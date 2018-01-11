Компания Kodak пришла в криптовалюту и перешла на блокчейн

Американский производитель фотооборудования Kodak объявил, что планирует выпустить собственную криптовалюту KODAKCoin. На базе блокчейн-платформы KODAKOne планируется создать цифровой реестр фотографий, который позволит их авторам и агентствам лицензировать и отслеживать свои работы, а также получать за них деньги в KODAKCoin. Проект «зашифрованного цифрового реестра прав собственности фотографов» будет реализован совместно с разработчиком блокчейн-систем WENN Digital.

Сбор первичных инвестиций (ICO) в новую криптовалюту начнётся 31 января 2018 года. В нём смогут принять участие аккредитованные инвесторы из США, Канады и других стран.

Even Kodak is creating its very own cryptocurrency. pic.twitter.com/MThcoMm656 — CNBC (@CNBC) January 10, 2018

.

Гендиректор Kodak Джефф Кларк сказал:

«Для многих в техиндустрии «блокчейн» и «криптовалюты» это всего лишь слова на слуху, но для фотографов, которые долгое время пытались получить возможность контролировать использование своих работ, эти умные слова — ключевое решение неразрешимой проблемы».

.

Примечательно, что после анонса акции компании вырастали до $7,47, что на 120% выше цены предыдущего дня.

.



.

Читайте также:

Легализация биткоина в России: запретить нельзя позволить

🔓

Blockchain может совершить революцию в киберспорте

🔓

Беларусь приняла декрет, разрешающий проводить операции с криптовалютами

🔓

Технология blockchain делает «право на забвение» бессмысленным

🔓

Минтруд разрешил чиновникам не отчитываться за криптовалюту

.