В Госдуму внесён законопроект «О системе распределенного национального майнинга»

На сайте российского парламента зарегистрирован законопроект №373645-7 «О системе распределенного национального майнинга» за авторством единоросса Ризвана Курбанова.

«Вносимый законопроект разработан в целях регулирования отношений, связанных с производством и оборотом на территории Российской Федерации цифровых финансовых активов, — говорится в пояснительной записке к документу. — Ключевой особенностью нынешних криптовалют является отсутствие какого-либо внутреннего или внешнего администратора. Поэтому банки, налоговые, судебные и иные государственные или частные органы не могут воздействовать на транзакции каких-либо участников платёжной системы. Передача криптовалют необратима — никто не может отменить, заблокировать, оспорить или принудительно (без приватного ключа) совершить транзакцию. Однако участники сделки могут добровольно, временно и взаимно блокировать свои криптовалюты в качестве залога или установить, что для завершения либо отмены сделки требуется согласие всех (или произвольных дополнительных) сторон. В связи с тем, что используемые в настоящий момент цифровые финансовые активы не находятся под государственным контролем и фактически могут быть использованы для ведения противоправной деятельности и спонсирования террористических организаций, необходимо ввести в оборот цифровой финансовый актив полностью подконтрольный государственным органам Российской Федерации и который может быть использован для ведения хозяйственной деятельности между субъектами делового оборота (физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами) на территории Российской Федерации».

Проект данного федерального закона должен регламентировать возможность взимания налоговых отчислений по факту создания цифровых финансовых активов до начала их коммерческого использования, и этот цифровой финансовый актив предлагается назвать «крипторублем», обеспечив возможность его использования в качестве законного средства платежа на территории России. За органами государственной власти РФ предлагается закрепить полномочия по контролю за обращением данного цифрового финансового актива. «Крипторубль», по мнению автора документа, будет направлен на оптимизацию системы расчетов между субъектами делового оборота и финансовыми институтами. «Также с помощью использования «крипторубля» можно массово вовлечь в экономику России денежные средства в виде цифровых финансовых активов, которые находятся в распоряжении как юридических, так и физических лиц», — утверждается в пояснительной записке.

«При этом в распоряжении как юридических, так и физических лиц находится резерв огромных вычислительных мощностей. Данные вычислительные мощности остаются в значительной степени неиспользуемыми, поскольку применяются лишь в качестве обычных развлекательных платформ или суррогатов пишущих машинок», — крайне запутанно пытается что-то донести до россиян этим пунктом депутат Курбанов.

«С учетом того, что в растущей «цифровой экономике» уже на начальных этапах требуется значительный объем «крипторублей», и в дальнейшем данная потребность будет только нарастать, целесообразно использовать на полный объем вычислительные мощности с компенсацией за их использование, — также говорится в пояснительной записке. — Законопроектом гарантируется прозрачность: процесса идентификации субъектов, заключения договора, процесса работы программ, используемых для добычи «крипторублей», а также абсолютная прозрачность администрирования налоговых платежей.

Сам же проект федерального закона направлен не регулирование отношений, возникающих при:

осуществлении права на организацию и осуществление производства, основанного на принципах криптографии в среде распределенных реестров цифровых транзакций (майнинг) национального цифрового финансового актива, имеющего хождение на территории Российской Федерации; применении информационных технологий; обеспечении защиты информации; налогообложении указанной деятельности.

«Положения настоящего Федерального закона не распространяются на

отношения, возникающие при организации и осуществлении производства основанного на принципах криптографии в среде распределенных реестров цифровых транзакций цифровых финансовых активов, не имеющих хождения на территории Российской Федерации», — сказано в нём.

Целью документа является «регулирование процесса использования вычислительных мощностей, принадлежащих физическому лицу, индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу для осуществления производства национального цифрового финансового актива, основанного на принципах криптографии в среде распределенных реестров цифровых транзакций (майнинг), включая регистрацию хозяйствующих субъектов, осуществляющих такую деятельность на основе возмездности, а также определение порядка ее налогообложения».

Как и в случае с проектом закона, опубликованным вчера Минфином, Курбанов приводит основные понятия, связанные с операциями с криптовалютой. Некоторые из них, например, «майнинг», «цифровая транзакция», «цифровая запись» и т.п. практически один-в-один повторяют определения, данные Минфином, но кроме этого приводятся и такие понятия, как

«Крипторубль — цифровой финансовый актив (криптовалюта), имеющий хождение на территории Российской Федерации, который защищен с помощью криптографических методов и используется участниками распределенного реестра цифровых транзакций. Данный цифровой финансовый актив является законным средством платежа, обращается и повсеместно используется, и принимается в качестве средства обмена в Российской Федерации; Криптовалютный кошелек — средство (программное приложение или иной механизм/ носитель) для учета прав на Криптовалюту и операций с ней…»

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Оператор — юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации и осуществлению производства, основанного на принципах криптографии в распределенном реестре цифровых транзакций (майнинга), с использованием вычислительных мощностей, принадлежащих пользователям на возмездной договорной основе.

