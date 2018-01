Компания Kodak пришла в криптовалюту и перешла на блокчейн

Американский производитель фотооборудования Kodak объявил, что планирует выпустить собственную криптовалюту KODAKCoin. На базе блокчейн-платформы KODAKOne планируется создать цифровой реестр фотографий, который позволит их авторам и агентствам лицензировать и отслеживать свои работы, а также получать за них деньги в KODAKCoin. Проект «зашифрованного цифрового реестра прав собственности фотографов» будет реализован совместно с разработчиком блокчейн-систем WENN Digital.

Сбор первичных инвестиций (ICO) в новую криптовалюту начнётся 31 января 2018 года. В нём смогут принять участие аккредитованные инвесторы из США, Канады и других стран.

Even Kodak is creating its very own cryptocurrency. pic.twitter.com/MThcoMm656

— CNBC (@CNBC) January 10, 2018