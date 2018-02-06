Правительство: товарные агрегаторы должны нести ответственность даже в случае возврата предоплаты

На совещании Правительства России с участием вице-премьера Ольги Голодец, главы Роспотребнадзора Ольги Поповой, заместителя главы Минкомсвязи Алексея Волина, замминистра юстиции Дениса Новака и замглавы Минкэномразвития Дмитрия Пристанскова, было решено сохранить в законопроекте о регулировагии товарных агрегаторов нормы об их ответственности перед потребителями за понесенные убытки — даже в случае возврата предоплаты за товар или услугу.

«Считать урегулированными разногласия между Роспотребнадзором и Минюстом России, Минкомсвязью России, Минэкономразвития России по проекту поправок …с учетом предложения Минюста России об исключении положения об освобождении агрегатора, вернувшего потребителю сумму полученной им предварительной оплаты товара (услуги), от возмещения потребителю убытков», — сказано в протоколе совещания.

При этом агрегатором будет признаваться компания, которая непосредственно получает деньги от клиента. «Часть ведомств выступала за то, что агрегатором надо считать того, кто получает деньги. Если сервис только дает информацию, но при этом не принимает деньги, то он не агрегатор. Эта формулировка была принята», — сообщил журналистам источник, знакомый с итогами заседания.

Законопроект №126869-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»» был внесён Правительством РФ в Госдуму в марте прошлого года и в первом чтении принят депутатами в середине июня. Напомним также, что внесение данного законопроекта сопровождалось рядом нарушений со стороны Роспотребнадзора, в частности — одобренный экспертами и другими министерствами документ был заменён на старый, в котором не были учтены все замечания.

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