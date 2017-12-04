АКИТ увидела в электронных деньгах средство ухода от налогов

АКИТ направила в Федеральную налоговую службу (ФНС) и Центробанк России письма, в которых просит законодательно отрегулировать порядок выдачи чеков при дистанционной торговле и обязать банки запрашивать у клиентов e-mail и номер телефона при осуществлении платежных поручений. Это необходимо, чтобы фискализировать все безналичные операции, отмечают в АКИТ. Правовая неопределенность в отношении формирования фискальных чеков в зависимости от способа оплаты ведет к неравным условиям ведения бизнеса, указано в письмах.

По мнению АКИТ, недобросовестные интернет-магазины используют сервисы вроде Robokassa и «Яндекс.Платежка» (входит в «Яндекс.Деньги»), чтобы продавать товары без печати и чека. По словам президента АКИТ Алексея Федорова, если нет чека, потребителю трудно вернуть товар в гарантийном случае, а платежи выпадают из онлайн-фискализации и уходят от налогового учета.

Кроме того, АКИТ просит законодательно закрепить возможности направления чеков для форм дистанционной торговли, в которых непосредственного взаимодействия продавца с покупателем может не быть. Речь идёт о торговле по каталогам, объявлениям и через телемагазины, где оплата заказа осуществляется платёжным поручением. Продавец может отправить электронный чек на телефон или электронную почту, отправить бумажный чек в посылке вместе с товаром или предоставить его при взаимодействии с клиентом, говорят в АКИТ.

ФНС известно о проблеме принятия сайтами оплаты без чека. Услуги, предоставляемые такими сайтами, лежат вне правого поля, сообщили в ведомстве. В ФНС рассчитывают, что по окончании переходного периода нового закона об онлайн-кассах возможности сокрытия торговцами выручки окажутся минимизированы. В ФНС назвали предложения АКИТ «целесообразными» и заявили о готовности их поддержать.

В законе говорится, что контрольно-кассовая техника применяется исключительно при оплате наличными и электронными деньгами, о переводах по банковским счетам или переводах без открытия счёта речь не идёт, заявил представитель компании Яндекс.Деньги, которая развивает сервис Яндес.Платёжка, предназначенный для компаний с оборотом до 100 тысяч рублей в год. Он добавил, что сервис рекомендует клиентам фискализировать платежи, однако уточнять порядок у регулятора магазины должны самостоятельно:

«Сейчас непонятны требования фискализации в случае оплаты с банковского счёта, когда у банка нет договора с банком отправителя. Банковский перевод приходит на расчётный счёт получателя, и только в этот момент он о нём узнает. Кому и когда он в такой ситуации должен выдать чек — это практический вопрос, на который необходим ответ. В таком случае инициатива будет действительно исполняться на практике».

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В Robokassa подчеркнули, что сервис «всегда находится в правовом поле». «Интересы покупателей и их права как потребителей товаров и услуг никогда не страдали по вине платежного сервиса Robokassa»,— заявила исполнительный директор сервиса Татьяна Глазачева. В частности, по ее словам, сервис выдает покупателям электронную квитанцию, которая всегда принимается судами в качестве доказательства оплаты при спорах покупателя с интернет-магазином. Предложение же АКИТ фискализировать все безналичные операции в Robokassa называют абсурдным, так как они «и так изначально абсолютно прозрачны для налоговых органов».

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