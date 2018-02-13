Дерипаскрыбнадзор

Политик Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор, который потребовал удалить с сайта Navalny.com информацию о расследовании про миллиардера Олега Дерипаску и руководителя аппарата правительства Сергея Приходько. Иск подан в Таганский районный суд Москвы. Оппозиционер требует признать действия Роскомнадзора незаконными и обязать исключить его страницы из реестра запрещенной информации.

В иске говорится, что на днях Навальный получил уведомление от Роскомнадзора о том, что две страницы его сайта внесены в реестр запрещенной информации. В качестве основания было указано решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 9 февраля. В иске приводятся сведения из расследования Навального, в частности, что предположительно Приходько отдыхал на яхте, принадлежащей ООО «Яхт-клуб Центр». Конечным бенефициаром этой компании является мать Олега Дерипаски – Валентина Петровна Дерипаска. «Безвозмездное пользование водным судном, принадлежащим на праве собственности юридическому лицу, является получением вознаграждения (дохода) в натуральной форме, не предусмотренного законодательством для члена правительства Российской Федерации», т. е. взяткой, говорится в иске.

В Конвенции по правам человека говорится, что свобода на выражение мнения может быть ограничена, в частности, для защиты репутации или прав других лиц или предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально. Однако в этом расследовании такой информации нет. В иске указано, что расследование было проведено на основании открытых источников – книги Насти Рыбки «Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха», фотографий из Instagram и других открытых сведений.

Напомним, скандальные статьи и видеоролик, выпущенные Алексеем Навальным и Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) были оперативно запрещены Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края — менее суток потребовалось Олегу Дерипаске на составление иска, а суду — на вынесение соответствующего решения. На основании данного судебного решения Роскомнадзор сразу же выслал ИА «Znak», «Медиазоне» и «Радио Свободы» письма с требованием удалить этот материал.

Никакие апелляции к надзорному ведомству со стороны журналистов, правозащитников и юристов не возымели никакого видимого эффекта — РКН продолжил рассылать письма с требованием отцензурировать материал не только российским изданиям, но и Instagram c YouTube, дав обоим американским интернет-сервисам время до 14 февраля:

YouTube и Instagram дали время до вечера 14 февраля, чтобы удалить 14 постов и семь видео о Дерипаске, Приходько и Рыбке https://t.co/xhcse2CW6f — Медиазона (@mediazzzona) February 12, 2018

Причём особенно показательна «принципиальность» российского надзорного ведомства, о которой ему напомнили пользователи Сети:

открытка Усть-Лабинскому судку и гражданину Жарову https://t.co/M1nGukYVTy — забастовка избирателей (@snorri51) February 10, 2018

YouTube уже отреагировал на письмо Роскомнадзора и попросил канал «Навальный Live» удалить эфир программы «Навальный в 20:18» от 8 февраля, в котором говорилось о расследовании ФБК про олигарха Олега Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько. Представитель Google заявила российским СМИ, что это стандартное уведомление, «которое рассылается всегда в соответствии с законодательством». На вопрос, почему компания просит удалить контент, если ФБК обжаловал обеспечительные меры по иску, в Google ответили: «Без комментариев».

#роскомпозор требует от ютьюба, а ютьюб — то есть гугл — требует от нас удалить вот этот эфир Алексея @navalny: https://t.co/srwALjKp8j

вы знаете, что делать! pic.twitter.com/5n6tapbbwy — Oksana Baulina (@oksana_baulina) February 12, 2018

Также в иске Навального говорится, что согласно закону об информации основанием для включения в реестр могут быть решения федеральных органов власти (в отношении информации о способах самоубийства, распространении наркотиков, детской порнографии и т. д.) и вступившее в законную силу решение суда. Страницы на Navalny.com такой информации не содержали, а вступившего в силу законного решения суда не было. Блокировка страниц на сайте Навального и в других СМИ стала обеспечительной мерой по иску Дерипаски к модели Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и ее «секс-тренеру» Александру Кириллову (Алекс Лесли). Соответствующее определение 9 февраля вынес Усть-Лабинский районный суд. Представитель Дерипаски говорил, что дело рассматривается на закрытом заседании, так как иск – о защите частной жизни истца.

Кроме этого Навальный ссылается на апелляционное определение Мособлсуда от 21 апреля 2014 г. В нем суд, в частности, заявил, что интернет-сайты, содержащие недостоверные порочащие граждан или организации сведения, не относятся к тем материалам или информации, которые могут включаться в реестр запрещенных материалов, а Роскомнадзор не наделен полномочиями принимать решения в отношении таких сведений.

«Мы понимаем, что теxнически правильнее обжаловать определение Усть-Лабинского суда, но если нас не допускают там в дело и не принимают нашу жалобу на определение об обеспечительныx мерах, то мы остаемся без права на судебную защиту и можем обжаловать действия только Роскомнадзора как органа, который нарушает наши права», – говорит юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов. На днях юристы ФБК пытались получить определение Усть-Лабинского суда, однако им отказали, поскольку они не являются стороной в деле.

Как выяснилось, аппетиты господина Дерипаски, Усть-Лабинского суда и Роскомнадзора не ограничились новостными порталами. Уведомление с требованием удалить скандальный материал получил журнал MAXIM — в электронной версии популярного журнала была публикация, с шутками о Насте Рыбке.

Лучшие шутки о скандальном расследовании ФБК с Настей Рыбкой, Олегом Дерипаской и Сергеем Приходько! Там есть все: девушки с пониженной социальной ответственностью, яхты и вмешательство в выборы США!

(привет, @navalny)https://t.co/710lZJw5A1 — MAXIM (@ru_maximonline) February 8, 2018

После письма из РКН статью пришлось убрать с сайта, но копию статьи всё ещё можно найти на сервисах HTML-архивов интернета.

В тот же день, что и Znak с Медиазоной, распоряжение Роскомнадзора получили издания The Village, Сноб и Newsru.com.

Материал дополняется.

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