11.01.2018
Компания Kodak пришла в криптовалюту и перешла на блокчейн
Компания Kodak объявила о запуске собственной блокчейн-платформы KODAKOne и криптовалюты KODAKCoin, после чего их акции подскочили в цене более чем на 100%

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Американский производитель фотооборудования Kodak объявил, что планирует выпустить собственную криптовалюту KODAKCoin. На базе блокчейн-платформы KODAKOne планируется создать цифровой реестр фотографий, который позволит их авторам и агентствам лицензировать и отслеживать свои работы, а также получать за них деньги в KODAKCoin. Проект «зашифрованного цифрового реестра прав собственности фотографов» будет реализован совместно с разработчиком блокчейн-систем WENN Digital.

Сбор первичных инвестиций (ICO) в новую криптовалюту начнётся 31 января 2018 года. В нём смогут принять участие аккредитованные инвесторы из США, Канады и других стран.

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Гендиректор Kodak Джефф Кларк сказал:

«Для многих в техиндустрии «блокчейн» и «криптовалюты» это всего лишь слова на слуху, но для фотографов, которые долгое время пытались получить возможность контролировать использование своих работ, эти умные слова — ключевое решение неразрешимой проблемы».

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Примечательно, что после анонса акции компании вырастали до $7,47, что на 120% выше цены предыдущего дня.

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