стоит заметить, что реестр заблокированных сайтов в последнее время по «антипиратке» наполняется весьма интенсивно. Некоторые ссылки с одних и тех же сайтов вносятся целыми пакетами, в который может входит до нескольких десятков заблокированных страничек.

.

.

Читайте также:

Яндекс начал исключать ссылки на Рутрекер из поисковой выдачи, а Google — нет

🔓

Ресурсы NoNaMe Club заблокированы по закону «о зеркалах»

🔓

Ноунейм-эксперты будут помогать Минкомсвязи определять «зеркала» пиратских сайтов

🔓

Итоги четырёх «антипиратских» лет: цензура, абсурд, бессмысленность

🔓

Владимир Харитонов: Принципы антипиратского законодательства не менялись с XVIII века

.