Пользователь — физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, предоставляющее на возмездной договорной основе часть принадлежащих ему вычислительных мощностей для организации деятельности Оператора по поддержанию распределенного реестра цифровых транзакций и генерации новых единиц криптовалюты.

В документе далее приводится ещё несколько других определений, связанных с криптовалютными операциями.

Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере деятельности по поддержанию распределенного реестра цифровых транзакций, согласно документу основывается на следующих принципах:

1) свобода деятельности по поддержанию распределенного реестра цифровых транзакций любым законным способом;

2) установление ограничений доступа к деятельности по поддержанию распределенного реестра цифровых транзакций только федеральными законами;

3) открытость информации о деятельности оператора распределенного реестра цифровых транзакций и свободный доступ к такой информации, кроме

случаев, установленных федеральными законами;

4) обеспечение безопасности Российской Федерации при создании

распределенного реестра цифровых транзакций, его эксплуатации и защите содержащейся в нем информации;

5) достоверность информации и своевременность ее предоставления;

6) неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни пользователя без его согласия.

Распределенный реестр цифровых транзакций, говорится в документе, может являться объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений. Информация, содержащаяся в распределенном реестре может свободно использоваться любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если федеральными законами не установлены ограничения доступа к информации либо иные требования к порядку ее предоставления или распространения. Законодательством РФ могут быть установлены виды информации, подлежащие занесению в распределенный реестр в зависимости от ее содержания или обладателя.

Пользователи — физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, предоставляющие на возмездной договорной основе часть принадлежащих им вычислительных мощностей для организации деятельности по поддержанию распределенного реестра цифровых транзакций и генерации новых единиц криптовалюты, подлежат обязательной регистрации в распределенном реестре цифровых транзакций, которая осуществляется Оператором. Пользователи должны быть зарегистрированы с использованием единой системы идентификации и аутентификации, применяющейся для доступа к государственным информационным системам. Регистрация пользователей без осуществления идентификации и аутентификации не допускается.

Регулирование деятельности и ответственность оператора:

1. Функции по контролю за деятельностью оператора в части соблюдения законодательства возлагаются на государственные органы в соответствии с их компетенцией.

2. Оператор разрабатывает и утверждает локальные нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляет свою деятельность.

3. Оператор не несет ответственности за коммуникационные сбои в работе сетей электронного обмена информацией и/или электросетей, не принадлежащих Оператору.

«Уполномоченный банк открывает и ведет номинальные счета пользователей в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим федеральным законом», — сказано в законопроекте.

Распоряжения владельца счета — получателя денежных средств за аренду вычислительных мощностей даются в форме записей в распределенном реестре. Содержание соответствующих записей в распределенном реестре цифровых транзакций должно соответствовать требованиям гражданского законодательства и законодательства о банках и банковской деятельности.

Уполномоченный банк в течение одного рабочего дня осуществляет списание денежных средств со счета пользователя в случае возникновения записи в распределенном реестре цифровых транзакций в соответствии с настоящим федеральным законом, по формальным признакам, соответствующим распоряжению, подготовленному в соответствии с требованиями гражданского законодательства и законодательства о банках и банковской деятельности. Распределенный реестр цифровых транзакций должен обеспечивать уведомление уполномоченного банка о записях в распределенном реестре цифровых транзакций, относящихся к счетам, открытым в уполномоченном банке.

В случае списания денежных средств со счета пользователя без распоряжения пользователя, уполномоченный банк несет ответственность перед пользователем распределенного реестра цифровых транзакций, обеспечившим внесение соответствующей записи в распределенном реестре, в размере суммы денежных средств, подлежащих списанию в соответствии с записью в распределенном реестре цифровых транзакций. Уполномоченный банк не несет ответственности за достоверность записи в распределенном реестре, на основании которой со счета пользователя распределенного финансирования произведено списание денежных средств без распоряжения пользователя.

Требования государственных органов о списании денежных средств со счета пользователя без распоряжения пользователя в случаях, установленных законом, осуществляются уполномоченным банком на основании записи в распределенном реестре цифровых транзакций, внесенной государственным органом.

«Принятие представленного проекта федерального закона не повлечет дополнительных расходов из средств федерального бюджета и не потребует изменения иных финансовых обязательств государства, — традиционно сказано в пояснительной записке. — В связи с этим на представленный законопроект не требуется получение заключения Правительства Российской Федерации».

Напомним, сегодня также стало известно о том, что Минфин готовит законопроект по операциям с криптовалютами, предусматривающий налогообложение и жёсткие санкции за использование «денежных суррогатов», а Центробанк выступил против обмена криптовалют на рубли. Появление законопроекта о криптовалютах с одобрением встретил Патриарх Кирилл, заявив, что «многие люди закладывают и продают имущество, чтобы быстро обогатиться, скупая криптовалюты», а также посетовав на чрезмерную увлечённость граждан этим вопросом:

Патриарх Кирилл рассказал все, что думает о биткоине. Сказал, что у людей крышу сносит pic.twitter.com/1L9kyroMn0 — Телеканал Дождь (@tvrain) January 25, 2018

«Государство в такой ситуации призвано защитить человека от чрезмерных рисков и даже прямого обмана, в том числе и посредством законодательного регулирования», — добавил он.

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