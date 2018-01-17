17.01.2018
Беларусь легализует криптовалюту с 28 марта
Декрет «О развитии цифровой экономики» разрешает проводить криптовалютные операции субъектам хозяйствования, которые стали резидентами Парка высоких технологий

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Декрет «О развитии цифровой экономики», подписанный президентом Беларуси Александром Лукашенко, вступит в силу 28 марта. Об этом сообщила пресс-служба ПВТ. Документ официально разрешает покупать, продавать и обменивать криптовалюту, вести деятельность в качестве оператора криптоплатформы или оператора обменного пункта и работать в иных направлениях в сфере технологии блокчейн и криптовалют.

Согласно Декрету, операции с криптовалютой могут проводить только субъекты хозяйствования, которые в порядке, установленном декретом, стали резидентами ПВТ.

Представители ПВТ подчеркивают, что до 28 марта 2018 года любая деятельность, связанная с криптовалютой, не может осуществляться ни юридическими, ни физическими лицами. На сайте Парка высоких технологий также можно получить консультацию по регистрации компании в качестве резидента.

«Практически все виды деятельности, связанные с оборотом криптовалют разрешаются, да еще с огромными налоговыми льготами, — пишет соучредитель украинского адвокатского бюро GB Partners Александр Машков, посетивший на днях Минск и, в частности, ПВТ. — Содержание Декрета действительно впечатляет:
— через резидентов Парка высоких технологий разрешается создавать и размещать собственные токены,
— хранить токены в собственных криптовалютных кошельках,
— через операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют приобретать и отчуждать токены,
— осуществлять майнинг,
— деятельность физических лиц по майнингу и приобретению и отчуждению токенов не является предпринимательской, токены не подлежат декларированию,
— разрешается деятельность платформ криптообмена,
— до 2023 года всевозможные налоговые льготы на всю эту деятельность».

Также для внедрения цифровой экономики в деятельность белорусских банков, Банковская ассоциация Центральной и Восточной Европы проведет серию семинаров для работников финансовой сферы.

Декрет о развитии цифровой экономики уделяет значительное внимание развитию криптовалютных платежей и технологии блокчейн. В течение трех месяцев после его принятия Нацбанк Республики Беларусь должен разработать нормативно-правовую базу для дополнительного регулирования отрасли.

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