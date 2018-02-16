Российские сервисы не потеряли популярность у украинских пользователей

Сразу три российских веб-сайта — ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс — попали в рейтинг наиболее популярных веб-сайтов, которыми пользуются украинцы, согласно средней дневной аудитории. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования интернет-аудитории компании Factum Group.
В то же время по охвату за месяц российские ресурсы расположились ниже. Так, ВКонтакте досталось 9-е место. Как отмечают исследователи, такие результаты говорят о том, что украинская аудитория российских сервисов является узкой, но довольно активной.
Напомним, российские компании-владельцы соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса и ряда его сервисов, указом Президента Украины Петра Порошенко были включены в «санкционный список» в мае 2017 года, что стало поводом для их блокировки на территории страны. Тем не менее, украинские пользователи достаточно быстро освоили способы обхода блокировок, и вышеупомянутые российские интернет-ресурсы до сих пор остаются там одними из самых популярных.
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