Статьи ИА «Znak», «Медиазоны» и «Радио Свободы» попали под цензуру из-за расследования Навального

Скандальные статьи и видеоролик, выпущенные Алексеем Навальным и Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) были оперативно запрещены Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края. Об этом сообщил один из авторов расследования Георгий Албуров.

BRKNG. "Суд" включил в "реестр запрещенной информации" не только новости про расследование, но и сам текст Навального про расследование и наше видео, у которого уже 2.5 миллиона просмотров pic.twitter.com/ImpaNPSe0s — Георгий Албуров (@alburov) February 10, 2018

«Ни решения, ни заседаний, ни какой либо-информации по делу 2-572/2018 на сайте «суда» нет. Из номера видно, что оно гражданское или административное и было открыто буквально вчера», — также отметил он.

Особое удивление вызывает то, насколько оперативно сработал суд, запретив данную информацию менее чем через сутки после её появления в Сети:

Когда сайт суда вывесил мои личные данные, Роскомнадзор в течение недели просто не понял, чем я недоволен. А тут за день. Вот что значит быть Дерипаской, Приходько и Рыбкой. Карманное правосудие и правоприменение ;) https://t.co/KyWHSq3s39 — Plushev (@plushev) February 10, 2018

Кто сказал, что российские суды медленные? https://t.co/d7g3GN3FGv — Андрей Мальгин (@andrey_malgin) February 10, 2018

Но кроме сайта Навального и самого ролика на YouTube, решение суда коснулось также сайтов «Медиазона» и «Радио Свобода»:

«Радио Свобода получило по электронной почте уведомление от Роскомнадзора, в котором говорится, что опубликованный накануне новостной материал о расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере правительства России Сергее Приходько включен в Единый реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено», — говорится на сайте zona.media.

«Роскомнадзор потребовал удалить фотографии, которыми была проиллюстрирована новость о расследовании Фонда борьбы с коррупцией…, — в свою очередь сообщает «Медиазона». — Как следует из уведомления Роскомнадзора, интернет-адрес, по которому находится новость, был внесен в реестр адресов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено, по решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 9 февраля 2018 года (то есть на следующий день после публикации новости). В Усть-Лабинске Дерипаска заканчивал среднюю школу; по данным «Ведомостей», половина причитающихся Краснодарскому краю налогов Дерипаски и «дочек» контролируемой им группы компаний «Базовый элемент» поступают в бюджет Усть-Лабинска.

Согласно уведомлению, поступившему в редакцию из Роскомнадзора, в новости «размещены частные фотографии и видеозаписи с изображениями, а также иной личной информации без прямого или косвенного согласия гражданина, нарушающие права на изображение, конфиденциальность персональных данных и неприкосновенность частной жизни». При этом ни на сайте суда, ни в реестре запрещенных Роскомнадзором сайтов адрес новости обнаружить не удалось».

Расследование Навального о Приходько и Дерипаске настолько "не имеет отношения к выявлению коррупции", что было мгновенно запрещено не только расследование, но даже и фотографии из него — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) February 10, 2018

«Понятно, что в суд обратился Дерипаска, — сообщает главред издания Сергей Семёнов, — это его личный суд в Краснодарском крае. Из суда РКН получил определение и присал нам предупреждение. Нам дали сутки, чтобы убрать информацию, иначе заблокируют. Так вот, самое важное, что мы не знаем, что именно надо убрать. Есть про фото- и видео-. Но дальше там формулировка про «иную информацию», касающуюся частной жизни. В итоге мы запросили конкретную формулировку. Но риск блокировки остается, мы не знаем, что именно в требованиях. А сегодня суббота…»

По словам главы Международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова,

«Внесение в реестр запрещенной информации и требование удалить контент в течение суток после вынесения решения без возможности с ним даже ознакомиться, не говоря уж о праве принять участие в судебном заседании, — это злоупотребление руководством Роскомнадзора должностными полномочиями из ложно понятных интересов службы, повлекшее нарушение прав и законных интересов граждан (вот этот конституционный запрет на цензуру и свободу средств массовой информации inter alia). Иными словами — преступление, предусмотренное статьей 285 УК РФ».

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О получении письма из Роскомнадзора сообщил также Znak.com:

Нам тоже пришло требование РКН удалить информацию о расследовании Навального про Дерипаску pic.twitter.com/LjdsVgH5un — Znak.com (@znak_com) February 10, 2018

Запись об этом в реестре Роскомнадзора:

Поскольку «Агора» уже давно представляет «Медиазону» в судах, было принято решение временно данный контент убрать. У Роскомнадзора, также сообщает Чиков, запрошено решение суда с указанием, что такое дело на сайте райсуда не значится. Представитель «Медиазоны» в ближайшие рабочие дни явится в Усть-Лабинский районный суд для ознакомления с делом, а обжаловать решение планируется в Краснодарском краевом суде. «В принятии жалобы откажут, типа, оно не затрагивает (ага) права заявителя. Подадим частную жалобу на определение об отказе в принятии», — отмечает Чиков, также анонсируя «кейс о цензуре и о том, как Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций работает уборщицей в государственном борделе».

И фраза, которую я не устану повторять вновь и вновь: можно выпилить человека из Роскомнадзора, но нельзя выпилить Роскомнадзор из человека. https://t.co/xSQ4VbYig1 — Tania Felgengauer (@t_felg) February 10, 2018

Роскомнадзор запретил россиянам рыбу. — Лущилин Даниил (@westrip4) February 10, 2018

Расследование ФБК строится на книге «Дневник по соблазнению миллиардера» и публикациях в инстаграме Насти Рыбки — девушки, якобы работающей в эскорт-агентстве. Навальный утверждает, что в августе 2016 года Дерипаска и Приходько «решали бизнес-дела» на яхте, а сопровождавшие их девушки были своего рода взяткой чиновнику.

О том, что данный случай определённо будет иметь продолжение в виде так называемого «эффекта Стрейзанд», уже мало кто сомневается.

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