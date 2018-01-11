Компания Kodak пришла в криптовалюту и перешла на блокчейн

Американский производитель фотооборудования Kodak объявил, что планирует выпустить собственную криптовалюту KODAKCoin. На базе блокчейн-платформы KODAKOne планируется создать цифровой реестр фотографий, который позволит их авторам и агентствам лицензировать и отслеживать свои работы, а также получать за них деньги в KODAKCoin. Проект «зашифрованного цифрового реестра прав собственности фотографов» будет реализован совместно с разработчиком блокчейн-систем WENN Digital.
Сбор первичных инвестиций (ICO) в новую криптовалюту начнётся 31 января 2018 года. В нём смогут принять участие аккредитованные инвесторы из США, Канады и других стран.
Even Kodak is creating its very own cryptocurrency. pic.twitter.com/MThcoMm656
— CNBC (@CNBC) January 10, 2018
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Гендиректор Kodak Джефф Кларк сказал:
«Для многих в техиндустрии «блокчейн» и «криптовалюты» это всего лишь слова на слуху, но для фотографов, которые долгое время пытались получить возможность контролировать использование своих работ, эти умные слова — ключевое решение неразрешимой проблемы».
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Примечательно, что после анонса акции компании вырастали до $7,47, что на 120% выше цены предыдущего дня.
Акции Kodak подскочили более чем на 100% после анонса собственной криптовалюты — https://t.co/sG5TfeeNKO #kodak #kodakcoin
— CoinMarket.News (@coinmarket_news) January 10, 2018
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