Регуляторы продолжают разрабатывать законодательство о криптовалютах

В готовящемся законопроекте о денежных суррогатах будет прописано наказание за их использование. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, документ будет опубликован в ближайшее время.

Замминистра пояснил, что есть рубль как единственное платежное средство в России, а все остальное — это суррогат:

«Санкции предлагаются жесткие, аналогичные пирамидам. Давайте возьмем аналогию с иностранной валютой. За то, что она у вас есть, вы ее покупаете и продаете — ничего не бывает. Но если вы пойдете рассчитываться иностранной валютой в Москве или другом городе — то вас накажут».

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Критерии отбора бирж для торговли криптовалютами остаются последним несогласованным пунктом законопроекта «О цифровых финансовых активах», также ранее заявлял Моисеев.

«Сам этот принцип пока вызывает разногласия. На самом деле это единственная последняя позиция, которая не является согласованной», — прокомментировал он. В конце декабря Моисеев заявил, что торги криптовалютами должны осуществляться через лицензированные площадки. По его словам, этом могут быть и товарные биржи. Моисеев уточнил, что планируется определить список авторизованных площадок для торгов криптовалютами, не назвав критерий отбора.

Также Минфин не исключает разработку законопроекта о налогообложении операций с криптовалютами. По словам заместителя министра финансов Ильи Трунина, «Сейчас этот вопрос в законодательстве не определен, и это действительно большая проблема, которая будет прорабатываться. Если закон будет принят, то ее, конечно, решить будет проще. Будут хоть какие-то рамки законодательные для того, чтобы определить в Налоговом кодексе (НК). Поскольку сейчас идет согласование закона, он еще не до конца согласован, и, по идее, это должен быть закон-спутник».

Он заметил, что для того, чтобы с чего-то брать налоги, надо понимать, что это такое. «Сейчас я не могу сказать, как надо облагать операции с криптовалютами. Хотя точно могу сказать, что если в результате таких операций человек получает доход, то с этого дохода надо уплатить налог», — подчеркнул Трунин. Он напомнил, что в соответствии с первой частью НК доход – «это экономическая выгода, которую человек получает и так далее».

«Если ничего не принимать, никаких законов, …то, скорее всего, какое-то решение, не факт, что хорошее, будет принято в результате судебной практики — если налоговая кому-то предъявит претензии, дело дойдет до суда и так далее… либо внесудебной», — предположил замминистра.

Напомним, на днях Минфином был опубликован законопроект «О цифровых финансовых активах», который, в частности, определяет криптовалюты как имущество в электронной форме и устанавливает особый порядок совершения на территории РФ сделок с криптовалютами. Использование криптовалют в России, согласно документу, в качестве средства платежа не предполагается.

«Это уже большая ясность, потому что если мы говорим, что это не что иное как имущество, то НК устанавливает правила налогообложения операций с имуществом», — отметил Трунин. Например, по его словам, «при продаже имущества это является доходом», а при продаже имущества, которым налогоплательщик владел более трех лет, такое имущество налогом не облагается. Можно принять к вычету расходы на приобретение, если это имущество связано с ведением предпринимательской деятельности и так далее.

Хотя это определенная ясность, но этого недостаточно, чтобы определить, каким образом облагать налогом операции с криптовалютами, считает замминистра. Помимо этого, если криптовалюта — это имущество, то возникает вопрос относительно того, облагаются операции по ее реализации НДС или не облагаются. «Ответа на этот вопрос нет. То есть если просто принять закон и ничего не делать, то возникнет такой большой беспорядок в том, что, например, делать с НДС. Поэтому это придется делать», — уверен Трунин.

В законопроекте о регулировании цифровых активов еще написано, что нельзя совершать операции с криптовалютами, кроме как через профессиональных участников. «Не знаю, как это администрировать, наверное, есть способы. Хотя это немножко проще, потому что в этом случае также как и с операциями с ценными бумагами, на брокеров можно возложить обязанности налогового агента», — допускает замглавы Минфина.

«Если на все эти вопросы ответить… и научиться администрировать, то какие-то налоги, естественно, с этого будут уплачиваться. По крайней мере, если эти операции будут совершаться через профессиональных участников», — считает Трунин. Он обратил внимание, что сейчас на профессиональных участников возложены «какие-то налоговые обязанности в виде налогового агента, представления налоговой отчетности в налоговые органы и так далее».

Банк России, в свою очередь, считает допустимым обмен на рубли, валюту или иное имущество только токенов, выпускаемых в рамках российских ICO (процедура первичного размещения токенов), и против разрешения такого обмена для криптовалют, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных транзакций.

«Банк России поддерживает возможность обмена токенов на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество на обменной площадке уполномоченного оператора только в отношении токенов, выпускаемых в рамках ICO для привлечения финансирования на территории России», — сообщили в ЦБ.

При этом выпуск и обращение криптовалют регулятор по-прежнему считает высокорисковаными как для потребителей, так и для инвесторов, отмечая, что они ничем не обеспечены и не гарантируются ни одним государством. «Операции с криптовалютами несут в себе риски отмывания, поскольку даже при идентификации конечного участника невозможно проследить и идентифицировать всю цепочку создания и обращения криптовалюты до ее выхода на площадку обмена», — указывают в ЦБ.

«По мнению Банка России, именно разрешение обменных операций конечному бенефициару криптовалют даст возможность легализовать в том числе сомнительные транзакции, проведенные ранее. Это открывает новые возможности для недобросовестных участников и создает значительные риски для стабильности финансовой системы», — заявили в регуляторе. Таким образом в целом согласованы все положения законопроекта о цифровых финансовых активах, который разрабатывался представителями ЦБ и Минфина, за исключением возможности обмена криптовалют на рубли или валюту, добавили в Банке России.

В середине января этого года глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков рассказал, что многие предприниматели скрывают свои финансовые средства в криптовалютах. Это, по мнению господина Аксакова, позволяет им уходить от уплаты налогов. Он сказал, что для борьбы с неплательщиками налогов нижняя палата готовит специальный законопроект.

В России пока не определен статус криптовалют. Президент Владимир Путин в октябре 2017 года поручил правительству и Банку России подготовить законопроект для регулирования цифровых и финансовых активов. Глава государства отметил, что документ должен определять правовое обращение с криптовалютами. Финальный вариант проекта должен быть представлен в первом полугодии 2018 года.

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