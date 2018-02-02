LavkaLavka Правосудия

Лефортовский суд Москвы отказался блокировать по требованию прокуратуры сайт об ICO фермерского кооператива LavkaLavka. В иске сказано, что на сайте biocoin.bio опубликована информация о покупке биокоинов и биткоинов. По мнению прокуратуры, в том, что кооператив разрешает использовать криптовалюту для покупки товаров, есть факт нарушения закона, так как единственной валютой расчета считается рубль.

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Ура! Победа! Суд не увидел нарушений российского законодательства на сайте Biocoin.bio. Наше дело правое! И создан больш… Опубликовано Борисом Акимовым 1 февраля 2018 г.

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BioCoin — собственная криптовалюта кооператива LavkaLavka, которая используется вместо бонусов в программе лояльности компании. Клиенты получают биокоины за покупки в магазинах LavkaLavka и других участников программы, а затем могут тратить токены на оплату товаров. Создателями BioCoin позиционируется как «монета, с помощью которой каждый может строить зеленое будущее для всей планеты», являющаяся эко-токеном от фермерского кооператива LavkaLavka. Задача биокоина — поддерживать производителей и продавцов натуральной продукции, помогать в развитии малому бизнесу. Также создатели биокоина предлагают отказаться «от неэкологичного майнинга — монета использует алгоритм POS».

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Вместе с сайтом об ICO прокуратура потребовала заблокировать сайт-газету кооператива, а также биржу Exmo.me и криптовалютный обменник prostocash.com. Юрист кооператива Михаил Успенский пояснил, что иск возник из-за созвучия биткоинов и биокоинов, но суд решил не рассматривать требования прокуратуры.

«Проект находится под пристальным вниманием не только общественности, но и правоохранительных органов, прокурорские проверки проходят регулярно. Позиция компании — прозрачность и открытость, строгое следование закону и правоприменительной практике. На сегодняшний день претензии к проекту отсутствуют», — отметил Успенский.

В августе представителей фермерского кооператива LavkaLavka вызывали в прокуратуру из-за приема биткоинов. Поначалу надзорное ведомство не выявило нарушений, но вынесло предупреждение. А в середине сентября всё та же Лефортовская межрайонная прокуратура Москвы уже сама наведалась в офис LavkaLavka. По словам Бориса Акимова, поводом для прихода сотрудников прокуратуры стало начавшееся тогда ICO компании. Прокуроры попросили объяснить, что такое и как работают биокоины.

В свою очередь сотрудники LavkaLavka объяснили, что на биокоины можно покупать продукцию компании. В ответ на это представители прокуратуры попросили сотрудников LavkaLavka приехать в отделение и написать объяснительную записку по этому вопросу. После объяснения о том, что в кассу вносятся рубли на сумму покупки, прокуратура не нашла нарушений в работе магазинов и предупредила предпринимателей о незаконности использования денежных суррогатов.

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