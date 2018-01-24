Власти хотят запретить анонимные интернет-платежи

В России планируют существенно ограничить возможности электронных кошельков. Профильные ведомства — Центробанк, Росфинмониторинг, Минюст и Минэкономики — выразили обеспокоенность электронными кошельками, которые не требуют идентификации клиента. Учитывая возможность анонимно зачислять на такие сервисы суммы до 15 тысяч рублей через терминалы и с банковских карт, предложено привязать их к банковским счетам. По оценкам ассоциации «Электронные деньги», всего в России более 100 млн активных анонимных электронных кошельков и предоплаченных карт.

Центробанк при этом предлагает ввести запрет на обналичивание средств с электронных кошельков, Росфинмониторинг настаивает на обязательной идентификации их держателей.

«Мы видим использование тех же анонимных кошельков для финансирования террористической, экстремистской и противоправной деятельности,— поясняет статс-секретарь Росфинмониторинга Павел Ливадный.— Поэтому предлагаем от анонимности отказаться. Само по себе существование подобных анонимных продуктов противоречит рекомендациям 10 FATF, которая будет проверять Россию на соответствие требованиям в 2018–2019 годах».

В конце декабря Минфин отчитался об исполнении поручения правительства от 7 ноября 2017 года. В рамках него была поставлена задача оценить целесообразность запрета зачисления средств на неперсонифицированные электронные средства платежа (НЭСП) без использования банковского счета. Вопрос прорабатывался при участи ЦБ, Росфинмониторинга, Минюста, Минэкономики. Как сообщили в пресс-службе Минюста, 1 декабря 2017 года в Минфине состоялось согласительное совещание, где обсуждались разногласия позиций чиновников относительно запрета. Разрешить противоречия не удалось, и Минфин предложил продолжить обсуждение на площадке аппарата правительства.

В ЦБ считают позицию Росфинмониторинга чрезмерно жесткой. По словам источника, знакомого с доводами Банка России, там уверены, что введение обязательной идентификации для НЭСП приведет к переходу населения на наличные расчеты и нарастанию социальной напряженности. В пресс-службе ЦБ сообщили лишь, что «вопрос объема изменений законодательства в этой области в настоящий момент обсуждается».

Эксперты сходятся во мнении, что любые попытки ужесточить ныне существующие правила серьезно ударят по рынку. Высказываются опасения, что банки будут взимать комиссию за операции с электронными кошельками. Также указывается на минимальный риск отмывания денег при их помощи, поскольку переводы между гражданами и так запрещены, а смысл использования этих сервисов для оплаты парковок, проезда на транспорте и оплаты услуг будет утрачен.

Напомним, о намерении деанонимизировать электронные средства платежей и привязать их к банковским счета Ливадный заявлял ещё в апреле 2016 года.

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